3 300 багатоповерхівок столиці залишаються без тепла після нічної атаки, - Кличко
Після масованої нічної атаки російських військ на столицю без теплопостачання залишаються 3 300 багатоповерхових будинків Києва.
Як інформує Цензор.НЕТ про це повідомляє мер Києва Віталій Кличко.
"3 300 багатоповерхівок Києва залишаються без тепла після атаки ворога на столицю минулої ночі", - написав він.
Ситуація з теплопостачанням у Києві
Нагадаю, внаслідок масованої атаки й пошкоджень критичної інфраструктури зранку в Києві опинилися без теплопостачання знову майже 6 000 будинків. Більшість із них — ті, які вже двічі підключили або намагалися підключити до теплопостачання після обстрілів 9 та 20 січня.
Комунальники й енергетики продовжують працювати, щоб повернути послуги в оселі киян.
Водопостачання
Водопостачання вже відновили.
Що передувало?
- Раніше Цензор.НЕТ інформував, що Росія атакує Київ дронами та балістикою: є влучання, сталися пожежі.
- На ранок стало відомо, що через атаку РФ на Київ загинула людина, 4 поранених. Є пошкодження у 5 районах. На лівому березі перебої з водою та теплом.
- Окрім того, ворог атакував Харків "шахедами": 11 постраждалих, серед них вагітна жінка.
- Також ворог ударив по Київщині. Там 4 поранених, пошкоджено будинки у Бориспільському та Броварському районах
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Luk Viktor
24.01.2026 19:26
Yakov Nemo
24.01.2026 20:14
Gordon Shumway #583497
24.01.2026 20:34
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль