Заяви РФ про окупацію Тернуватого на Запоріжжі - маячня. Воно за 10-12 км від ЛБЗ, - Волошин

Заяви росіян про окупацію н.п. Тернувате на Запоріжжі - є брехнею. Сили оборони зачистили його.

Про це заявив речник Сил оборони Півдня Владислав Волошин, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

Що відомо?

"Щодо того, що росіяни знову розповідають, що вони взяли Тернувате, ну, це знову повна маячня. Тому що, по-перше, Тернувате, воно порівняно відносно далеко до лінії бойового зіткнення.

Так, вони інфільтрувались в цей населений пункт десь тижні два тому. Так от, ми провели зачистку і знищили їх. Ну, можливо, ще десь хтось дуже гарно сховався. Але те, що цей населений пункт під контролем російської армії - це повна маячня", - зазначив він.

Волошин наголосив, що селище знаходиться "за півтора десятка, майже за півтора, за 10-12 кілометрів від лінії бойового зіткнення".

Контратаки

"Саме на декількох ділянках лінії бойового зіткнення на Гуляйпільському і Олександрівському напрямках, зокрема, на адміністративному кордоні Дніпропетровської і Запорізької областей, а також там, де розташовані населені пункти Тернувате, Калинівське, тривають бої за Березове. Наразі говорити про якісь результати чи досягнення рано, тому що операція ще триває", - додав речник.

Що передувало?

31 січня 2026 року у Силах оборони заявили, що росіяни брешуть про окупацію Тернуватого.

8 лютого повідомлялось, що Сили оборони зачистили від росіян Тернувате .

