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Новини Вбивство Андрія Портнова
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Підозрюваний у вбивстві російського агента Портнова є громадянином України, він мав двох спільників, - ЗМІ

вбивство Портнова

Затриманий у Німеччині ймовірний виконавець вбивства очільника кримінально-політичного угруповання в українській владі Андрія Портнова є громадянином України. Він мав двох спільників.

Про це пише видання "УП" з посиланням на джерела в спецслужбах, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо 

За інформацією видання, затриманий є громадянином України, виходець із Донецької області.

Ще один співучасник – брат затриманого наразі переховується у Росії.

За даними джерел, під час нападу на Портнова брати були озброєні вогнепальною зброєю.

Розшукують і третього співучасника, який забезпечував відхід кілерам.

Раніше повідомлялося, що іспанська поліція затримала у Німеччині підозрюваного у вбивстві Андрія Портнова - очільника кримінально-політичного угруповання в українській владі.

Дивіться також: Україна також проводить розслідування вбивства Портнова, - ЗМІ. ДОКУМЕНТ

Вбивство Андрія Портнова

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Автор: 

Портнов Андрій (363) вбивство (3271)
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Топ коментарі
+59
Заради такої справи можна було б і зробити вигляд, що нікого не знайшли.
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25.02.2026 23:57 Відповісти
+46
Дайте Людині орден та премію, подякуйте і відпустіть з почестями
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26.02.2026 00:00 Відповісти
+34
було би дивно якби він був з Кенії.
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25.02.2026 23:57 Відповісти
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Заради такої справи можна було б і зробити вигляд, що нікого не знайшли.
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25.02.2026 23:57 Відповісти
+💯!

покойник был плохим человеком.
пойманного смельчака
понять-наградить-отпустить !

.
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26.02.2026 00:27 Відповісти
"- Я часто был несправедлив к покойному. Но был ли покойный нравственным человеком? Нет, он не был нравственным человеком. Это был бывший слепой, самозванец и гусекрад. Все свои силы он положил на то, чтобы жить за счет общества. Но общество не хотело, чтобы он жил за его счет. А вынести этого противоречия во взглядах Михаил Самуэлевич не мог, потому что имел вспыльчивый характер. И поэтому он умер. Все." (" І. Ільф і В. Петров "Двєнадцать стульев")
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26.02.2026 09:31 Відповісти
Тимошенко з кріпаками БЮТ, глибоко зхвильовані, бо вони ж знають багато історій про свої політКримінальні афери ??
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26.02.2026 07:49 Відповісти
Заради такої справи таких месників треба заохочувати і нагородити
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26.02.2026 08:21 Відповісти
Європа робить вигляд що не знаходить кацапських агентів КГБ які вбивають ворогів московського режиму. Замітьте, що ще жодного показово-жорстокого вбивства організованого Х'уйлом Європа не розкрила. Чи нехотіла
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26.02.2026 09:14 Відповісти
По твоему , вбивця портнов, ( закликав , складав списки , разом з режимом зеіуди) вбивати патріотів , військових , був , ворогом рашистського режиму 😂⁉️
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26.02.2026 10:33 Відповісти
Чому? Якщо доведуть, що це Кацапія провела терористичний акт, то можна ще одну пляшку шампанського відкорковувати. А то і дві.
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26.02.2026 11:01 Відповісти
Тому що нада павтаріть, бо є ще дЄрьмак.
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26.02.2026 11:03 Відповісти
демократи-толєрасти, сер...
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26.02.2026 13:07 Відповісти
було би дивно якби він був з Кенії.
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25.02.2026 23:57 Відповісти
чом ні ?
міг же бути з Домбабве або Луганди

.
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26.02.2026 00:29 Відповісти
Чому дивно? Найняти для вбивства могли особу з будь яким громадянством.
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26.02.2026 08:55 Відповісти
Незнаю мотив... Але ситуативно це союзник України!!
Невже зелені гниди допомогли його схопити ????
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26.02.2026 00:00 Відповісти
Я думаю вбила його Татарівська шобла - занадто він претендував на контроль над судами в Україні під себе у т ч . Занадто багато знав, й хотів рулити саме ригівським крилом , а Вовка вже народжував свою власну мафію й Татаров служить саме йому, (хоча й ригівський)- заматерєл Буратінка ...

