Железняк - Гринчук: Ти, тварина, маєш гнити у в’язниці за те, як із бандою Міндіча підготували країну до обстрілів

Нардеп Ярослав Железняк різко відповів ексміністерці енергетики Світлані Гринчук, яка сказала, що робила все можливе, щоб підготувати енергооб'єкти до ударів РФ.

Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"У мене в будинку вже більше доби немає світла. Останній раз було буквально пару годин вночі. На термометрі аж 13 градусів. Що, порівняно, з багатьма іншими квартирами напевно навіть багато. Головна візуалізація для мене: це коли напівроздягаєш малого, щоб швидко помити і він трясеться від холоду у ванній. І ще раз - це далеко не найгірший варіант.

І в цей момент я відкриваю заяву Гринчук, що вона все робила можливе?" - зазначив він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Зеленський наголошує на персональній відповідальності уряду щодо ситуації в енергетиці: Завтра я очікую конкретний перелік дій та рішень. ВIДЕО

"Ти, тварина, маєш не сидіти в теплі обвішана брендами, а гнити у вʼязниці! Коли разом з бандою Міндіча ось так підготували країну до обстрілів. І все можливе ти, к***а, робила все і навіть більше тільки на будинку Захарченко, що було єдиною причиною знаходження на посаді міністра енергетики!

Просто немає слів. Але зроблю все можливе, щоб ця падла і її поплічники опинились там де мають бути - за ґратами.

P.S. Ще раз, не дай Боже, я побачу з боку колег-депутатів хоч якийсь натяк на спробу відбілити цих покидьків, і цю п****ку зокрема - не ображайтесь потім на реакцію", - підсумував він.

Дивіться: Піарника Зеленського Петрова влаштував на НВМК директор установи Пронюткін, - Железняк. ВIДЕО

Що передувало?

Ексміністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що частина об'єктів енергетики отримали належний захист від ворожих атак.

Гринчук вважає, що причини для вручення їй підозри у рамках справи про корупцію в енергетиці немає.

Також вона вважає, що влада, готуючись до російських ударів по енергетиці, "робила все по максимуму". На її думку, фізичний захист енергооб'єктів не може працювати на 100% без ефективної роботи ППО.

Дивіться: Єрмак, який обіцяв вирушити на фронт, ніде не служить, - Железняк. ВIДЕО