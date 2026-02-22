Орбан заявил об отсутствии угроз энергобезопасности, но оставил ультиматумы Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после остановки поставок нефти через нефтепровод "Дружба" энергетической безопасности страны ничего не угрожает.

Орбан сообщил, что созвал Совет национальной энергетической безопасности из-за якобы "шантажа со стороны Украины". По его словам, решение Киева относительно работы нефтепровода создало риски для стабильного энергоснабжения.

"Мы устранили эту опасность, приняли соответствующие решения, поэтому сегодня в Венгрии нет угрозы безопасности поставок. Бесперебойное, нормальное функционирование страны обеспечено", – заявил Орбан.

Контрмеры Будапешта

Несмотря на заверения в стабильности, венгерское правительство объявило о трех ответных шагах. Будапешт не будет возобновлять экспорт дизельного топлива в Украину, пока не будет восстановлен транзит нефти через украинскую территорию.

Также Венгрия официально отказывается поддержать выделение военного займа Украине, который ранее согласовали в Брюсселе. Кроме того, Будапешт заявил о намерении заблокировать 20-й пакет санкций Европейского Союза против РФ.

В то же время Орбан подчеркнул, что Венгрия будет действовать "осторожно" в вопросах энергоснабжения, учитывая проживание этнических венгров по ту сторону границы. По его словам, после возобновления транспортировки нефти "нормальные отношения будут восстановлены".

Реакция Украины

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Киев отвергает и осуждает ультиматумы и шантаж со стороны руководства правительств Венгрии и Словацкой Республики в связи с работой нефтепровода "Дружба".

Украинская сторона подчеркивает, что вопросы энергетики не должны использоваться как инструмент политического давления.

Ранее сообщалось, что Чехия не присоединится к позиции Венгрии по возможному блокированию 20-го пакета санкций ЕС против России.

