Обміни полоненими між Україною та РФ триватимуть, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський за підсумками переговорів делегацій України, Росії та США в Абу-Дабі заявив, що обміни полоненими триватимуть.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Зеленський сказав під час спілкування з журналістами.
"Обміни продовжаться, команди будуть працювати над цим", – сказав президент.
Що передувало?
- Раніше повідомлялося, що у Росії загальмували великий обмін полоненими, про який було домовлено раніше і який мав відбутися перед Новим роком. Зараз вони "хочуть загальних домовленостей".
- Також президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія відтермінувала досягнуті наприкінці 2025 року домовленості щодо обміну військовополонених.
- Пізніше секретар РНБО Рустем Умєров анонсував інформацію про результати обміну військовополоненими.
- 5 лютого в межах першого у 2026 році обміну військовополоненими Україна повернула 157 воїнів та цивільних. Більшість були в полоні ще з 2022 року.
Михайло Иляш
