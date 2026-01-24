Из-за атаки РФ повреждена зеленая линия "Киевского метрополитена": поезда курсируют с изменениями
Из-за ночного массированного обстрела Киева поезда метро на зеленой линии временно курсируют с изменениями.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.
Какие изменения есть?
Движение поездов осуществляется между станциями "Сырец" - "Выдубичи" и между станциями "Осокорки" - "Красный хутор".
"На открытом участке зеленой линии во время осмотра территории обнаружены повреждения ограждения во время ночного обстрела", - говорится в сообщении.
Информация о возобновлении работы зеленой линии будет сообщена дополнительно.
На красной и синей линии поезда курсируют без изменений.
Обновление
Впоследствии стало известно, что из-за дефицита электроэнергии после ночного массового обстрела на "красной" линии метро – временные изменения движения поездов
Поезда курсируют между станциями:
- "Академгородок" – "Арсенальная" – интервал 7-9 минут;
- "Дарница" – "Левобережная" – "Арсенальная" – интервал 12 минут.
Закрыты станции: "Лесная", "Черниговская", "Гидропарк", "Днепр".
"Обращаем внимание: сейчас движение поездов осуществляется по диспетчерскому регулированию, то есть в ручном режиме.
Количество поездов на линии определяют в соответствии с имеющимися мощностями электроэнергии в энергосистеме оператора", - добавили в КГГА.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
- Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
- Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
- Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.
Я в шоці від нашого народу.Хужежнєбудєт.
В мене є знайомий ,який постить фото зеленського,який спить в окопі разом з військовими і свято вірить ,що то є-правда!
Цей нарід невиліковний на протязі багатьох сторіч.
Нажаль.