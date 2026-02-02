Власти Ирана освободили протестующего, приговоренного к смертной казни, после угроз Трампа, - CNN
Власти Ирана отпустили протестующего, которого ранее удерживали и хотели приговорить к смертной казни.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, Эрфан Сольтани, ставший известнім во время масштабных антиправительственных протестов, вышел на свободу из иранской тюрьмы в минувшую субботу.
Обстоятельства дела и международное давление
26-летний участник антиправительственных протестов в Иране был задержан 10 января в городе Фардис, в нескольких десятках километров от Тегерана. Он обвинялся в "сборе и заговоре против внутренней безопасности" и "пропаганде против режима", сообщает государственное иранское телевидение IRIB.
После ареста правозащитные организации и семья Сольтани опасались, что ему грозит смертная казнь. Некоторые иностранные СМИ и группы сообщали, что ему могли вынести смертный приговор, что вызвало международную обеспокоенность.
Семья протестующего позже заявила, что запланированную казнь отложили. Президент США Дональд Трамп также предупреждал, что США могут принять "решительные меры", если Иран приведет в исполнение подобные приговоры.
Освобождение протестующего Сольтани
Сообщается, что Эрфан Солтани освобожден под залог. Кто его внес, пока неизвестно.
Родные описывают его как молодого человека, который участвовал в мирных акциях во время протестов. По словам близких, он всегда стремился к переменам и выступал за свободу в своей стране.
Напомним, ЕС на днях согласовал новые санкции против Ирана из-за подавления протестов, в ответ Тегеран объявил армии Евросоюза "террористическими организациями". В понедельник, 2 февраля, Украина признала иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.
