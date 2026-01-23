Європейці фінансують війну проти себе, купуючи російську нафту, - Бессент
Міністр фінансів Сполучених Штатів Скот Бессент заявив, що Європа фінансує війну проти себе, продовжуючи купувати російську нафту.
Про це він заявив на форумі у Давосі, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Вгадайте, хто купував нафтопродукти з індійських нафтопереробних заводів, виготовлені з російської нафти? Європейці. Вони фінансують війну проти самих себе. Вони фінансують російську...", - зазначив він.
За словами Бессента, це "прояв дурості".
Відмова від російських енергоносіїв
Раніше Дональд Трамп не раз закликав країни Європи припинити купувати російську нафту та повторив свою вимогу на Генасамблеї ООН.
Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не відмовиться від купівлі російської нафти, навіть якщо про це попросить президент США Дональд Трамп, оскільки країна не має виходу до моря.
Міністр енергетики США Райт сказав, що Штати готові повністю замінити російські газ і нафту для Європи.
Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа остаточно припинить використання російського викопного палива до 2027 року.
Не секрет, що оточення Зеленського в минулі роки скупило тут недорого зерно і відправляло по воді до підсанкційного Ірану, друга росії. А в минулому році США ввели санкції проти двох українськиї фірм в Києві і Харкові, які поставляли кормплектуючі до шахедів в Іран. Думаю, що читали, як бізнес-партнери Зеленського вели діамантовий бізнес на росії до кінця 2024 року і сплачували там податки? Я вже не пишу про "двушки", які регулярно бізнес-партнери Зеленського возили на росію.
Здається равін із Дніпра, що брехав про закінчення війни 15 січня 2026 року також говорив, що вони росіян не бояться, бо ті не будуть чіпати євреїв. Десь так.
Є конкретні країни, яким Трамп особисто зробив виключення з санкцій.
Те, що ЄС не може дотиснути Угорщину та Словаччину - це, зрозуміло не гуд.
А те, що їм Трамп дав кардбланш - це як?
Основну частину імпорту ЄС з Росії становить природний газ. Словаччина (1,8 млн тонн), Угорщина (4,4 млн), Іспанія (3,3 млн), Бельгія (3,8 млн) та Франція (6,7 млн)
А хто це так рьяно з спроможних закуповує газ. Мабуть без нього круасани не випікаются.
Велика Британія імпортувала нафтопродуктів на суму близько 3 млрд фунтів стерлінгів (3,5 млрд євро), переважно авіаційного палива, яке було перероблено в Індії та Туреччині з російської нафти.
На відміну від інших європейських країн, Велика Британія ще не закрила цю лазівку, яка дозволяє ефективно імпортувати російську нафту «з других рук»
Крім того, британський морський і страховий сектор відіграє ключову роль у світовій торгівлі російським паливом: від початку вторгнення 76% експорту російського СПГ транспортувалося на суднах під британським контролем або застрахованих у Британії
Звіт грінпіс.
https://www.greenpeace.org/static/planet4-belgium-stateless/2025/09/0c135a20-greenpeace-belgium_ru-us-lng-trap.pdf
російський проєкт Yamal LNG отримав $40 мільярдів доходу. Європейські енергетичні гіганти, як-от TotalEnergies (Франція), SEFE (Німеччина) та Naturgy (Іспанія), мають довгострокові контракти з цим проєктом і значно сприяли цим доходам
Найбільшим імпортним хабом російського СПГ в ЄС є термінал Зебрюгге в Бельгії
І все по ділу каже Бессент. Ці еврокуколди спроможні так можуть воювати "стільки скільки буде потрібно".