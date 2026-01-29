В Киеве без тепла остаются 613 многоэтажек: за сутки подключено еще 124 дома

В Киеве по состоянию на утро 29 января без теплоснабжения остаются 613 многоэтажных домов.
Об этом сообщает Киевская городская государственная администрация, передает Цензор.НЕТ.
За прошедшие сутки тепло подали еще в 124 дома. В КГГА отмечают, что эти дома подключают повторно после вражеских атак 9 и 20 января.
"Коммунальные службы и энергетики работают круглосуточно. Они восстанавливают подачу тепла в дома, пострадавшие из-за массированных атак врага на объекты критической инфраструктуры столицы", - добавили в городской администрации.
- Сейчас самая сложная ситуация в стране с отоплением и светом остается в Киеве. Президент Владимир Зеленский призвал городские власти столицы действовать значительно быстрее, чтобы облегчить жизнь киевлянам в феврале.
Что предшествовало?
По состоянию на вечер среды, 28 января, в Киеве без теплоснабжения остаются 639 многоэтажек.
В городе в отдельных жилых домах временно ограничили подачу горячей воды из-за сложной энергетической ситуации после массированных российских атак.
