Орбан заявил об отсутствии угроз энергобезопасности, но оставил ультиматумы Украине
Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что после остановки поставок нефти через нефтепровод "Дружба" энергетической безопасности страны ничего не угрожает.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в соцсети Х.
Орбан сообщил, что созвал Совет национальной энергетической безопасности из-за якобы "шантажа со стороны Украины". По его словам, решение Киева относительно работы нефтепровода создало риски для стабильного энергоснабжения.
"Мы устранили эту опасность, приняли соответствующие решения, поэтому сегодня в Венгрии нет угрозы безопасности поставок. Бесперебойное, нормальное функционирование страны обеспечено", – заявил Орбан.
Контрмеры Будапешта
Несмотря на заверения в стабильности, венгерское правительство объявило о трех ответных шагах. Будапешт не будет возобновлять экспорт дизельного топлива в Украину, пока не будет восстановлен транзит нефти через украинскую территорию.
Также Венгрия официально отказывается поддержать выделение военного займа Украине, который ранее согласовали в Брюсселе. Кроме того, Будапешт заявил о намерении заблокировать 20-й пакет санкций Европейского Союза против РФ.
В то же время Орбан подчеркнул, что Венгрия будет действовать "осторожно" в вопросах энергоснабжения, учитывая проживание этнических венгров по ту сторону границы. По его словам, после возобновления транспортировки нефти "нормальные отношения будут восстановлены".
Реакция Украины
В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что Киев отвергает и осуждает ультиматумы и шантаж со стороны руководства правительств Венгрии и Словацкой Республики в связи с работой нефтепровода "Дружба".
Украинская сторона подчеркивает, что вопросы энергетики не должны использоваться как инструмент политического давления.
- Ранее сообщалось, что Чехия не присоединится к позиции Венгрии по возможному блокированию 20-го пакета санкций ЕС против России.