https://www.bing.com/ck/a?!&&p=07905535******************************************************************************&ptn=3&ver=2&hsh=4&fclid=247896e2-6027-69d1-1c18-83d36122686b&u=a1L2ltYWdlcy9zZWFyY2g_cT0lZDAlYmQlZDAlYjUlZDAlYjclZDAlYjAlZDAlYjQlZDAlYmUlZDAlYjIlZDAlYjMlZDAlYmUrJWQwJWI0JWQwJWJlKyVkMCViMiVkMCViMSVkMCViOCVkMCViMiVkMSU4MSVkMSU4MiVkMCViMiVkMCViMCslZDAlYmYlZDAlYmUlZDElODAlZDElODIlZDAlYmQlZDAlYmUlZDAlYjIrJWQwJWIyJWQxJTk2JWQwJWI0JWQwJWIyJWQxJTk2JWQwJWI0JWQwJWIwJWQwJWIyKyVkMCVhMyVkMCViYSVkMSU4MCVkMCViMCVkMSU5NyVkMCViZCVkMSU4MyslZDAlYjkrJWQxJTgxJWQwJWJmJWQxJTk2JWQwJWJiJWQwJWJhJWQxJTgzJWQwJWIyJWQwJWIwJWQwJWIyJWQxJTgxJWQxJThmKyVkMCViNyslZDAlODQlZDElODAlZDAlYmMlZDAlYjAlZDAlYmElZDAlYmUlZDAlYmMmaWQ9OTY3NkNDQTY1QkNEOUIwQTU3MzcxNzM3NjUzNkU4MzNGRDA5QTZCNw&ntb=1

Колишній нардеп та юрист Андрій Портнов під час останнього візиту в Україну зустрічався з президентом Володимиром Зеленським, главою ОП Андрієм Єрмаком та заступником глави ОП Олегом Татаровим. Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на власні джерела.
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26.02.2026 04:25 Відповісти
Дайте Людині орден та премію, подякуйте і відпустіть з почестями
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26.02.2026 00:00 Відповісти
Воно то і не завадило б за таке дійство дати. Але це ніщо інше як ригіаські розборки між собою були. Або портянка була надто жадною, або як кажуть слішком много знал.
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26.02.2026 00:42 Відповісти
Головне результат
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26.02.2026 01:05 Відповісти
Понять і простіть.
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26.02.2026 13:17 Відповісти
Портнов очолив юридичний відділ штабу "Блоку Юлії Тимошенко" на парламентських виборах 2006 року.
Потрапивши того року в парламент, він представляв БЮТ у комітеті з питань правосуддя, доріс до заступника голови фракції та став співавтором низки законопроєктів, що обмежували владу тодішнього президента Ющенка.
Займався розробкою "газової угоди" уряду Юлії Тимошенко, та після її поразки на президентських виборах 2010 року оскаржував їхні результати у Верховному суді.

Після програшу він покинув фракцію БЮТ та за кілька днів несподівано пристав на пропозицію стати заступником голови адміністрації президента Януковича та керівником головного управління з питань судової реформи.

Власне на цій посаді вплив Портнова і сягнув найвищого рівня.
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26.02.2026 00:01 Відповісти
В української ж влади так і не знайшлось приводу для переслідування колись могутнього юриста.
Принаймні так випливає із відповіді уряду, на петицію з вимогою запровадити проти Портнова хоча б санкції РНБО.
Відповідаючи авторам звернення - журналістам "Громадського", які програли Портнову низку судів, - прем'єр-міністр Денис Шмигаль запевнив, що ані МВС, ані Нацполіція, БЕБ, НАБУ та СБУ не мають до Портнова жодних претензій.
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26.02.2026 00:02 Відповісти
Ще один співучасник - брат затриманого наразі переховується у Росії.

Все що треба знати про цю справу.
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26.02.2026 00:02 Відповісти
а іспанська поліція вже сповістила російські органи, де саме переховується на росії брат затриманого?
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26.02.2026 00:02 Відповісти
Зачистили? Багато знав?
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26.02.2026 00:09 Відповісти
Багато махлював
Мати Портнова ще в радянські часи була завідувачкою місцевих магазинів, мала доступ до "дефіциту" та дуже потрібні зв'язки з шанованими в місті людьми. Завдяки цьому юнак без будь-якого досвіду (кілька місяців у міліції не рахуються - 24 канал) влаштувався юрконсультантом в місцеву контору з назвою ООО "Юрліт Лтд", а згодом вже був юристом місцевої нафтової бази, яка в роки "дикого капіталізму" була дуже хлібним місцем.

