США затримали одного українського моряка, що перебував на танкері Bella1/Marinera
США затримали одного українського моряка арештованого танкера Bella1. Інші 16 українців зійшли на берег у Великій Британії.
Про це повідомили у посольстві України в Сполучених Штатах Америки, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.
Що відомо?
"Затримано одного громадянина України. Він буде доставлений в США, де щодо нього будуть здійснені процесуальні дії", - зазначили там.
Штати поінформують українських дипломатів після доставки затриманого до США для подальшого супроводу справи.
"Інші 16 громадян України зійшли на берег у Великій Британії", - додали у посольстві.
Що передувало?
- Нагадаємо, 7 січня повідомлялося, що США затримали нафтовий танкер Olina в Карибському басейні
- Раніше стало відомо що 7 січня США захопили у Північній Атлантиці танкер під російським прапором Bella-1/Marinera. Танкер йшов з Венесуели до Росії.
- МЗС РФ підтвердило, що на танкері перебували громадяни Росії. Там вимагали від США забезпечити "гуманне та гідне поводження" з їх громадянами на судні, поважати їхні права та інтереси, а також не перешкоджати якнайшвидшому поверненню росіян з судна на Батьківщину.
- Посол України в США повідомила, що на борту затриманого нафтового танкера Marinera (Bella-1) перебувають 17 членів екіпажу з українським громадянством.
Всі члени екіпажу люди,українець ні.
І,до речі,якби товариш кравчук не знищив найбільше у світі Чорнооморське пароплавство,ніхто б нікуди не наймався.
Зараз моремани накинуться на тебе!
Запроданець, який в час війни служить ворогу заслуговує на смерть, а не на допомогу!
а прочитать не только заголовок не?
"Інші 16 українців зійшли на берег у Великій Британії"
Наступні номінанти: Коломойський, Фірташ.
Думаю що то саме такі моряки з українськими паспортами.