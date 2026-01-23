Европейцы финансируют войну против себя, покупая российскую нефть, - Бессент
Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что Европа финансирует войну против себя, продолжая покупать российскую нефть.
Об этом он заявил на форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ.
Что известно?
"Угадайте, кто покупал нефтепродукты с индийских нефтеперерабатывающих заводов, изготовленные из российской нефти? Европейцы. Они финансируют войну против самих себя. Они финансируют российскую...", - отметил он.
По словам Бессента, это "проявление глупости".
Отказ от российских энергоносителей
Ранее Дональд Трамп не раз призывал страны Европы прекратить покупать российскую нефть и повторил свое требование на Генассамблее ООН.
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не откажется от покупки российской нефти, даже если об этом попросит президент США Дональд Трамп, поскольку страна не имеет выхода к морю.
Министр энергетики США Райт сказал, что Штаты готовы полностью заменить российский газ и нефть для Европы.
Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа окончательно прекратит использование российского ископаемого топлива к 2027 году.
Не секрет, що оточення Зеленського в минулі роки скупило тут недорого зерно і відправляло по воді до підсанкційного Ірану, друга росії. А в минулому році США ввели санкції проти двох українськиї фірм в Києві і Харкові, які поставляли кормплектуючі до шахедів в Іран. Думаю, що читали, як бізнес-партнери Зеленського вели діамантовий бізнес на росії до кінця 2024 року і сплачували там податки? Я вже не пишу про "двушки", які регулярно бізнес-партнери Зеленського возили на росію.
Здається равін із Дніпра, що брехав про закінчення війни 15 січня 2026 року також говорив, що вони росіян не бояться, бо ті не будуть чіпати євреїв. Десь так.
Є конкретні країни, яким Трамп особисто зробив виключення з санкцій.
Те, що ЄС не може дотиснути Угорщину та Словаччину - це, зрозуміло не гуд.
А те, що їм Трамп дав кардбланш - це як?
Основну частину імпорту ЄС з Росії становить природний газ. Словаччина (1,8 млн тонн), Угорщина (4,4 млн), Іспанія (3,3 млн), Бельгія (3,8 млн) та Франція (6,7 млн)
А хто це так рьяно з спроможних закуповує газ. Мабуть без нього круасани не випікаются.
Велика Британія імпортувала нафтопродуктів на суму близько 3 млрд фунтів стерлінгів (3,5 млрд євро), переважно авіаційного палива, яке було перероблено в Індії та Туреччині з російської нафти.
На відміну від інших європейських країн, Велика Британія ще не закрила цю лазівку, яка дозволяє ефективно імпортувати російську нафту «з других рук»
Крім того, британський морський і страховий сектор відіграє ключову роль у світовій торгівлі російським паливом: від початку вторгнення 76% експорту російського СПГ транспортувалося на суднах під британським контролем або застрахованих у Британії
Звіт грінпіс.
https://www.greenpeace.org/static/planet4-belgium-stateless/2025/09/0c135a20-greenpeace-belgium_ru-us-lng-trap.pdf
російський проєкт Yamal LNG отримав $40 мільярдів доходу. Європейські енергетичні гіганти, як-от TotalEnergies (Франція), SEFE (Німеччина) та Naturgy (Іспанія), мають довгострокові контракти з цим проєктом і значно сприяли цим доходам
Найбільшим імпортним хабом російського СПГ в ЄС є термінал Зебрюгге в Бельгії
І все по ділу каже Бессент. Ці еврокуколди спроможні так можуть воювати "стільки скільки буде потрібно".