3 300 многоэтажек столицы остаются без тепла после ночной атаки, - Кличко
После массированной ночной атаки российских войск на столицу без теплоснабжения остаются 3 300 многоэтажных домов Киева.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
"3 300 многоэтажек Киева остаются без тепла после атаки врага на столицу прошлой ночью", - написал он.
Ситуация с теплоснабжением в Киеве
Напомню, в результате массированной атаки и повреждений критической инфраструктуры утром в Киеве снова оказались без теплоснабжения почти 6 000 домов. Большинство из них - те, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января.
Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть услуги в дома киевлян.
Водоснабжение
Водоснабжение уже восстановили.
Что предшествовало?
- Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
- Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
- Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
- Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.
