Знешкоджено 95 із 115 ворожих БпЛА, є влучання на 11 локаціях, - Повітряні сили

У ніч на 25 лютого 2026 року війська РФ атакували 115 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 60 із них - "шахеди".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

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Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Як відпрацювала наша ППО?

За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.

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Наслідки

Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 11 локаціях.

"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.

Що передувало?

Як повідомлялося, з вечера 24 лютого тривала атака російських дронів на українські міста.

Так, ворог атакував "шахедами" критичну інфраструктуру Миколаєва та області.

Також РФ обстріляла понад 30 населених пунктів на Запоріжжі: четверо людей загинули, є поранені.

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