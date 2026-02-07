Обмены пленными между Украиной и РФ будут продолжаться, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский по итогам переговоров делегаций Украины, России и США в Абу-Даби заявил, что обмены пленными будут продолжаться.
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом Зеленский сказал во время общения с журналистами.
"Обмены продолжатся, команды будут работать над этим", – сказал президент.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что в России затормозили крупный обмен пленными, о котором было договорено ранее и который должен был состояться перед Новым годом. Сейчас они "хотят общих договоренностей".
- Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Россия отложила достигнутые в конце 2025 года договоренности об обмене военнопленных.
- Позже секретарь СНБО Рустем Умеров анонсировал информацию о результатах обмена военнопленными.
- 5 февраляв рамках первого в 2026 году обмена военнопленными Украина вернула 157 воинов и гражданских лиц. Большинство из них находились в плену еще с 2022 года.
Михайло Иляш
