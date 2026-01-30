У Часовому Ярі немає зв’язку, від міста майже нічого не залишилося, – Чаус

Руйнування Часового Яру

Начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус розповів про ситуацію в зруйнованому росіянами Часовому Ярі на Донеччині.

В ефірі Новини.Live він повідомив, що зв’язку з мешканцями міста наразі немає, а від населеного пункту практично нічого не залишилося. 

За словами Чауса, руйнування є настільки масштабними, що навіть російські окупанти не мають укриттів під час штурмових дій, повідомляє Цензор.НЕТ.

У Часовому Ярі втрачено зв’язок з людьми

Очільник міської військової адміністрації зазначив, що офіційно в місті залишалося близько сотні людей. Водночас уже тривалий час немає жодного стабільного зв’язку, що унеможливлює отримання повної інформації про ситуацію.

"Близько сотні людей залишалося, це офіційна статистика. Але дуже тривалий час зв’язку з містом просто немає. Ми не маємо повної картини і можливості спілкування", – наголосив Сергій Чаус.

Російські війська посилюють тиск на місто

Раніше 24 окрема механізована бригада імені короля Данила повідомила про посилення тиску російських військ на Часів Яр. Окупанти намагаються скористатися складними погодними умовами для просування.

Попри це, українські захисники продовжують утримувати оборону міста.

Це те, про що мріяли ті, хто з 1991 року голосував за проросійські партії. Чи взагалі не ходив на вибори.
30.01.2026 19:02 Відповісти
це жахливо звичайно, вибір2019 у всій красі, зроблено всіх разом. Цікаво а чи встигли там освоїти гроші з бюджету на різні клумби, підтримку преси, ремонт фасадів і т д і т д
30.01.2026 19:17 Відповісти
Нахер там адміністрація і на їх виділяють гроші, це ж абсурд, в нас і так Дірка в бюджеті навіщо кормити дармоїдів
31.01.2026 02:14 Відповісти
****** можна.
Тепер давайте заслухаємо ще начальників Маріупольської, Донецької, Авдіївської та Сімферопольської адміністрацій і випишемо їм премії за результатом вдалого звітування.
31.01.2026 10:19 Відповісти
 
 