Европейцы финансируют войну против себя, покупая российскую нефть, - Бессент

Министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент заявил, что Европа финансирует войну против себя, продолжая покупать российскую нефть.

Об этом он заявил на форуме в Давосе, передает Цензор.НЕТ.

"Угадайте, кто покупал нефтепродукты с индийских нефтеперерабатывающих заводов, изготовленные из российской нефти? Европейцы. Они финансируют войну против самих себя. Они финансируют российскую...", - отметил он.

По словам Бессента, это "проявление глупости".

Отказ от российских энергоносителей

Ранее Дональд Трамп не раз призывал страны Европы прекратить покупать российскую нефть и повторил свое требование на Генассамблее ООН.

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не откажется от покупки российской нефти, даже если об этом попросит президент США Дональд Трамп, поскольку страна не имеет выхода к морю.

Министр энергетики США Райт сказал, что Штаты готовы полностью заменить российский газ и нефть для Европы.

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европа окончательно прекратит использование российского ископаемого топлива к 2027 году.

