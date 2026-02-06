США задержали одного украинского моряка, находившегося на танкере Bella1/Marinera

США задержали одного украинского моряка арестованного танкера Bella1. Остальные 16 украинцев сошли на берег в Великобритании.

Об этом сообщили в посольстве Украины в Соединенных Штатах Америки, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Что известно

"Задержан один гражданин Украины. Он будет доставлен в США, где в отношении него будут осуществлены процессуальные действия", - отметили там.

Штаты проинформируют украинских дипломатов после доставки задержанного в США для дальнейшего сопровождения дела.

"Остальные 16 граждан Украины сошли на берег в Великобритании", - добавили в посольстве.

Что предшествовало?

  • Напомним, 7 января сообщалось, что США задержали нефтяной танкер Olina в Карибском бассейне
  • Ранее стало известно, что 7 января США захватили в Северной Атлантике танкер под российским флагом Bella-1/Marinera. Танкер шел из Венесуэлы в Россию.
  • МИД РФ подтвердил, что на танкере находились граждане России. Там потребовали от США обеспечить "гуманное и достойное обращение" с их гражданами на судне, уважать их права и интересы, а также не препятствовать скорейшему возвращению россиян с судна на Родину.
  • Посол Украины в США сообщила, что на борту задержанного нефтяного танкера Marinera (Bella-1) находятся 17 членов экипажа с украинским гражданством.

Україну повинна турбувати доля чувака, який добровільно найнявся на кацапський танкер?
06.02.2026 09:06 Ответить
Не варто називати звичайного манкурта "українським моряком"
06.02.2026 09:07 Ответить
В світі дуже багато танкерів та інших суден, які належать десяткам країн світу, тож не обов'язково найматися саме до росіян, а після 2014 р. це ще й злочинно. Дійсно при Кравчуку знищили Чорноморське пароплавство, але після цього вже пройшло понад 30 років, тобто всі, хто тоді плавав, вже мають бути на пенсії і не є тими, хто раптом втратив роботу та має шукати її будь-де.
06.02.2026 09:32 Ответить
Україну повинно турбувати те,що нашу націю опускають нижче плінтуса.
Всі члени екіпажу люди,українець ні.
І,до речі,якби товариш кравчук не знищив найбільше у світі Чорнооморське пароплавство,ніхто б нікуди не наймався.
06.02.2026 09:12 Ответить
Країни всіх інших членів екіпажу ведуть війну з РФ?
06.02.2026 09:27 Ответить
справедливості раді треба зауважити, що вони не наймались до росіян, пропозицію на контракт вони отримали від компанії Sea Wave, а реєстрація судна була на Сейшелах. На питання майбутніх членів екіпажу чи перебуває судно під санкціями, та чи буде судно заходити у російські порти, у компані відповіли "ні".
06.02.2026 10:17 Ответить
Не плавав, - ходив!😂
Зараз моремани накинуться на тебе!
06.02.2026 10:29 Ответить
совкодрочер підкацапний
06.02.2026 09:51 Ответить
Запроденець а не українець.
Запроданець, який в час війни служить ворогу заслуговує на смерть, а не на допомогу!
06.02.2026 09:51 Ответить
"Всі члени екіпажу люди,українець ні"

а прочитать не только заголовок не?
"Інші 16 українців зійшли на берег у Великій Британії"
06.02.2026 10:26 Ответить
Нагорода знайшла героя!

Наступні номінанти: Коломойський, Фірташ.
06.02.2026 09:09 Ответить
Да пішов він нах@й разом з тим танкером...до субмарини "маскфа", яка "бараздіт простори дна чорного моря"
06.02.2026 09:21 Ответить
Дайте йому років двадцять, щоб інші думали, до кого найматись.
06.02.2026 09:45 Ответить
Коли співвітчизники цих т.зв. громадян гинуть від російської зброї на фронті та в тилу, сидять в холоді, без води і світла, ці заробітчани по суті заробляли для рашки гроші на нищення власної країни. Ось домогтися б їх екстрадиції в Україну та впаяти років 10 за співпрацю з ворогом (і нехай розбирають руйнування на підстанціях чи ТЕЦ, або будують фортифікації, безкоштовно).
06.02.2026 09:46 Ответить
Что он натворил. Оказал сопротивление?
06.02.2026 09:50 Ответить
треба всіх тих малоросів підкацапних посадити
06.02.2026 09:52 Ответить
він старпом, тому йому разом з капітаном висунуто звинувачення у у співучасті у перевезенні нафти в обхід санкційного режиму.
06.02.2026 10:24 Ответить
То це для того в Україні зробили виключення для морячків і дозволили їм виїзд за кордон на заробітки? Щоб ці морячки допомогали кацапам у війні??? Яка ж то дурість була!
06.02.2026 10:59 Ответить
Моряки в нас були в Севастополі, Маріуполі і Одесі. Швидше за все це кримські моряки. А закордонні паспорти українські бо по рашистському паспорті жителів Криму ЄС і США не пускають, навіть в Єгипті я зустрів туристів з Севастополя з українськими паспортами. Коли Україна отримала безвіз з Європейським Союзом в Херсоні була навала з Криму за українськими закордонними паспортами.
Думаю що то саме такі моряки з українськими паспортами.
06.02.2026 11:08 Ответить
А що до решти - 16 яка ситуація ? Чому ніхто не цікавиться - що це за люди ?
06.02.2026 13:25 Ответить
 
 