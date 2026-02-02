УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
17777 відвідувачів онлайн
Новини Зміна режиму в Ірані
2 422 10

Влада Ірану звільнила протестувальника, засудженого до страти, після погроз Трампа, - CNN

В Ірані відпустили протестувальника Ерфана Сольтані, якого хотіли стратити

Влада Ірану відпустила протестувальника, якого раніше утримували та хотіли засудити до страти.

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN, Ерфан Сольтані, який став відомим під час масштабних антиурядових протестів, вийшов на волю з іранської в'язниці минулої суботи.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Обставини справи й міжнародний тиск

26-річного учасника антиурядових протестів в Ірані затримали 10 січня у місті Фардіс, що за кілька десятків кілометрів від Тегерана. Він звинувачувався в "зборі та змові проти внутрішньої безпеки" та "пропаганді проти режиму", повідомляє державне іранське телебачення IRIB.

Після арешту правозахисні організації та родина Сольтані побоювалися, що йому загрожує смертна кара. Деякі іноземні ЗМІ та групи повідомляли, що йому могли винести смертний вирок, що викликало міжнародне занепокоєння.

Читайте: Трамп відповів Хаменеї на слова про "регіональну війну": Побачимо, чи мав він рацію

Сім’я протестувальника пізніше заявила, що плановану страту відклали. Президент США Дональд Трамп також попереджав, що США можуть вжити "рішучих заходів", якщо Іран виконає подібні вироки.

Звільнення протестувальника Сольтані

Повідомляється, що Ерфана Сольтані звільнено під заставу. Хто її вніс наразі невідомо. 

Рідні описують його як молодого чоловіка, який брав участь у мирних акціях під час протестів. За словами близьких, він завжди прагнув змін і виступав за свободу у своїй країні.

Нагадаємо, ЄС днями погодив нові санкції проти Ірану через придушення протестів, у відповідь Тегеран оголосив армії Євросоюзу "терористичними організаціями. У понеділок, 2 лютого, Україна визнала іранський Корпус вартових ісламської революції (КВІР) терористичною організацією.

  • Президент Ірану Масуд Пезешкіан віддав розпорядження розпочати переговори зі Сполученими Штатами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Ірані пригрозили США "серйозними втратами" у разі ударів по країні

Автор: 

Іран (3391) страта (92) протест (2419) Трамп Дональд (8832)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+13
На фото хлопець з відкритим добрим лицем. А його хотіли стратити перекошені уроди дегенерати лише тому, що він проти того, що ці дебіли захопили владу в країні. Чому така несправедливість у світі? Чому в більшості, країнами керують фізичні та моральні уроди?
показати весь коментар
02.02.2026 20:57 Відповісти
+6
WOW! Ще одна перемога Трампа. Таки дотягне до Нобелівки...
показати весь коментар
02.02.2026 21:27 Відповісти
+5
Божої допомоги !
показати весь коментар
02.02.2026 20:53 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Божої допомоги !
показати весь коментар
02.02.2026 20:53 Відповісти
На фото хлопець з відкритим добрим лицем. А його хотіли стратити перекошені уроди дегенерати лише тому, що він проти того, що ці дебіли захопили владу в країні. Чому така несправедливість у світі? Чому в більшості, країнами керують фізичні та моральні уроди?
показати весь коментар
02.02.2026 20:57 Відповісти
Авіаносна група повертається в США? 9-а перемога трампа?
показати весь коментар
02.02.2026 21:00 Відповісти
Внутрішнє протистояння у Ірані та можливий удар США вигідні тільки москалям. За декілька додаткових доларів у ціні на нафту вони не пошкодують і свого стратегічного партнера, і чим довше там буде срач - тим їм краще.
показати весь коментар
02.02.2026 21:00 Відповісти
А решта?
показати весь коментар
02.02.2026 21:21 Відповісти
"решту залиште собі" (трамп) так би сказав
показати весь коментар
02.02.2026 21:28 Відповісти
WOW! Ще одна перемога Трампа. Таки дотягне до Нобелівки...
показати весь коментар
02.02.2026 21:27 Відповісти
підсцикають рушники, підсцикають. допомоги то чекати їм нізвідки по суті. китайози точно не будуть вписуватись за рушників. а кацапи засцять, та й і не мають вони вже чим допомогти рушникам.
показати весь коментар
02.02.2026 22:44 Відповісти
 
 