Знешкоджено 95 із 115 ворожих БпЛА, є влучання на 11 локаціях, - Повітряні сили
У ніч на 25 лютого 2026 року війська РФ атакували 115 ударними БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів, близько 60 із них - "шахеди".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.
Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Як відпрацювала наша ППО?
За попередніми даними, станом на 07:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 95 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та безпілотниками інших типів на півночі, півдні та сході країни.
Наслідки
Зафіксовано влучання 18 ударних БпЛА на 11 локаціях.
"Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!", - наголошують Повітряні сили.
Що передувало?
- Як повідомлялося, з вечера 24 лютого тривала атака російських дронів на українські міста.
- Так, ворог атакував "шахедами" критичну інфраструктуру Миколаєва та області.
- Також РФ обстріляла понад 30 населених пунктів на Запоріжжі: четверо людей загинули, є поранені.
Будь ласка, зачекайте...
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