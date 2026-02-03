ССО дронами FP-2 розгромили склади БК та бази 29-ї армії РФ на окупованих територіях
Протягом останніх днів підрозділи Сил спеціальних операцій (ССО) України провели масштабну операцію з підриву наступальних спроможностей ворога. Використовуючи дрони-камікадзе FP-2, спецпризначенці завдали точних ударів по стратегічних об'єктах окупантів на тимчасово окупованих територіях (ТОТ).
Географія ударів охопила ключові логістичні та технічні вузли російської армії в Запорізькій та Донецькій областях.
Результати вогневого ураження:
Запорізький напрямок (Зелений Гай): Точним влучанням знищено склад боєприпасів та місце розташування особового складу ворога.
Донеччина (Велика Новосілка): Уражено пункт тимчасової дислокації підрозділу зі складу 29-ї загальновійськової армії (ЗВА) РФ. Також знищено склади боєприпасів підрозділів 58-ї армії, яка наразі тримає оборону на цій ділянці.
Битва технологій (Токмак та Микільське): ССО завдали болючого удару по безпілотній авіації ворога. У Токмаку уражено пункт технічного обслуговування БпЛА 22-ї окремої бригади спецпризначення ГРУ, а в районі Микільського знищено майстерню з ремонту дронів.
Такі асиметричні дії Сил спеціальних операцій дозволяють не лише нищити живу силу та техніку, а й системно "засліплювати" ворога, виводячи з ладу його інфраструктуру обслуговування безпілотників.
"Ми продовжуємо вживати асиметричних дій задля підриву наступальних спроможностей російської армії. Кожен знищений склад та майстерня - це врятовані життя наших піхотинців", - наголосили у командуванні ССО.
