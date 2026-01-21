Железняк - Гринчук: Ти, тварина, маєш гнити у в’язниці за те, як із бандою Міндіча підготували країну до обстрілів
Нардеп Ярослав Железняк різко відповів ексміністерці енергетики Світлані Гринчук, яка сказала, що робила все можливе, щоб підготувати енергооб'єкти до ударів РФ.
Про це він повідомив у фейсбуці, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"У мене в будинку вже більше доби немає світла. Останній раз було буквально пару годин вночі. На термометрі аж 13 градусів. Що, порівняно, з багатьма іншими квартирами напевно навіть багато. Головна візуалізація для мене: це коли напівроздягаєш малого, щоб швидко помити і він трясеться від холоду у ванній. І ще раз - це далеко не найгірший варіант.
І в цей момент я відкриваю заяву Гринчук, що вона все робила можливе?" - зазначив він.
"Ти, тварина, маєш не сидіти в теплі обвішана брендами, а гнити у вʼязниці! Коли разом з бандою Міндіча ось так підготували країну до обстрілів. І все можливе ти, к***а, робила все і навіть більше тільки на будинку Захарченко, що було єдиною причиною знаходження на посаді міністра енергетики!
Просто немає слів. Але зроблю все можливе, щоб ця падла і її поплічники опинились там де мають бути - за ґратами.
P.S. Ще раз, не дай Боже, я побачу з боку колег-депутатів хоч якийсь натяк на спробу відбілити цих покидьків, і цю п****ку зокрема - не ображайтесь потім на реакцію", - підсумував він.
Що передувало?
- Ексміністерка енергетики Світлана Гринчук заявила, що частина об'єктів енергетики отримали належний захист від ворожих атак.
- Гринчук вважає, що причини для вручення їй підозри у рамках справи про корупцію в енергетиці немає.
- Також вона вважає, що влада, готуючись до російських ударів по енергетиці, "робила все по максимуму". На її думку, фізичний захист енергооб'єктів не може працювати на 100% без ефективної роботи ППО.
І все ж до того йде! Народ терпить, але ж тепіння не безконечне.
А палі вже нагострені, чекають...
і все , що відбувається в краіні сьогодні ,
відповідальність несе Зеленський , так як його
особиста банда злодюг Міндічей , які успішно втікли до Ізраілю разом
з нашими грішми , а боневтік корчить із себе ,, патріотика "
бо боїться , народної розправи !!
А не тільки ця п...ка
За грати та на уранові шахти....з конфіскацією всього того, що є в них...їхніх родичів та наближених особєй!!!!
Тільки тоді виграємо і в русні !!!
зазвичай, коли пацюкам даєш слово (гринчук, галущенко, міндіч, цукерман), може здатись, що вони святі.
ці вибл*дки ніколи не визнають, що їх місія - прибарахлитись та піти в ліс. Їм не слово треба давати, а одразу кайданки. Але що це я розмріявся...
Було б у Железняка світло, такого гніву, мабуть, і не було б....
Висновок: всіх нардепів/міністрів зігнати в один будинок, все їм повимикати і хай так поживуть...
А санаторій, то санаторій.
А взагалі, хто з вас знає, про що був законопроект №12414 ???
Так от, я нагадаю, що закон під цим номером був прийнятий в першому читанні та був спрямований на оптимізацію розслідування зникнень безвісти в умовах війни. Документ передбачав зміни до Кримінального процесуального кодексу, що дозволяють здійснювати розслідування за місцем проживання заявника. Це би забезпечило оперативніше реагування та ефективніший пошук зниклих осіб. Саме тому його підтримав Мустафа Джамільов, тому що зараз неможливо відшукати долю практично всіх партіотів киримли. А вже потім, в другому читанні до цього проекту приліпили і поправку Южаніної, і норми про перепідпорядкування НАБУ+САП, зокрема: керівник САП втрачав процесуальну незалежність, а НАБУ ставало залежним від Генпрокурора; Генпрокурор отримував доступ до всіх справ НАБУ та міг передавати їх іншим органам і встановлювалась монополія Генпрокурора на підписання підозр топчиновникам (нині таке право збереглось за керівником САП).
Цікавтесь, читайте історію, це корисно, не будете виглядати дурнем.
Нагадати хто її обрав?
Було три роки підготуватись до будь-яких колізій і навантажень. Три бл#дь роки було у "ефективних" менеджерів! Скільки разів пересувалися ліжка в шапітолії? ... "Винуваті попередники" (с) ... це, с#ка, кого вони мають на увазі?
А мудрий народ продовжує вихаркувати "ефекти" завдяки героїзму енергетиків.
https://www.facebook.com/censor.net/posts/%D0%BF%D1%96%D0%B4-%D1%87%D0%B0%D1%81-%D0%B7%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%82%D1%83-%D0%B2%D1%80-%D0%BD%D0%B0-%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D1%83-%D1%80%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%8F-%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%B7%D0%B2%D1%96%D0%BB%D1%8C%D0%BD/1269303901906920/ Під час засідання енергетичного комітету ВР, на якому розглядалося питання звільнення міністерки Світлани Гринчук, депутати дякували їй за роботу
Аааа, соррі, підписи ставила... ну, може бути...