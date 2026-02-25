РУС
Уничтожено 95 из 115 вражеских БПЛА, есть попадания в 11 локациях, - Воздушные силы

Воздушные силы ВСУ отражают нападение дронов

В ночь на 25 февраля 2026 года войска РФ атаковали 115 ударными БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов,около 60 из них - "шахеды".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр командования Воздушных сил.

Как отмечается, воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

Как отработала наша ПВО?

По предварительным данным, по состоянию на 07:30, противовоздушной обороной сбито/подавлено 95 вражеских БПЛА типа Shahed, Гербера, Италмас и беспилотниками других типов на севере, юге и востоке страны.

Последствия

Зафиксировано попадание 18 ударных БПЛА в 11 локациях.

"Атака продолжается, в воздушном пространстве несколько вражеских БПЛА. Соблюдайте правила безопасности!", - подчеркивают Воздушные силы

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, с вечера 24 февраля продолжалась атака российских дронов на украинские города.
  • Так, враг атаковал "шахедами" критическую инфраструктуру Николаева и области.
  • Также РФ обстреляла более 30 населенных пунктов на Запорожье: четыре человека погибли, есть раненые.

обстрел (15059) дроны (4802) Воздушные силы (2113) Шахед (1691)
