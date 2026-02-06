США затримали одного українського моряка, що перебував на танкері Bella1/Marinera

Танкер Bella1: США затримали одного українського моряка

США затримали одного українського моряка арештованого танкера Bella1. Інші 16 українців зійшли на берег у Великій Британії.

Про це повідомили у посольстві України в Сполучених Штатах Америки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

Що відомо?

"Затримано одного громадянина України. Він буде доставлений в США, де щодо нього будуть здійснені процесуальні дії", - зазначили там.

Штати поінформують українських дипломатів після доставки затриманого до США для подальшого супроводу справи.

"Інші 16 громадян України зійшли на берег у Великій Британії", - додали у посольстві.

Що передувало?

  • Нагадаємо, 7 січня повідомлялося, що США затримали нафтовий танкер Olina в Карибському басейні
  • Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.
  • МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.
  • Посол України в США повідомила, що на борту затриманого нафтового танкера Marinera (Bella-1) перебувають 17 членів екіпажу з українським громадянством.

Україну повинна турбувати доля чувака, який добровільно найнявся на кацапський танкер?
06.02.2026 09:06 Відповісти
Не варто називати звичайного манкурта "українським моряком"
06.02.2026 09:07 Відповісти
В світі дуже багато танкерів та інших суден, які належать десяткам країн світу, тож не обов'язково найматися саме до росіян, а після 2014 р. це ще й злочинно. Дійсно при Кравчуку знищили Чорноморське пароплавство, але після цього вже пройшло понад 30 років, тобто всі, хто тоді плавав, вже мають бути на пенсії і не є тими, хто раптом втратив роботу та має шукати її будь-де.
06.02.2026 09:32 Відповісти
Україну повинно турбувати те,що нашу націю опускають нижче плінтуса.
Всі члени екіпажу люди,українець ні.
І,до речі,якби товариш кравчук не знищив найбільше у світі Чорнооморське пароплавство,ніхто б нікуди не наймався.
06.02.2026 09:12 Відповісти
Країни всіх інших членів екіпажу ведуть війну з РФ?
показати весь коментар
06.02.2026 09:27 Відповісти
справедливості раді треба зауважити, що вони не наймались до росіян, пропозицію на контракт вони отримали від компанії Sea Wave, а реєстрація судна була на Сейшелах. На питання майбутніх членів екіпажу чи перебуває судно під санкціями, та чи буде судно заходити у російські порти, у компані відповіли "ні".
06.02.2026 10:17 Відповісти
Не плавав, - ходив!😂
Зараз моремани накинуться на тебе!
06.02.2026 10:29 Відповісти
совкодрочер підкацапний
06.02.2026 09:51 Відповісти
Запроденець а не українець.
Запроданець, який в час війни служить ворогу заслуговує на смерть, а не на допомогу!
06.02.2026 09:51 Відповісти
"Всі члени екіпажу люди,українець ні"

а прочитать не только заголовок не?
"Інші 16 українців зійшли на берег у Великій Британії"
06.02.2026 10:26 Відповісти
Нагорода знайшла героя!

Наступні номінанти: Коломойський, Фірташ.
06.02.2026 09:09 Відповісти
Да пішов він нах@й разом з тим танкером...до субмарини "маскфа", яка "бараздіт простори дна чорного моря"
06.02.2026 09:21 Відповісти
Дайте йому років двадцять, щоб інші думали, до кого найматись.
06.02.2026 09:45 Відповісти
Коли співвітчизники цих т.зв. громадян гинуть від російської зброї на фронті та в тилу, сидять в холоді, без води і світла, ці заробітчани по суті заробляли для рашки гроші на нищення власної країни. Ось домогтися б їх екстрадиції в Україну та впаяти років 10 за співпрацю з ворогом (і нехай розбирають руйнування на підстанціях чи ТЕЦ, або будують фортифікації, безкоштовно).
06.02.2026 09:46 Відповісти
Что он натворил. Оказал сопротивление?
06.02.2026 09:50 Відповісти
треба всіх тих малоросів підкацапних посадити
06.02.2026 09:52 Відповісти
він старпом, тому йому разом з капітаном висунуто звинувачення у у співучасті у перевезенні нафти в обхід санкційного режиму.
06.02.2026 10:24 Відповісти
То це для того в Україні зробили виключення для морячків і дозволили їм виїзд за кордон на заробітки? Щоб ці морячки допомогали кацапам у війні??? Яка ж то дурість була!
06.02.2026 10:59 Відповісти
Моряки в нас були в Севастополі, Маріуполі і Одесі. Швидше за все це кримські моряки. А закордонні паспорти українські бо по рашистському паспорті жителів Криму ЄС і США не пускають, навіть в Єгипті я зустрів туристів з Севастополя з українськими паспортами. Коли Україна отримала безвіз з Європейським Союзом в Херсоні була навала з Криму за українськими закордонними паспортами.
Думаю що то саме такі моряки з українськими паспортами.
06.02.2026 11:08 Відповісти
А що до решти - 16 яка ситуація ? Чому ніхто не цікавиться - що це за люди ?
06.02.2026 13:25 Відповісти
 
 