Заявления РФ об оккупации Терноватого в Запорожской области - бред. Оно находится в 10-12 км от ЛБЗ, - Волошин

Заявления россиян об оккупации н.п. Терноватое в Запорожской области - ложь. Силы обороны зачистили его.
Об этом заявил спикер Сил обороны Юга Владислав Волошин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
Что известно?
"Что касается того, что россияне снова рассказывают, что они взяли Терноватое, ну, это снова полный бред. Потому что, во-первых, Терноватое находится относительно далеко от линии боевого столкновения.
Да, они инфильтрировались в этот населенный пункт где-то две недели назад. Так вот, мы провели зачистку и уничтожили их. Ну, возможно, еще где-то кто-то очень хорошо спрятался. Но то, что этот населенный пункт под контролем российской армии - это полный бред", - отметил он.
Волошин подчеркнул, что поселок находится "за полтора десятка, почти за полтора, за 10-12 километров от линии боевого столкновения".
Контратаки
"Именно на нескольких участках линии боевого столкновения на Гуляйпольском и Александровском направлениях, в частности, на административной границе Днепропетровской и Запорожской областей, а также там, где расположены населенные пункты Тернуватое, Калиновское, продолжаются бои за Березовое. Пока говорить о каких-то результатах или достижениях рано, потому что операция еще продолжается", - добавил спикер.
Что предшествовало?
- 31 января 2026 года в Силах обороны заявили, что россияне лгут об оккупации Терноватого.
- 8 февраля сообщалось, что Силы обороны зачистили от россиян Терноватое.
