Новости
Из-за атаки РФ повреждена зеленая линия "Киевского метрополитена": поезда курсируют с изменениями

Из-за ночного массированного обстрела Киева поезда метро на зеленой линии временно курсируют с изменениями.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр КГГА.

Какие изменения есть?

Движение поездов осуществляется между станциями "Сырец" - "Выдубичи" и между станциями "Осокорки" - "Красный хутор".

"На открытом участке зеленой линии во время осмотра территории обнаружены повреждения ограждения во время ночного обстрела", - говорится в сообщении.

Информация о возобновлении работы зеленой линии будет сообщена дополнительно.

На красной и синей линии поезда курсируют без изменений.

Обновление

Впоследствии стало известно, что из-за дефицита электроэнергии после ночного массового обстрела на "красной" линии метро – временные изменения движения поездов

Поезда курсируют между станциями:

  • "Академгородок" – "Арсенальная" – интервал 7-9 минут;
  • "Дарница" – "Левобережная" – "Арсенальная" – интервал 12 минут.

Закрыты станции: "Лесная", "Черниговская", "Гидропарк", "Днепр".

"Обращаем внимание: сейчас движение поездов осуществляется по диспетчерскому регулированию, то есть в ручном режиме.

Количество поездов на линии определяют в соответствии с имеющимися мощностями электроэнергии в энергосистеме оператора", - добавили в КГГА.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
  • Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
  • Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
  • Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.

Зате у нас члєнограй -лідер світу.
показать весь комментарий
24.01.2026 08:15 Ответить
Нашим м американским уже можно Марс заселять. Пройдут кастинг у гражданина ЮАР без конкурса.
показать весь комментарий
24.01.2026 08:26 Ответить
А ШО там "три лінії захисту", "слугі" і тут "********"? Чи то Кличко з Порошенко винні знов?
показать весь комментарий
24.01.2026 08:32 Ответить
Кидайте у відповідь двушечку на москву.
Я в шоці від нашого народу.Хужежнєбудєт.
В мене є знайомий ,який постить фото зеленського,який спить в окопі разом з військовими і свято вірить ,що то є-правда!
Цей нарід невиліковний на протязі багатьох сторіч.
Нажаль.
показать весь комментарий
24.01.2026 09:49 Ответить
 
 