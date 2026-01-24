3 300 многоэтажек столицы остаются без тепла после ночной атаки, - Кличко

После массированной ночной атаки российских войск на столицу без теплоснабжения остаются 3 300 многоэтажных домов Киева.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"3 300 многоэтажек Киева остаются без тепла после атаки врага на столицу прошлой ночью", - написал он.

Ситуация с теплоснабжением в Киеве

Напомню, в результате массированной атаки и повреждений критической инфраструктуры утром в Киеве снова оказались без теплоснабжения почти 6 000 домов. Большинство из них - те, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января.

Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть услуги в дома киевлян.

Водоснабжение

Водоснабжение уже восстановили.

