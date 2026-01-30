В Часовом Яре нет связи, от города почти ничего не осталось, - Чаус

Начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус рассказал о ситуации в разрушенном россиянами Часовом Яре в Донецкой области.

В эфире Новини.Live он сообщил, что связи с жителями города пока нет, а от населенного пункта практически ничего не осталось.

По словам Чауса, разрушения настолько масштабны, что даже российские оккупанты не имеют укрытий во время штурмовых действий, сообщает Цензор.НЕТ.

В Часовом Яре потеряна связь с людьми

Глава городской военной администрации отметил, что официально в городе оставалось около сотни человек. В то же время, уже длительное время нет никакой стабильной связи, что делает невозможным получение полной информации о ситуации.

"Около сотни человек оставалось, это официальная статистика. Но очень долгое время связи с городом просто нет. У нас нет полной картины и возможности общения", – подчеркнул Сергей Чаус.

Российские войска усиливают давление на город

Ранее 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Данила сообщила об усилении давления российских войск на Часов Яр. Оккупанты пытаются воспользоваться сложными погодными условиями для продвижения.

Несмотря на это, украинские защитники продолжают удерживать оборону города.

В начале января аналитики DeepState сообщали о продвижении войск РФ в Часовом Яре.

В 24 ОМБр заявили, что враг пытается накапливать пехоту в пределах города.

