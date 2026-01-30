У Часовому Ярі немає зв’язку, від міста майже нічого не залишилося, – Чаус

Начальник Часовоярської міської військової адміністрації Сергій Чаус розповів про ситуацію в зруйнованому росіянами Часовому Ярі на Донеччині.

В ефірі Новини.Live він повідомив, що зв’язку з мешканцями міста наразі немає, а від населеного пункту практично нічого не залишилося.

За словами Чауса, руйнування є настільки масштабними, що навіть російські окупанти не мають укриттів під час штурмових дій, повідомляє Цензор.НЕТ.

Очільник міської військової адміністрації зазначив, що офіційно в місті залишалося близько сотні людей. Водночас уже тривалий час немає жодного стабільного зв’язку, що унеможливлює отримання повної інформації про ситуацію.

"Близько сотні людей залишалося, це офіційна статистика. Але дуже тривалий час зв’язку з містом просто немає. Ми не маємо повної картини і можливості спілкування", – наголосив Сергій Чаус.

Російські війська посилюють тиск на місто

Раніше 24 окрема механізована бригада імені короля Данила повідомила про посилення тиску російських військ на Часів Яр. Окупанти намагаються скористатися складними погодними умовами для просування.

Попри це, українські захисники продовжують утримувати оборону міста.

На початку січня аналітики DeepState повідомляли про просування військ РФ у Часовому Ярі.

У 24 ОМБр заявили, що ворог намагається накопичувати піхоту в межах міста.

