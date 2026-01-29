У Києві без тепла залишаються 613 багатоповерхівок: за добу підключено ще 124 будинки
У Києві станом на ранок 29 січня без теплопостачання залишаються 613 багатоповерхових будинків.
Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація, передає Цензор.НЕТ.
За минулу добу тепло подали ще до 124 будинків. У КМДА зазначають, що ці будинки підключають повторно після ворожих атак 9 та 20 січня.
"Комунальні служби та енергетики працюють цілодобово. Вони відновлюють подачу тепла в оселі, що постраждали через масовані атаки ворога на об'єкти критичної інфраструктури столиці", - додали у міській адміністрації.
- Нині найскладніша ситуація у країні з опаленням та світлом залишається у Києві. Президент Володимир Зеленський закликав міську владу столиці діяти значно швидше, щоб полегшити життя киянам у лютому.
Що передувало?
Станом на вечір середи, 28 січня, у Києві без теплопостачання залишаються 639 багатоповерхівок.
У місті в окремих житлових будинках тимчасово обмежили постачання гарячої води через складну енергетичну ситуацію після масованих російських атак.
