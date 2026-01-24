3 300 багатоповерхівок столиці залишаються без тепла після нічної атаки, - Кличко

Після масованої нічної атаки російських військ на столицю без теплопостачання залишаються 3 300 багатоповерхових будинків Києва.

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

"3 300 багатоповерхівок Києва залишаються без тепла після атаки ворога на столицю минулої ночі", - написав він.

Ситуація з теплопостачанням у Києві

Нагадаю, внаслідок масованої атаки й пошкоджень критичної інфраструктури зранку в Києві опинилися без теплопостачання знову майже 6 000 будинків. Більшість із них — ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня.

Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути послуги в оселі киян.

Водопостачання

Водопостачання вже відновили.

