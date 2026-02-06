США затримали одного українського моряка, що перебував на танкері Bella1/Marinera

США затримали одного українського моряка арештованого танкера Bella1. Інші 16 українців зійшли на берег у Великій Британії.

Про це повідомили у посольстві України в Сполучених Штатах Америки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Затримано одного громадянина України. Він буде доставлений в США, де щодо нього будуть здійснені процесуальні дії", - зазначили там.

Штати поінформують українських дипломатів після доставки затриманого до США для подальшого супроводу справи.

"Інші 16 громадян України зійшли на берег у Великій Британії", - додали у посольстві.

Читайте: США закликали американців залишити територію Ірану на тлі нових погроз Трампа завдати удару

Що передувало?

Нагадаємо, 7 січня повідомлялося, що США затримали нафтовий танкер Olina в Карибському басейні

Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.

МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.

Посол України в США повідомила, що на борту затриманого нафтового танкера Marinera (Bella-1) перебувають 17 членів екіпажу з українським громадянством.

Читайте також: Франція змушена відпустити російський танкер "тіньового флоту" через законодавчі обмеження, - Макрон