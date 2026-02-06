США задержали одного украинского моряка, находившегося на танкере Bella1/Marinera
США задержали одного украинского моряка арестованного танкера Bella1. Остальные 16 украинцев сошли на берег в Великобритании.
Об этом сообщили в посольстве Украины в Соединенных Штатах Америки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Что известно
"Задержан один гражданин Украины. Он будет доставлен в США, где в отношении него будут осуществлены процессуальные действия", - отметили там.
Штаты проинформируют украинских дипломатов после доставки задержанного в США для дальнейшего сопровождения дела.
"Остальные 16 граждан Украины сошли на берег в Великобритании", - добавили в посольстве.
Что предшествовало?
- Напомним, 7 января сообщалось, что США задержали нефтяной танкер Olina в Карибском бассейне
- Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.
- МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.
- Посол Украины в США сообщила, что на борту задержанного нефтяного танкера Marinera (Bella-1) находятся 17 членов экипажа с украинским гражданством.
Топ комментарии
Всі члени екіпажу люди,українець ні.
І,до речі,якби товариш кравчук не знищив найбільше у світі Чорнооморське пароплавство,ніхто б нікуди не наймався.
Зараз моремани накинуться на тебе!
Запроданець, який в час війни служить ворогу заслуговує на смерть, а не на допомогу!
а прочитать не только заголовок не?
"Інші 16 українців зійшли на берег у Великій Британії"
Наступні номінанти: Коломойський, Фірташ.
Думаю що то саме такі моряки з українськими паспортами.