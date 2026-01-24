Через атаку РФ є пошкодження на зеленій лінії "Київського метрополітену": поїзди курсують зі змінами
Через нічний масований обстріл Києва поїзди метро на зеленій лінії тимчасово курсують зі змінами.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр КМДА.
Які зміни є?
Рух поїздів здійснюється між станціями "Сирець" - "Видубичі" та між станціями "Осокорки" - "Червоний хутір".
"На відкритій ділянці зеленої лінії під час огляду території виявлено пошкодження огорожі під час нічного обстрілу", - йдеться у повідомленні.
Інформацію про відновлення роботи зеленої лінії повідомлять додатково.
На червоній та синій лінії поїзди курсують без змін.
Оновлення
Згодом стало відомо, що через дефіцит електроенергії після нічного масового обстрілу на "червоній" лінії метро – тимчасові зміни руху поїздів
Поїзди курсують між станціями:
- "Академмістечко" – "Арсенальна" – інтервал 7-9 хвилин;
- "Дарниця" – "Лівобережна" – "Арсенальна" – інтервал 12 хвилин.
Зачинені станції: "Лісова", "Чернігівська", "Гідропарк", "Дніпро".
"Звертаємо увагу: наразі рух поїздів здійснюється за диспетчерським регулюванням, тобто у ручному режимі.
Кількість поїздів на лінії визначають відповідно до наявних потужностей електроенергії в енергосистемі оператора", - додали у КМДА.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
- На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
- Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
- Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах
Я в шоці від нашого народу.Хужежнєбудєт.
В мене є знайомий ,який постить фото зеленського,який спить в окопі разом з військовими і свято вірить ,що то є-правда!
Цей нарід невиліковний на протязі багатьох сторіч.
Нажаль.