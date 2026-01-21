Железняк - Гринчук: Ти, тварина, маєш гнити у в’язниці за те, як із бандою Міндіча підготували країну до обстрілів

Железняк різко відповів Гринчук щодо її відповідальності за енергетику

Нардеп Ярослав Железняк різко відповів ексміністерці енергетики Світлані Гринчук, яка сказала, що робила все можливе, щоб підготувати енергооб'єкти до ударів РФ.

Що відомо?

"У мене в будинку вже більше доби немає світла. Останній раз було буквально пару годин вночі. На термометрі аж 13 градусів. Що, порівняно, з багатьма іншими квартирами напевно навіть багато. Головна візуалізація для мене: це коли напівроздягаєш малого, щоб швидко помити і він трясеться від холоду у ванній. І ще раз - це далеко не найгірший варіант.

І в цей момент я відкриваю заяву Гринчук, що вона все робила можливе?" - зазначив він.

"Ти, тварина, маєш не сидіти в теплі обвішана брендами, а гнити у вʼязниці! Коли разом з бандою Міндіча ось так підготували країну до обстрілів. І все можливе ти, к***а, робила все і навіть більше тільки на будинку Захарченко, що було єдиною причиною знаходження на посаді міністра енергетики!

Просто немає слів. Але зроблю все можливе, щоб ця падла і її поплічники опинились там де мають бути - за ґратами.

P.S. Ще раз, не дай Боже, я побачу з боку колег-депутатів хоч якийсь натяк на спробу відбілити цих покидьків, і цю п****ку зокрема - не ображайтесь потім на реакцію", - підсумував він.

Що передувало?

  • Ексміністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що частина об'єктів енергетики отримали належний захист від ворожих атак.
  • Гринчук вважає, що причини для вручення їй підозри у рамках справи про корупцію в енергетиці немає.
  • Також вона вважає, що влада, готуючись до російських ударів по енергетиці, "робила все по максимуму". На її думку, фізичний захист енергооб'єктів не може працювати на 100% без ефективної роботи ППО.

Железняк різко відповів Гринчук щодо її відповідальності за енергетику

Топ коментарі
Душевно ...
21.01.2026 09:24 Відповісти
+60
Треба про головного "скомороха" не може забувати, це все-таки його команда, друзі, колеги...
А не тільки ця п...ка
21.01.2026 09:27 Відповісти
+56
Все вірно, але про головного не згадав, того, хто все це організував
21.01.2026 09:26 Відповісти
Душевно ...
21.01.2026 09:24 Відповісти
Таке враження, що та вся зелена глядота зовсім не тямить, що паля (кіл) то не хрен і задоволення від неї досить специфічне.
І все ж до того йде! Народ терпить, але ж тепіння не безконечне.
А палі вже нагострені, чекають...
21.01.2026 09:29 Відповісти
Для кого ь і паля - прутень.
КУРВУ на нари
на таке у зеленої наволочі вже лежить проєкт закону що за заклики на посадову особу до довічного...так що насолоджуемося останними годинами поки можемо безкарно в інете постріляти та перевішати усю зелену сволоту
Цікаво, заднім числом каратимуть? Написала "Зелю на палю" сьогодні, а закон приймуть через місяць і усіх писак до в'язниці .
Конкретно ця пані - вже не посадова особа...
назви хоч одного кого на палю посадили. Шуфріч не рахується, Портнов може якось, але...
За всі жахіття , які відбувалися з нашою енергетикою,
і все , що відбувається в краіні сьогодні ,
відповідальність несе Зеленський , так як його
особиста банда злодюг Міндічей , які успішно втікли до Ізраілю разом
з нашими грішми , а боневтік корчить із себе ,, патріотика "
бо боїться , народної розправи !!
Потужно
Тварина - це м'яко сказано. Повія в чистому вигляді! Бо продати своє тіло за ватрушки у вигляді посади міністерки - це і є проституція! Железняку хочеться порадити: обтирайте дитину загрітими на свому тілі вологими серветками! Не обов'язково мити водою.
Все вірно, але про головного не згадав, того, хто все це організував
просто ти не слідкуєш за Железняком в його аккаунтах...мабуть і ті хто тобі лайкає
Очевидно сциться трішки.
Треба про головного "скомороха" не може забувати, це все-таки його команда, друзі, колеги...
А не тільки ця п...ка
21.01.2026 09:27 Відповісти
І думаю ,що той блазень не просто знав а організовував та мародерські схеми та отримував левову частину.
разом з тобою? Чи ти само?
Все вірно.....таких сук (міндічів, гинчуків, галущенків, єрмаків, петрових...та тисячі інших зелених гнид) потрібно по всій жорсткості військового стану!!!!
За грати та на уранові шахти....з конфіскацією всього того, що є в них...їхніх родичів та наближених особєй!!!!
Тільки тоді виграємо і в русні !!!
Як тільки у народних обранців починає мерзнути дупа, з'являється якесь розуміння. Не треба їм підвищувати зарплати. Треба платити десять мінімалок, або краще десять мінімальних пенсій. Кому не подобається - на-**й. В країні знайдуться люди, які зможуть зробити і для себе і для українців.
"ночі кабірії" на український лад ))
так то що зе ні до чого...він ничого незнав...гнити повине усе зелене кодло та більшість депутатів
І ваааще він нікому нічого нє должен.
вкурвлює, як гринчук з кам'яним обличчям втирала, що інтенсивно готувала енергетику до захисту.

