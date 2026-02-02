РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
7950 посетителей онлайн
Новости Смена режима в Иране
2 420 10

Власти Ирана освободили протестующего, приговоренного к смертной казни, после угроз Трампа, - CNN

В Иране отпустили протестующего Эрфана Сольтани, которого хотели казнить

Власти Ирана отпустили протестующего, которого ранее удерживали и хотели приговорить к смертной казни.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на CNN, Эрфан Сольтани, ставший известнім во время масштабных антиправительственных протестов, вышел на свободу из иранской тюрьмы в минувшую субботу.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Обстоятельства дела и международное давление

26-летний участник антиправительственных протестов в Иране был задержан 10 января в городе Фардис, в нескольких десятках километров от Тегерана. Он обвинялся в "сборе и заговоре против внутренней безопасности" и "пропаганде против режима", сообщает государственное иранское телевидение IRIB.

После ареста правозащитные организации и семья Сольтани опасались, что ему грозит смертная казнь. Некоторые иностранные СМИ и группы сообщали, что ему могли вынести смертный приговор, что вызвало международную обеспокоенность.

Читайте: Трамп ответил Хаменеи на слова о "региональной войне": Посмотрим, был ли он прав

Семья протестующего позже заявила, что запланированную казнь отложили. Президент США Дональд Трамп также предупреждал, что США могут принять "решительные меры", если Иран приведет в исполнение подобные приговоры.

Освобождение протестующего Сольтани

Сообщается, что Эрфан Солтани освобожден под залог. Кто его внес, пока неизвестно. 

Родные описывают его как молодого человека, который участвовал в мирных акциях во время протестов. По словам близких, он всегда стремился к переменам и выступал за свободу в своей стране.

Напомним, ЕС на днях согласовал новые санкции против Ирана из-за подавления протестов, в ответ Тегеран объявил армии Евросоюза "террористическими организациями". В понедельник, 2 февраля, Украина признала иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) террористической организацией.

  • Президент Ирана Масуд Пезешкиан отдал распоряжение начать переговоры с Соединенными Штатами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Иране пригрозили США "серьезными потерями" в случае ударов по стране

Автор: 

Иран (2897) казнь (130) протест (5749) Трамп Дональд (8091)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+13
На фото хлопець з відкритим добрим лицем. А його хотіли стратити перекошені уроди дегенерати лише тому, що він проти того, що ці дебіли захопили владу в країні. Чому така несправедливість у світі? Чому в більшості, країнами керують фізичні та моральні уроди?
показать весь комментарий
02.02.2026 20:57 Ответить
+6
WOW! Ще одна перемога Трампа. Таки дотягне до Нобелівки...
показать весь комментарий
02.02.2026 21:27 Ответить
+5
Божої допомоги !
показать весь комментарий
02.02.2026 20:53 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Божої допомоги !
показать весь комментарий
02.02.2026 20:53 Ответить
На фото хлопець з відкритим добрим лицем. А його хотіли стратити перекошені уроди дегенерати лише тому, що він проти того, що ці дебіли захопили владу в країні. Чому така несправедливість у світі? Чому в більшості, країнами керують фізичні та моральні уроди?
показать весь комментарий
02.02.2026 20:57 Ответить
Авіаносна група повертається в США? 9-а перемога трампа?
показать весь комментарий
02.02.2026 21:00 Ответить
Внутрішнє протистояння у Ірані та можливий удар США вигідні тільки москалям. За декілька додаткових доларів у ціні на нафту вони не пошкодують і свого стратегічного партнера, і чим довше там буде срач - тим їм краще.
показать весь комментарий
02.02.2026 21:00 Ответить
А решта?
показать весь комментарий
02.02.2026 21:21 Ответить
"решту залиште собі" (трамп) так би сказав
показать весь комментарий
02.02.2026 21:28 Ответить
WOW! Ще одна перемога Трампа. Таки дотягне до Нобелівки...
показать весь комментарий
02.02.2026 21:27 Ответить
підсцикають рушники, підсцикають. допомоги то чекати їм нізвідки по суті. китайози точно не будуть вписуватись за рушників. а кацапи засцять, та й і не мають вони вже чим допомогти рушникам.
показать весь комментарий
02.02.2026 22:44 Ответить
 
 