Новости Убийство Андрея Портнова
Подозреваемый в убийстве российского агента Портнова является гражданином Украины, у него было два сообщника, - СМИ

Задержанный в Германии вероятный исполнитель убийства главы криминально-политической группировки в украинской власти Андрея Портнова является гражданином Украины. У него было два сообщника.

Об этом пишет издание "УП" со ссылкой на источники в спецслужбах, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно 

По информации издания, задержанный является гражданином Украины, выходцем из Донетчины.

Еще один соучастник – брат задержанного – в настоящее время скрывается в России.

По данным источников, во время нападения на Портнова братья были вооружены огнестрельным оружием.

Разыскивают и третьего соучастника, который обеспечивал отход киллерам.

Ранее сообщалось, что испанская полиция задержала в Германии подозреваемого в убийстве Андрея Портнова – главаря криминально-политической группировки в украинской власти.

Убийство Андрея Портнова

Топ комментарии
+30
Заради такої справи можна було б і зробити вигляд, що нікого не знайшли.
25.02.2026 23:57 Ответить
+27
Дайте Людині орден та премію, подякуйте і відпустіть з почестями
26.02.2026 00:00 Ответить
+20
було би дивно якби він був з Кенії.
25.02.2026 23:57 Ответить
Заради такої справи можна було б і зробити вигляд, що нікого не знайшли.
25.02.2026 23:57 Ответить
+💯!

покойник был плохим человеком.
пойманного смельчака
понять-наградить-отпустить !

.
26.02.2026 00:27 Ответить
було би дивно якби він був з Кенії.
25.02.2026 23:57 Ответить
чом ні ?
міг же бути з Домбабве або Луганди

.
26.02.2026 00:29 Ответить
Незнаю мотив... Але ситуативно це союзник України!!
Невже зелені гниди допомогли його схопити ????
26.02.2026 00:00 Ответить
Я думаю вбила його Татарівська шобла - занадто він претендував на контроль над судами в Україні під себе у т ч . Занадто багато знав, й хотів рулити саме ригівським крилом , а Вовка вже народжував свою власну мафію й Татаров служить саме йому, (хоча й ригівський)- заматерєл Буратінка ...

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=07905535******************************************************************************&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&u=a1L2ltYWdlcy9zZWFyY2g_cT0lZDAlYmQlZDAlYjUlZDAlYjclZDAlYjAlZDAlYjQlZDAlYmUlZDAlYjIlZDAlYjMlZDAlYmUrJWQwJWI0JWQwJWJlKyVkMCViMiVkMCViMSVkMCViOCVkMCViMiVkMSU4MSVkMSU4MiVkMCViMiVkMCViMCslZDAlYmYlZDAlYmUlZDElODAlZDElODIlZDAlYmQlZDAlYmUlZDAlYjIrJWQwJWIyJWQxJTk2JWQwJWI0JWQwJWIyJWQxJTk2JWQwJWI0JWQwJWIwJWQwJWIyKyVkMCVhMyVkMCViYSVkMSU4MCVkMCViMCVkMSU5NyVkMCViZCVkMSU4MyslZDAlYjkrJWQxJTgxJWQwJWJmJWQxJTk2JWQwJWJiJWQwJWJhJWQxJTgzJWQwJWIyJWQwJWIwJWQwJWIyJWQxJTgxJWQxJThmKyVkMCViNyslZDAlODQlZDElODAlZDAlYmMlZDAlYjAlZDAlYmElZDAlYmUlZDAlYmMmaWQ9OTY3NkNDQTY1QkNEOUIwQTU3MzcxNzM3NjUzNkU4MzNGRDA5QTZCNw&ntb=1

Колишній нардеп та юрист Андрій Портнов під час останнього візиту в Україну зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, главою ОП Андрієм Єрмаком та заступником глави ОП Олегом Татаровим. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.
26.02.2026 04:25 Ответить
Дайте Людині орден та премію, подякуйте і відпустіть з почестями
26.02.2026 00:00 Ответить
Воно то і не завадило б за таке дійство дати. Але це ніщо інше як ригіаські розборки між собою були. Або портянка була надто жадною, або як кажуть слішком много знал.
26.02.2026 00:42 Ответить
Головне результат
26.02.2026 01:05 Ответить
Портнов очолив юридичний відділ штабу "Блоку Юлії Тимошенко" на парламентських виборах 2006 року.
Потрапивши того року в парламент, він представляв БЮТ у комітеті з питань правосуддя, доріс до заступника голови фракції та став співавтором низки законопроєктів, що обмежували владу тодішнього президента Ющенка.
Займався розробкою "газової угоди" уряду Юлії Тимошенко, та після її поразки на президентських виборах 2010 року оскаржував їхні результати у Верховному суді.

Після програшу він покинув фракцію БЮТ та за кілька днів несподівано пристав на пропозицію стати заступником голови адміністрації президента Януковича та керівником головного управління з питань судової реформи.

