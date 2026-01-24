Из-за атаки РФ повреждена зеленая линия "Киевского метрополитена": поезда курсируют с изменениями

Из-за ночного массированного обстрела Киева поезда метро на зеленой линии временно курсируют с изменениями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Какие изменения есть?

Движение поездов осуществляется между станциями "Сырец" - "Выдубичи" и между станциями "Осокорки" - "Красный хутор".

"На открытом участке зеленой линии во время осмотра территории обнаружены повреждения ограждения во время ночного обстрела", - говорится в сообщении.

Информация о возобновлении работы зеленой линии будет сообщена дополнительно.

На красной и синей линии поезда курсируют без изменений.

Обновление

Впоследствии стало известно, что из-за дефицита электроэнергии после ночного массового обстрела на "красной" линии метро – временные изменения движения поездов

Поезда курсируют между станциями:

"Академгородок" – "Арсенальная" – интервал 7-9 минут;

"Дарница" – "Левобережная" – "Арсенальная" – интервал 12 минут.

Закрыты станции: "Лесная", "Черниговская", "Гидропарк", "Днепр".

"Обращаем внимание: сейчас движение поездов осуществляется по диспетчерскому регулированию, то есть в ручном режиме.

Количество поездов на линии определяют в соответствии с имеющимися мощностями электроэнергии в энергосистеме оператора", - добавили в КГГА.

Что предшествовало?

Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.

Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.

Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.

Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.

