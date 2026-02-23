Заявления РФ об оккупации Терноватого в Запорожской области - бред. Оно находится в 10-12 км от ЛБЗ, - Волошин

Заявления россиян об оккупации н.п. Терноватое в Запорожской области - ложь. Силы обороны зачистили его.

Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно?

"Что касается того, что россияне снова рассказывают, что они взяли Терноватое, ну, это снова полный бред. Потому что, во-первых, Терноватое находится относительно далеко от линии боевого столкновения.

Да, они инфильтрировались в этот населенный пункт где-то две недели назад. Так вот, мы провели зачистку и уничтожили их. Ну, возможно, еще где-то кто-то очень хорошо спрятался. Но то, что этот населенный пункт под контролем российской армии - это полный бред", - отметил он.

Волошин подчеркнул, что поселок находится "за полтора десятка, почти за полтора, за 10-12 километров от линии боевого столкновения".

Читайте также: Ямполь в Донецкой области находится под контролем Сил обороны, - ГВ "Схід"

Контратаки

"Именно на нескольких участках линии боевого столкновения на Гуляйпольском и Александровском направлениях, в частности, на административной границе Днепропетровской и Запорожской областей, а также там, где расположены населенные пункты Тернуватое, Калиновское, продолжаются бои за Березовое. Пока говорить о каких-то результатах или достижениях рано, потому что операция еще продолжается", - добавил спикер.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С конца января на Александровском направлении восстановлен контроль над 400 кв. км территории, - Сырский

Что предшествовало?

31 января 2026 года в Силах обороны заявили, что россияне лгут об оккупации Терноватого.

8 февраля сообщалось, что Силы обороны зачистили от россиян Терноватое.

Читайте также: РФ атаковала транспортную инфраструктуру Запорожья, - ОВА