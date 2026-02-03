Новости Оккупированные территории - Крым и Донбасс
ССО дронами FP-2 разгромили склады БК и базы 29-й армии РФ на оккупированных территориях

В течение последних дней подразделения Сил специальных операций (ССО) Украины провели масштабную операцию по подрыву наступательных возможностей врага. Используя дроны-камикадзе FP-2, спецназовцы нанесли точные удары по стратегическим объектам оккупантов на временно оккупированных территориях (ВОТ).

География ударов охватила ключевые логистические и технические узлы российской армии в Запорожской и Донецкой областях.

Результаты огневого поражения:

  • Запорожское направление (Зеленый Гай): Точным попаданием уничтожен склад боеприпасов и место расположения личного состава врага.

  • Донецкая область (Великая Новоселка): Поражен пункт временной дислокации подразделения из состава 29-й общевойсковой армии (ЗВА) РФ. Также уничтожены склады боеприпасов подразделений 58-й армии, которая сейчас держит оборону на этом участке.

  • Битва технологий (Токмак и Никольское): ССО нанесли болезненный удар по беспилотной авиации врага. В Токмаке поражен пункт технического обслуживания БПЛА 22-й отдельной бригады спецназначения ГРУ, а в районе Никольского уничтожена мастерская по ремонту дронов.

Такие асимметричные действия Сил специальных операций позволяют не только уничтожать живую силу и технику, но и системно "ослеплять" врага, выводя из строя его инфраструктуру обслуживания беспилотников.

"Мы продолжаем применять асимметричные действия для подрыва наступательных способностей российской армии. Каждый уничтоженный склад и мастерская - это спасенные жизни наших пехотинцев", - подчеркнули в командовании ССО.

