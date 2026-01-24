Новини Атака ракет і БпЛА на Київ
3 300 багатоповерхівок столиці залишаються без тепла після нічної атаки, - Кличко

Масована атака РФ 24 січня

Після масованої нічної атаки російських військ на столицю без теплопостачання залишаються 3 300 багатоповерхових будинків Києва. 

Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.

"3 300 багатоповерхівок Києва залишаються без тепла після атаки ворога на столицю минулої ночі", - написав він.

Ситуація з теплопостачанням у Києві

Нагадаю, внаслідок масованої атаки й пошкоджень критичної інфраструктури зранку в Києві опинилися без теплопостачання знову майже 6 000 будинків. Більшість із них — ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня.

Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути послуги в оселі киян.

Водопостачання

Водопостачання вже відновили.

Що передувало?

  • Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
  • На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
  • Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
  • Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах

Звільнення мера уже готовиться у владі?
24.01.2026 19:26 Відповісти
Когда будете бить балистикой по маскве ? Или это Табу
24.01.2026 20:14 Відповісти
щоб одним махом відключити відразу таку велику кількість будинків потрібно ударити в якусь болючу точку - і кожного разу цю єдину точку ніяк не можуть прикрити…
24.01.2026 20:34 Відповісти
 
 