Влада Ірану звільнила протестувальника, засудженого до страти, після погроз Трампа, - CNN

Влада Ірану відпустила протестувальника, якого раніше утримували та хотіли засудити до страти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN, Ерфан Сольтані, який став відомим під час масштабних антиурядових протестів, вийшов на волю з іранської в'язниці минулої суботи.

Обставини справи й міжнародний тиск

26-річного учасника антиурядових протестів в Ірані затримали 10 січня у місті Фардіс, що за кілька десятків кілометрів від Тегерана. Він звинувачувався в "зборі та змові проти внутрішньої безпеки" та "пропаганді проти режиму", повідомляє державне іранське телебачення IRIB.

Після арешту правозахисні організації та родина Сольтані побоювалися, що йому загрожує смертна кара. Деякі іноземні ЗМІ та групи повідомляли, що йому могли винести смертний вирок, що викликало міжнародне занепокоєння.

Сім’я протестувальника пізніше заявила, що плановану страту відклали. Президент США Дональд Трамп також попереджав, що США можуть вжити "рішучих заходів", якщо Іран виконає подібні вироки.

Звільнення протестувальника Сольтані

Повідомляється, що Ерфана Сольтані звільнено під заставу. Хто її вніс наразі невідомо.

Рідні описують його як молодого чоловіка, який брав участь у мирних акціях під час протестів. За словами близьких, він завжди прагнув змін і виступав за свободу у своїй країні.

Нагадаємо, ЄС днями погодив нові санкції проти Ірану через придушення протестів, у відповідь Тегеран оголосив армії Євросоюзу "терористичними організаціями. У понеділок, 2 лютого, Україна визнала іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) терористичною організацією.

Президент Ірану Масуд Пезешкіан віддав розпорядження розпочати переговори зі Сполученими Штатами.

