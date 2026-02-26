Подозреваемый в убийстве российского агента Портнова является гражданином Украины, у него было два сообщника, - СМИ

Задержанный в Германии вероятный исполнитель убийства главы криминально-политической группировки в украинской власти Андрея Портнова является гражданином Украины. У него было два сообщника.

Об этом пишет издание "УП" со ссылкой на источники в спецслужбах, информирует Цензор.НЕТ.

Что известно

По информации издания, задержанный является гражданином Украины, выходцем из Донетчины.

Еще один соучастник – брат задержанного – в настоящее время скрывается в России.

По данным источников, во время нападения на Портнова братья были вооружены огнестрельным оружием.

Разыскивают и третьего соучастника, который обеспечивал отход киллерам.

Ранее сообщалось, что испанская полиция задержала в Германии подозреваемого в убийстве Андрея Портнова – главаря криминально-политической группировки в украинской власти.

Убийство Андрея Портнова