зазвичай, коли пацюкам даєш слово (гринчук, галущенко, міндіч, цукерман), може здатись, що вони святі.

ці вибл*дки ніколи не визнають, що їх місія - прибарахлитись та піти в ліс. Їм не слово треба давати, а одразу кайданки. Але що це я розмріявся...
Та іванова вона, ІВАНОВА, грінчук, то по шлюбі вже стала.
Так з ними і треба , а не панькатися . зе гниди , 7років , цинічно брешуть в очі , а всі , повинні робит вигляд , що вони їм вірять Зейло , не знав , що Міндіч, Ермак, Цукерман Баканов , Наумов, Гера Галущенко……… витворяють Зепокидьок , моментально педзвонював , Гере на смс Міндіча Всі ці потвори вороги України
передзвонив , нквд шному , вилупку Гере І Деркач босс Зеіуди
Якщр найближчим часом вся зелена погань разом з головним мародером країни не буде розвішана українцями на ліхтарних стовбах, то нас чекає неминуча поразка та окупація держави ворогом
Ось бачите, якими бойовими стають депутати, коли проблеми зачепили їх особисто!
Було б у Железняка світло, такого гніву, мабуть, і не було б....
Висновок: всіх нардепів/міністрів зігнати в один будинок, все їм повимикати і хай так поживуть...
Класна ідея. По області купа санаторіїв всіляких. Переселити, поставити охорону й все вимкнути. І столовки щоб не працювали.
Для цього є в'язниці
Ну з тих санаторіїв буде та ж сама в'язниця. Але ж тих нардепів із сім'ями Ви до в'язниць не запхаєте. Треба щоб і сім'ї відчули всі принади свого керування. Щоб діти батьків питали - чому немає світла/води/опалення.
Для в'язниці потрібні: слідство, суд, звинувачення.
А санаторій, то санаторій.
Згадайте, як ДБР прийшли з обшуками до сина нардепки Н. Южаніної, і як потім вона проголосувала за підпорядкування НАБУ Генпрокуратурі. Дивні речі витворяють навіть начебто адекватні люди, коли свавілля "правоохоронних" структур торкається їх особисто. Про що думала Южаніна, коли голосувала за "злив" НАБУ?
Про помсту.
Южаніна це Гетьманцев минулого скликання...таж сама фіскальна філософія і відсутність морального компасу
Южаніна голосувала за внесену нею і погоджену залом поправку в тому скандльному законопроекті щодо неприпустимості позасудових обшуків.
А взагалі, хто з вас знає, про що був законопроект №12414 ???
Так от, я нагадаю, що закон під цим номером був прийнятий в першому читанні та був спрямований на оптимізацію розслідування зникнень безвісти в умовах війни. Документ передбачав зміни до Кримінального процесуального кодексу, що дозволяють здійснювати розслідування за місцем проживання заявника. Це би забезпечило оперативніше реагування та ефективніший пошук зниклих осіб. Саме тому його підтримав Мустафа Джамільов, тому що зараз неможливо відшукати долю практично всіх партіотів киримли. А вже потім, в другому читанні до цього проекту приліпили і поправку Южаніної, і норми про перепідпорядкування НАБУ+САП, зокрема: керівник САП втрачав процесуальну незалежність, а НАБУ ставало залежним від Генпрокурора; Генпрокурор отримував доступ до всіх справ НАБУ та міг передавати їх іншим органам і встановлювалась монополія Генпрокурора на підписання підозр топчиновникам (нині таке право збереглось за керівником САП).
Цікавтесь, читайте історію, це корисно, не будете виглядати дурнем.
Я чудово пам'ятаю, що тоді відбувалося і як вона потім виправдовувалася на деяких ефірах. Так що даремно ви тут натякаєте на чиюсь дурість. Вона повелася тоді дуже непрофесійно, виключно під впливом емоцій.
В вірменів під час карабахської війни світло вирубили одразу , і на два роки. В кожній квартирі була буржуйка, в який спалили всі шмотки капці і 80 відсотків зелених насаджень в Єревані. А тут паніка... Ви ще чкрг кілометрових за хлібом по талонах та водою не відстояли. Бо в нас ООС. А не війна. В уряду точніше...
Треба рівнятись на краще, а не на гірше. Ви ще згадайте, як у другу світову взимку прорубували лід, щоб води набрати.
я на дачі так і набирав технічну бо свердловина замерзла
Ну то ж не водогін..в мене он баклаги по 5-19 літрів стоять. Раніше воду питну замовляла, зараз плюнула на це - при відсутності ЕЕ не хочуть на поверх піднімати..
смачний поцілунок в дупу зеленського
Для України було важливо ДЕЦЕНТРАЛІЗУВАТИ енергетику. Але стваленики найвеличнішого не змогли б отримувати таких відкатів, як зараз.
Побачим,що він зробить
Зєлена тварина привела за собою інших!
Нагадати хто її обрав?
Знову Порох у всьому винен !
Так в зє і його отарі як і в расєян - вині всі,окрім них!
виборцям зебіла смішно було коли ті кловани спалили будинок гонтарєвої
Все рівно вся ця "зелена падаль" відкупиться, або втіче за бугор тому, відразу "баранити" якщо суди продажні
Це і є суд Лінча. Або політкоректно "правосудя вулиці".
Железняк - Гринчук: Ты, животное, долж(ен)на гнить в тюрьме за то, как с бандой Миндича подготовили страну к обстрелам
Природа подарувала найвеличнішим "ефективним" менеджерам три супер теплих зими після вторгнення. Чим майже унеможливила створення гуманітарної катастрофи через обстріли інфраструктури.