Паралельно Портнов навчався на юридичному факультеті в місцевому університеті (нині цей заклад називається Східноукраїнський національний університет імені Володимира Даля), але на заочному відділенні. Диплом цього вишу Портнов отримає лише в 1999 році, але на той час він вже буде очільником власної юридичної фірми під назвою "Укрінформправо", з великим портфоліо, солідною клієнтурою і не менш солідною репутацією.

https://24tv.ua/andriy-portnov-biografiya-hto-takiy-skandali-yak-buv-radnikom_n2827778
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26.02.2026 00:13 Відповісти
Про бізнес 90-х і луганську специфіку, якої боялися навіть донецькі бандити, які нікого не боялися, написані книжки й знято фільми. Безумовно, Портнов був свідком і, можливо, учасником тих процесів. Можливо, саме його чи когось з його знайомих вивів у "поганих хлопцях" Сергій Жадан у своєму "Ворошиловграді", бо там, нагадаємо, хотіли в головного героя "віджати" АЗС, а Портнов був не чужим на ринку луганських нафтопродуктів, але все це лише припущення.

Портнову вдалося не лише зберегти життя, але й вийти сухим з води, а його "луганський період" нині перебуває у "сірій зоні". Нині численні "рейдерські подвиги" Портнова не мають офіційних підтверджень, але стали частиною місцевого фольклору. І цей фольклор вперто каже, що Портнов був правою рукою і головним "рішалою" у впливового луганського кримінального авторитета Добрика (в миру - Валерія Доброславського).
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26.02.2026 00:17 Відповісти
Юлія Тимошенко і Портнов
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26.02.2026 00:26 Відповісти
А з Шуфричем Тюля взагалі організмами дружила.
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26.02.2026 02:09 Відповісти
З багатьма співпрацював, багато про всіх знав. Вбити могли хто завгодно.
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26.02.2026 09:25 Відповісти
здох мразота портнов , туди ойму дорога 🤮пам'ятайте ойго списки патріотів та фальшиві звинувачення , проти президента Порошенко
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26.02.2026 10:36 Відповісти
"Мати була завідувачкою магазинів, мала доступ до "дефіциту" та дуже потрібні зв'язки з шанованими в місті людьми".

Напевно була завідувачкою закритих від звичайних людей магазинів розрахованих на номенклатуру ссср. А значить і сама номенклатурщиця. Ну і йому дорогу проклала до номенклатурщиків СССР, які стали номенклатурою в Україні.
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26.02.2026 09:43 Відповісти
Серед політиків і їх юристів, прокурорів, суддів випадкових людей нема. Всі з номенклатури СССР, яка стала номенклатурою в Україні.
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26.02.2026 10:21 Відповісти
Тоді керівник будь-якої всратої лавки був як цар, на рівні зв'язків. Рідна корупція - більш просунута мутація совкового блату
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26.02.2026 12:51 Відповісти
Номенклатурі не дуже й потрібні були всраті лавки. Наприклад, в якій всратій лавці були пижикові шапки. А в їх магазинах без вивісок вони лежали на постійній основі. А чого не було, то вони писали замовлення і їм доставляли в той магазин.
А блат у всратих лавках потрібен був тим хто не мав доступу до тих магазинів. А значить, що не номенклатурщикам.
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26.02.2026 16:45 Відповісти
Крім того, наприклад, пижикові шапки в їх магазинах були по значно нижчим цінам ніж в звичайних магазинах куди вони інколи завозились.
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26.02.2026 17:19 Відповісти
Вано свидок и учаснык опчисфа "дрючба".
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26.02.2026 11:10 Відповісти
Під вибори готують лохторат УПЦ?

Наместника Святогорской Лавры УПЦ митрополита Арсения, который с апреля 2024 года находился в СИЗО, отпустили под залог, сообщают ресурсы УПЦ.
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26.02.2026 00:14 Відповісти
Що там розслідувать того падлюку як і всю партію регіонів з їхніми родичами всіх треба було у14 році нищити
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26.02.2026 00:16 Відповісти
"Героя України" йому. А після д'єрьмака і дважди Героя України!
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26.02.2026 00:17 Відповісти
Я так думаю, дадуть йому героя, але лаптєстану
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26.02.2026 00:27 Відповісти
виконавець вбивства очільника кримінально-політичного угруповання в українській владі

