Новости Атака ракет и БпЛА на Киев
3 300 многоэтажек столицы остаются без тепла после ночной атаки, - Кличко

Массированная атака РФ 24 января

После массированной ночной атаки российских войск на столицу без теплоснабжения остаются 3 300 многоэтажных домов Киева. 

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

"3 300 многоэтажек Киева остаются без тепла после атаки врага на столицу прошлой ночью", - написал он.

Ситуация с теплоснабжением в Киеве

Напомню, в результате массированной атаки и повреждений критической инфраструктуры утром в Киеве снова оказались без теплоснабжения почти 6 000 домов. Большинство из них - те, которые уже дважды подключили или пытались подключить к теплоснабжению после обстрелов 9 и 20 января.

Коммунальщики и энергетики продолжают работать, чтобы вернуть услуги в дома киевлян.

Водоснабжение

Водоснабжение уже восстановили.

Что предшествовало?

  • Ранее Цензор.НЕТ информировал, что Россия атакует Киев дронами и баллистикой: есть попадания, произошли пожары.
  • Утром стало известно, что из-за атаки РФ на Киев погиб человек, 4 ранены. Есть повреждения в 5 районах. На левом берегу перебои с водой и теплом.
  • Кроме того, враг атаковал Харьков "шахедами": 11 пострадавших, среди них беременная женщина.
  • Также враг нанес удар по Киевской области. Там 4 раненых, повреждены дома в Бориспольском и Броварском районах.

Звільнення мера уже готовиться у владі?
24.01.2026 19:26 Ответить
Когда будете бить балистикой по маскве ? Или это Табу
24.01.2026 20:14 Ответить
щоб одним махом відключити відразу таку велику кількість будинків потрібно ударити в якусь болючу точку - і кожного разу цю єдину точку ніяк не можуть прикрити…
24.01.2026 20:34 Ответить
 
 