Було три роки підготуватись до будь-яких колізій і навантажень. Три бл#дь роки було у "ефективних" менеджерів! Скільки разів пересувалися ліжка в шапітолії? ... "Винуваті попередники" (с) ... це, с#ка, кого вони мають на увазі?


А мудрий народ продовжує вихаркувати "ефекти" завдяки героїзму енергетиків.

Чийсь героїзм це результат чийогось пройобу. Звісно, слава героям, але що з проїбантами?
Під час дії воєнного стану - відповідь повинна бути жорсткою. Не смертна кара, але по 10 років з повною конфіскацією було б норм. Може й красти б перестали, уроди ненажерливі..
P.S. Ще раз, не дай Боже, я побачу з боку колег-депутатів хоч якийсь натяк на спробу відбілити цих покидьків,...

https://www.facebook.com/censor.net/posts/%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83-%D0%B2%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD/1269303901906920/ Під час засідання енергетичного комітету ВР, на якому розглядалося питання звільнення міністерки Світлани Гринчук, депутати дякували їй за роботу
Ну якщо навіть Желєзняк не розуміє що головним бенефіціаром цього "балу" є не ця звичайна шлюха а сам "патужний боневтік" то все буде продовжуватись!
Все він розуміє, просто звинуватити у всьому дурну бабу-стрілочницю однозначно безпечніше, ніж привселюдно назвати ім'я головного пахана зеленої банди мародерів
Здається мені, коли піймають за зябра старого агресивного "кащея", то за ним заарештують і головного "скомороха"!...
За злягання з галущенком у в'язницю не посадять. Це усе емоції та гра на публіку. Саджати треба інших, а у них поки що є недоторканість... анального отвору, як казав скотиняка
Люто підтримую !
Гринчук працювала всіма частинами тіла, щоб обігріти, обласкати банду міндіча і тут на тобі, прилетіло. Правда при цій роботі був відключений мозок. За неї все робила банда, а вона тільки ставила підписи, отримуючи свою долю.
Яка робота? Вона ж сама призналась, що нічого не робила!
Аааа, соррі, підписи ставила... ну, може бути...
Вона не сама сіла в те крісло. Більше винен той, хто людину без досвіду посадив у нього. Та ще в такий тяжкий час.Значить у нього були свої плани і розрахунки. Дивує, що Железняк чомусь не наважується назвати основного винуватця.
Винуватця самого без досвіду у тяжкий час посадили в крісло у 2019 році, ось він і підбирає таких самих недолугих як він. Головне щоб були не розумніші за нього.
Трамп задає планку у політичному спілкуванні. Ну а чого «простим людям» зрозуміліше. ПиСи: при всякому розслідуванні головне не вийти на самого себе. *********** чомусь не згадав, бо он нє віноват?
Замість того, щоб займатися енергетикою, ходила до хати захарченка смоктати старого прутня. Фу гидота🤢
Молодец!!! ТАк держать, по-больше бы таких и было бы по-меньше этого дерьма
Може, вона і не тварине, - але точно галущенкова курва. Назвати її ****** - також би не було б великої помилки.
Розумово обмеженій та сексуально стурбованій жінці довірити при військовому становищі стратегічне міністерство це вже жодні рамки не вписується ... Протеже Єрмака?
Змастіть її ноги салом і обсмажте їх над вогнем.
