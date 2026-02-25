Підозрюваний у вбивстві російського агента Портнова є громадянином України, він мав двох спільників, - ЗМІ
Затриманий у Німеччині ймовірний виконавець вбивства очільника кримінально-політичного угруповання в українській владі Андрія Портнова є громадянином України. Він мав двох спільників.
Про це пише видання "УП" з посиланням на джерела в спецслужбах, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо
За інформацією видання, затриманий є громадянином України, виходець із Донецької області.
Ще один співучасник – брат затриманого наразі переховується у Росії.
За даними джерел, під час нападу на Портнова брати були озброєні вогнепальною зброєю.
Розшукують і третього співучасника, який забезпечував відхід кілерам.
Раніше повідомлялося, що іспанська поліція затримала у Німеччині підозрюваного у вбивстві Андрія Портнова - очільника кримінально-політичного угруповання в українській владі.
Вбивство Андрія Портнова
- 21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.
- Посольство України в Іспанії постійно контактує з місцевими правоохоронними органами щодо справи про вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Портнова.
- Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство, постановила засекретити матеріали розслідування.
- Видання "УП" повідомляло, що тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов за кілька днів до вбивства у Мадриді був в Україні і зустрічався з топпосадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.
- Відомо, що Портнов - очільник кримінально-політичного угруповання в українській владі.
- У 2021 році США запровадили проти Портнова санкції.
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покойник был плохим человеком.
пойманного смельчака
понять-наградить-отпустить !
.
міг же бути з Домбабве або Луганди
.
Невже зелені гниди допомогли його схопити ????
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Колишній нардеп та юрист Андрій Портнов під час останнього візиту в Україну зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, главою ОП Андрієм Єрмаком та заступником глави ОП Олегом Татаровим. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.
Потрапивши того року в парламент, він представляв БЮТ у комітеті з питань правосуддя, доріс до заступника голови фракції та став співавтором низки законопроєктів, що обмежували владу тодішнього президента Ющенка.
Займався розробкою "газової угоди" уряду Юлії Тимошенко, та після її поразки на президентських виборах 2010 року оскаржував їхні результати у Верховному суді.
Після програшу він покинув фракцію БЮТ та за кілька днів несподівано пристав на пропозицію стати заступником голови адміністрації президента Януковича та керівником головного управління з питань судової реформи.
Власне на цій посаді вплив Портнова і сягнув найвищого рівня.
Принаймні так випливає із відповіді уряду, на петицію з вимогою запровадити проти Портнова хоча б санкції РНБО.
Відповідаючи авторам звернення - журналістам "Громадського", які програли Портнову низку судів, - прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що ані МВС, ані Нацполіція, БЕБ, НАБУ та СБУ не мають до Портнова жодних претензій.
Все що треба знати про цю справу.
Мати Портнова ще в радянські часи була завідувачкою місцевих магазинів, мала доступ до "дефіциту" та дуже потрібні зв'язки з шанованими в місті людьми. Завдяки цьому юнак без будь-якого досвіду (кілька місяців у міліції не рахуються - 24 канал) влаштувався юрконсультантом в місцеву контору з назвою ООО "Юрліт Лтд", а згодом вже був юристом місцевої нафтової бази, яка в роки "дикого капіталізму" була дуже хлібним місцем.
Паралельно Портнов навчався на юридичному факультеті в місцевому університеті (нині цей заклад називається Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля), але на заочному відділенні. Диплом цього вишу Портнов отримає лише в 1999 році, але на той час він вже буде очільником власної юридичної фірми під назвою "Укрінформправо", з великим портфоліо, солідною клієнтурою і не менш солідною репутацією.
https://24tv.ua/andriy-portnov-biografiya-hto-takiy-skandali-yak-buv-radnikom_n2827778
Портнову вдалося не лише зберегти життя, але й вийти сухим з води, а його "луганський період" нині перебуває у "сірій зоні". Нині численні "рейдерські подвиги" Портнова не мають офіційних підтверджень, але стали частиною місцевого фольклору. І цей фольклор вперто каже, що Портнов був правою рукою і головним "рішалою" у впливового луганського кримінального авторитета Добрика (в миру - Валерія Доброславського).
Напевно була завідувачкою закритих від звичайних людей магазинів розрахованих на номенклатуру ссср. А значить і сама номенклатурщиця. Ну і йому дорогу проклала до номенклатурщиків СССР, які стали номенклатурою в Україні.
А блат у всратих лавках потрібен був тим хто не мав доступу до тих магазинів. А значить, що не номенклатурщикам.
Наместника Святогорской Лавры УПЦ митрополита Арсения, который с апреля 2024 года находился в СИЗО, отпустили под залог, сообщают ресурсы УПЦ.
Ой!!!
А до кого ж на Банкову ходив цей нехороший Портнов рік тому?
Хто насправді очолює це кримінально-політичне угрупування?
============================================================================== але якщо торчать вуха кацапів значить зелені потвори прямі агенти кремля
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ось вам і оманські зустрічі(((
І скільки ще в українській владі ось таких агентів?
Геніальний висновок, а то я все думав, яка ж така зброя нанесла Портнову кульові поранення?