Власне на цій посаді вплив Портнова і сягнув найвищого рівня.
26.02.2026 00:01 Ответить
В української ж влади так і не знайшлось приводу для переслідування колись могутнього юриста.
Принаймні так випливає із відповіді уряду, на петицію з вимогою запровадити проти Портнова хоча б санкції РНБО.
Відповідаючи авторам звернення - журналістам "Громадського", які програли Портнову низку судів, - прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що ані МВС, ані Нацполіція, БЕБ, НАБУ та СБУ не мають до Портнова жодних претензій.
26.02.2026 00:02 Ответить
Ще один співучасник - брат затриманого наразі переховується у Росії.

Все що треба знати про цю справу.
26.02.2026 00:02 Ответить
а іспанська поліція вже сповістила російські органи, де саме переховується на росії брат затриманого?
26.02.2026 00:02 Ответить
Зачистили? Багато знав?
26.02.2026 00:09 Ответить
Багато махлював
Мати Портнова ще в радянські часи була завідувачкою місцевих магазинів, мала доступ до "дефіциту" та дуже потрібні зв'язки з шанованими в місті людьми. Завдяки цьому юнак без будь-якого досвіду (кілька місяців у міліції не рахуються - 24 канал) влаштувався юрконсультантом в місцеву контору з назвою ООО "Юрліт Лтд", а згодом вже був юристом місцевої нафтової бази, яка в роки "дикого капіталізму" була дуже хлібним місцем.

Паралельно Портнов навчався на юридичному факультеті в місцевому університеті (нині цей заклад називається Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля), але на заочному відділенні. Диплом цього вишу Портнов отримає лише в 1999 році, але на той час він вже буде очільником власної юридичної фірми під назвою "Укрінформправо", з великим портфоліо, солідною клієнтурою і не менш солідною репутацією.

https://24tv.ua/andriy-portnov-biografiya-hto-takiy-skandali-yak-buv-radnikom_n2827778
26.02.2026 00:13 Ответить
Про бізнес 90-х і луганську специфіку, якої боялися навіть донецькі бандити, які нікого не боялися, написані книжки й знято фільми. Безумовно, Портнов був свідком і, можливо, учасником тих процесів. Можливо, саме його чи когось з його знайомих вивів у "поганих хлопцях" Сергій Жадан у своєму "Ворошиловграді", бо там, нагадаємо, хотіли в головного героя "віджати" АЗС, а Портнов був не чужим на ринку луганських нафтопродуктів, але все це лише припущення.

Портнову вдалося не лише зберегти життя, але й вийти сухим з води, а його "луганський період" нині перебуває у "сірій зоні". Нині численні "рейдерські подвиги" Портнова не мають офіційних підтверджень, але стали частиною місцевого фольклору. І цей фольклор вперто каже, що Портнов був правою рукою і головним "рішалою" у впливового луганського кримінального авторитета Добрика (в миру - Валерія Доброславського).
26.02.2026 00:17 Ответить
Юлія Тимошенко і Портнов
26.02.2026 00:26 Ответить
А з Шуфричем Тюля взагалі організмами дружила.
26.02.2026 02:09 Ответить
Під вибори готують лохторат УПЦ?

Наместника Святогорской Лавры УПЦ митрополита Арсения, который с апреля 2024 года находился в СИЗО, отпустили под залог, сообщают ресурсы УПЦ.
26.02.2026 00:14 Ответить
Що там розслідувать того падлюку як і всю партію регіонів з їхніми родичами всіх треба було у14 році нищити
26.02.2026 00:16 Ответить
"Героя України" йому. А після д'єрьмака і дважди Героя України!
26.02.2026 00:17 Ответить
Я так думаю, дадуть йому героя, але лаптєстану
26.02.2026 00:27 Ответить
виконавець вбивства очільника кримінально-політичного угруповання в українській владі

Ой!!!
А до кого ж на Банкову ходив цей нехороший Портнов рік тому?
Хто насправді очолює це кримінально-політичне угрупування?
26.02.2026 02:08 Ответить
Один із учасників суду лінча перебуває на росії.., вихідці з Донецької області. Як я і передбачав - кримінальні розбірки, або віджав бізнес через ручні суди, або взяв великі гроші і не виконав замовлення( в таких випадках стріляють).
26.02.2026 02:59 Ответить
піхй на всіх учасників балагану. виконавці - м'ясо, яке і будь кого з присутніх вбило би, аби платили. хоч, треба визнати, дохлий портнов - це дійсно дуже гарна для країни подія
26.02.2026 03:23 Ответить
Переховується в расєє...Якби то був український слід, то переховувався....не там....Якось мутно. Хоча,звісно, туди Портнову і дорога...зачекалися братушки
26.02.2026 03:30 Ответить
З яких причин розстріляли портнова не важливо. У замовників та виконавців огли бути 1) фінансові, 2) кримінальні, 3) сімейно-побутові або політичні мотиви. Головне те що його прибрали. Всі задоволені - родині спадок, партнерам мовчання і спокій, а народу відчуття справедливості...
26.02.2026 05:16 Ответить
Та пох.. хто там того Портнова кокнув, головне - результат
26.02.2026 05:30 Ответить
 
 