Власти Ирана освободили протестующего, приговоренного к смертной казни, после угроз Трампа, - CNN

Власти Ирана отпустили протестующего, которого ранее удерживали и хотели приговорить к смертной казни.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, Эрфан Сольтани, ставший известнім во время масштабных антиправительственных протестов, вышел на свободу из иранской тюрьмы в минувшую субботу.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстоятельства дела и международное давление

26-летний участник антиправительственных протестов в Иране был задержан 10 января в городе Фардис, в нескольких десятках километров от Тегерана. Он обвинялся в "сборе и заговоре против внутренней безопасности" и "пропаганде против режима", сообщает государственное иранское телевидение IRIB.

После ареста правозащитные организации и семья Сольтани опасались, что ему грозит смертная казнь. Некоторые иностранные СМИ и группы сообщали, что ему могли вынести смертный приговор, что вызвало международную обеспокоенность.

Читайте: Трамп ответил Хаменеи на слова о "региональной войне": Посмотрим, был ли он прав

Семья протестующего позже заявила, что запланированную казнь отложили. Президент США Дональд Трамп также предупреждал, что США могут принять "решительные меры", если Иран приведет в исполнение подобные приговоры.

Освобождение протестующего Сольтани

Сообщается, что Эрфан Солтани освобожден под залог. Кто его внес, пока неизвестно.

Родные описывают его как молодого человека, который участвовал в мирных акциях во время протестов. По словам близких, он всегда стремился к переменам и выступал за свободу в своей стране.

Напомним, ЕС на днях согласовал новые санкции против Ирана из-за подавления протестов, в ответ Тегеран объявил армии Евросоюза "террористическими организациями". В понедельник, 2 февраля, Украина признала иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

Президент Ирана Масуд Пезешкиан отдал распоряжение начать переговоры с Соединенными Штатами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Иране пригрозили США "серьезными потерями" в случае ударов по стране