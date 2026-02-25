Підозрюваний у вбивстві російського агента Портнова є громадянином України, він мав двох спільників, - ЗМІ

Затриманий у Німеччині ймовірний виконавець вбивства очільника кримінально-політичного угруповання в українській владі Андрія Портнова є громадянином України. Він мав двох спільників.

Про це пише видання "УП" з посиланням на джерела в спецслужбах, інформує Цензор.НЕТ.

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Що відомо

За інформацією видання, затриманий є громадянином України, виходець із Донецької області.

Ще один співучасник – брат затриманого наразі переховується у Росії.

За даними джерел, під час нападу на Портнова брати були озброєні вогнепальною зброєю.

Розшукують і третього співучасника, який забезпечував відхід кілерам.

Раніше повідомлялося, що іспанська поліція затримала у Німеччині підозрюваного у вбивстві Андрія Портнова - очільника кримінально-політичного угруповання в українській владі.

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Вбивство Андрія Портнова

21 травня 2025 року ексзаступника голови адміністрації Януковича Андрія Портнова вбили в іспанському місті Посуело-де-Аларкон.

Посольство України в Іспанії постійно контактує з місцевими правоохоронними органами щодо справи про вбивство ексзаступника голови адміністрації Януковича Портнова.

Суддя в Іспанії, яка розслідує вбивство, постановила засекретити матеріали розслідування.

Видання "УП" повідомляло, що тіньовий куратор судів та наближений до експрезидента-втікача юрист Андрій Портнов за кілька днів до вбивства у Мадриді був в Україні і зустрічався з топпосадовцями, відповідальними за роботу правоохоронних органів.

Відомо, що Портнов - очільник кримінально-політичного угруповання в українській владі.

У 2021 році США запровадили проти Портнова санкції.

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