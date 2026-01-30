Новости Бои за Часов Яр
В Часовом Яре нет связи, от города почти ничего не осталось, - Чаус

Разрушение Часового Яра

Начальник Часовоярской городской военной администрации Сергей Чаус рассказал о ситуации в разрушенном россиянами Часовом Яре в Донецкой области.

В эфире Новини.Live он сообщил, что связи с жителями города пока нет, а от населенного пункта практически ничего не осталось. 

По словам Чауса, разрушения настолько масштабны, что даже российские оккупанты не имеют укрытий во время штурмовых действий, сообщает Цензор.НЕТ.

В Часовом Яре потеряна связь с людьми

Глава городской военной администрации отметил, что официально в городе оставалось около сотни человек. В то же время, уже длительное время нет никакой стабильной связи, что делает невозможным получение полной информации о ситуации.

"Около сотни человек оставалось, это официальная статистика. Но очень долгое время связи с городом просто нет. У нас нет полной картины и возможности общения", – подчеркнул Сергей Чаус.

Российские войска усиливают давление на город

Ранее 24-я отдельная механизированная бригада имени короля Данила сообщила об усилении давления российских войск на Часов Яр. Оккупанты пытаются воспользоваться сложными погодными условиями для продвижения.

Несмотря на это, украинские защитники продолжают удерживать оборону города.

Це те, про що мріяли ті, хто з 1991 року голосував за проросійські партії. Чи взагалі не ходив на вибори.
30.01.2026 19:02 Ответить
це жахливо звичайно, вибір2019 у всій красі, зроблено всіх разом. Цікаво а чи встигли там освоїти гроші з бюджету на різні клумби, підтримку преси, ремонт фасадів і т д і т д
30.01.2026 19:17 Ответить
Нахер там адміністрація і на їх виділяють гроші, це ж абсурд, в нас і так Дірка в бюджеті навіщо кормити дармоїдів
31.01.2026 02:14 Ответить
****** можна.
Тепер давайте заслухаємо ще начальників Маріупольської, Донецької, Авдіївської та Сімферопольської адміністрацій і випишемо їм премії за результатом вдалого звітування.
31.01.2026 10:19 Ответить
 
 