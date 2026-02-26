Подозреваемый в убийстве российского агента Портнова является гражданином Украины, у него было два сообщника, - СМИ
Задержанный в Германии вероятный исполнитель убийства главы криминально-политической группировки в украинской власти Андрея Портнова является гражданином Украины. У него было два сообщника.
Об этом пишет издание "УП" со ссылкой на источники в спецслужбах, информирует Цензор.НЕТ.
Что известно
По информации издания, задержанный является гражданином Украины, выходцем из Донетчины.
Еще один соучастник – брат задержанного – в настоящее время скрывается в России.
По данным источников, во время нападения на Портнова братья были вооружены огнестрельным оружием.
Разыскивают и третьего соучастника, который обеспечивал отход киллерам.
Ранее сообщалось, что испанская полиция задержала в Германии подозреваемого в убийстве Андрея Портнова – главаря криминально-политической группировки в украинской власти.
Убийство Андрея Портнова
- 21 мая 2025 года экс-заместителя главы администрации Януковича Андрея Портнова убили в испанском городе Посуэло-де-Аларкон.
- Посольство Украины в Испании постоянно контактирует с местными правоохранительными органами по делу об убийстве экс-заместителя главы администрации Януковича Портнова.
- Судья в Испании, которая расследует убийство, постановила засекретить материалы расследования.
- Издание "УП" сообщало, что теневой куратор судов и приближенный к экс-президенту-беглецу юрист Андрей Портнов за несколько дней до убийства в Мадриде был в Украине и встречался с топ-чиновниками, ответственными за работу правоохранительных органов.
покойник был плохим человеком.
пойманного смельчака
понять-наградить-отпустить !
міг же бути з Домбабве або Луганди
Невже зелені гниди допомогли його схопити ????
Колишній нардеп та юрист Андрій Портнов під час останнього візиту в Україну зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, главою ОП Андрієм Єрмаком та заступником глави ОП Олегом Татаровим. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.
Потрапивши того року в парламент, він представляв БЮТ у комітеті з питань правосуддя, доріс до заступника голови фракції та став співавтором низки законопроєктів, що обмежували владу тодішнього президента Ющенка.
Займався розробкою "газової угоди" уряду Юлії Тимошенко, та після її поразки на президентських виборах 2010 року оскаржував їхні результати у Верховному суді.
Після програшу він покинув фракцію БЮТ та за кілька днів несподівано пристав на пропозицію стати заступником голови адміністрації президента Януковича та керівником головного управління з питань судової реформи.
Власне на цій посаді вплив Портнова і сягнув найвищого рівня.
Принаймні так випливає із відповіді уряду, на петицію з вимогою запровадити проти Портнова хоча б санкції РНБО.
Відповідаючи авторам звернення - журналістам "Громадського", які програли Портнову низку судів, - прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що ані МВС, ані Нацполіція, БЕБ, НАБУ та СБУ не мають до Портнова жодних претензій.
Все що треба знати про цю справу.
Мати Портнова ще в радянські часи була завідувачкою місцевих магазинів, мала доступ до "дефіциту" та дуже потрібні зв'язки з шанованими в місті людьми. Завдяки цьому юнак без будь-якого досвіду (кілька місяців у міліції не рахуються - 24 канал) влаштувався юрконсультантом в місцеву контору з назвою ООО "Юрліт Лтд", а згодом вже був юристом місцевої нафтової бази, яка в роки "дикого капіталізму" була дуже хлібним місцем.
Паралельно Портнов навчався на юридичному факультеті в місцевому університеті (нині цей заклад називається Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля), але на заочному відділенні. Диплом цього вишу Портнов отримає лише в 1999 році, але на той час він вже буде очільником власної юридичної фірми під назвою "Укрінформправо", з великим портфоліо, солідною клієнтурою і не менш солідною репутацією.
https://24tv.ua/andriy-portnov-biografiya-hto-takiy-skandali-yak-buv-radnikom_n2827778
Портнову вдалося не лише зберегти життя, але й вийти сухим з води, а його "луганський період" нині перебуває у "сірій зоні". Нині численні "рейдерські подвиги" Портнова не мають офіційних підтверджень, але стали частиною місцевого фольклору. І цей фольклор вперто каже, що Портнов був правою рукою і головним "рішалою" у впливового луганського кримінального авторитета Добрика (в миру - Валерія Доброславського).
Ой!!!
А до кого ж на Банкову ходив цей нехороший Портнов рік тому?
Хто насправді очолює це кримінально-політичне угрупування?