Європейці фінансують війну проти себе, купуючи російську нафту, - Бессент

Міністр фінансів Сполучених Штатів Скот Бессент заявив, що Європа фінансує війну проти себе, продовжуючи купувати російську нафту.

Про це він заявив на форумі у Давосі, передає Цензор.НЕТ.

"Вгадайте, хто купував нафтопродукти з індійських нафтопереробних заводів, виготовлені з російської нафти? Європейці. Вони фінансують війну проти самих себе. Вони фінансують російську...", - зазначив він.

За словами Бессента, це "прояв дурості".

Також читайте: Гренландія має стати частиною Сполучених Штатів, - Бессент

Відмова від російських енергоносіїв

Раніше Дональд Трамп не раз закликав країни Європи припинити купувати російську нафту та повторив свою вимогу на Генасамблеї ООН.

Міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявив, що Будапешт не відмовиться від купівлі російської нафти, навіть якщо про це попросить президент США Дональд Трамп, оскільки країна не має виходу до моря.

Міністр енергетики США Райт сказав, що Штати готові повністю замінити російські газ і нафту для Європи.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що Європа остаточно припинить використання російського викопного палива до 2027 року.

Також читайте: США разом з Європою намагаються зупинити трагічну війну в Україні, - Бессент