Ой!!!
А до кого ж на Банкову ходив цей нехороший Портнов рік тому?
Хто насправді очолює це кримінально-політичне угрупування?
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26.02.2026 02:08 Відповісти
Один із учасників суду лінча перебуває на росії.., вихідці з Донецької області. Як я і передбачав - кримінальні розбірки, або віджав бізнес через ручні суди, або взяв великі гроші і не виконав замовлення( в таких випадках стріляють).
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26.02.2026 02:59 Відповісти
піхй на всіх учасників балагану. виконавці - м'ясо, яке і будь кого з присутніх вбило би, аби платили. хоч, треба визнати, дохлий портнов - це дійсно дуже гарна для країни подія
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26.02.2026 03:23 Відповісти
Переховується в расєє...Якби то був український слід, то переховувався....не там....Якось мутно. Хоча,звісно, туди Портнову і дорога...зачекалися братушки
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26.02.2026 03:30 Відповісти
З яких причин розстріляли портнова не важливо. У замовників та виконавців огли бути 1) фінансові, 2) кримінальні, 3) сімейно-побутові або політичні мотиви. Головне те що його прибрали. Всі задоволені - родині спадок, партнерам мовчання і спокій, а народу відчуття справедливості...
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26.02.2026 05:16 Відповісти
Та пох.. хто там того Портнова кокнув, головне - результат
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26.02.2026 05:30 Відповісти
В мене до нього одна претензія, чого ж ця потвора так легко здохла.
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26.02.2026 08:13 Відповісти
Та ні, він ще подригав ногами і напудив в штани.
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26.02.2026 13:21 Відповісти
застрелили ? да і пофігу
============================================================================== але якщо торчать вуха кацапів значить зелені потвори прямі агенти кремля
==============================================================================
ось вам і оманські зустрічі(((
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26.02.2026 08:20 Відповісти
Це Зеленський його шукає ?
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26.02.2026 08:51 Відповісти
А як розслідування "політично-кримінального угрупування Портнова" просувається? Успішно? Бо в наших реаліях кіллер виглядає цілком виправданим засобом на фоні паралічу права і справедливості.
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26.02.2026 10:05 Відповісти
тільки зараз вбитого під.ра почали називати проросійським агентом, а коли він спокійно сидів в Україні при владі Порошенка й Зеленського то він був українським чиновником.
І скільки ще в українській владі ось таких агентів?
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26.02.2026 10:25 Відповісти
10:25 , не бреши , при Порошенко портнов втік на паРашу , на нього , були відкриті кримінальні справи , а за три дні до прішествія зеленського моментально повернувся Цє ФАКТ . Перевірь Слуга зепокидьків Васілевська -Сиаглюк заявила , що Портнов дужє допомагає їх " команді восстанавливать справедливість"
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26.02.2026 10:44 Відповісти
Навіщо брехати те, що всім відомо і про що знає Гугл? При Порошенку портнов втік з України, а при зеленському(коли вже було відомо, що він виграв вибори), повернувся до України і став 6-м "ефективним менеджером". Кожного дня носив заяви проти Порошенка і готував фальшиві документи на введення санкцій. Перед виїздом за кордон, де його вбили, був в Україні і зустрічався з Президентом, єрмаком, татаровим і керівником ДБР, куди передав бруд проекти нових заяв і підготовку нових санкцій на Порошенка. Проживав в будинку Коломойського і мав охорону від влади.
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26.02.2026 11:10 Відповісти
То палюбовник этава гамасека, члена опчисфа "дрючба". 🤣🤣🤣
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26.02.2026 11:08 Відповісти
Він мав не "двох спільників", а (дотично) весь народ України.
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26.02.2026 11:15 Відповісти
"За даними джерел, під час нападу на Портнова брати були озброєні вогнепальною зброєю."
Геніальний висновок, а то я все думав, яка ж така зброя нанесла Портнову кульові поранення?
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26.02.2026 12:03 Відповісти
Якщо співучасник переховується в Росії, то це справа рук фсб. Портнов був агентом фсб і фсб його ж і прибрала. Оце і називається: "вход - рубль, виход - два".
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26.02.2026 12:21 Відповісти
і на кого повісять , на Татарова чи Порошенко
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26.02.2026 15:02 Відповісти
Та хто б і з якою метою не випиляв уриналіста порнушку - однозначно зробив боговгодну справу, однією паскудою менше. Якщо розбірки між "своїми" - ще краще: більше один одного обнулять - світ чистішим стане.
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26.02.2026 18:30 Відповісти
человек добре дело сделал, его наградить треба и премию выписать.
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26.02.2026 23:01 Відповісти
 
 