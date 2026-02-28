ЕС работает над поиском дипломатических решений, - Каллас об обострении на Ближнем Востоке

ЕС поддерживает связь с Израилем и координирует действия с арабскими партнерами для изучения дипломатических путей решения ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом в социальной сети Х пишет высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас.

Последние события на Ближнем Востоке являются опасными, отметила Каллас. Она рассказала об обсуждениях с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром и другими министрами региона.

"ЕС также тесно координирует свои действия с арабскими партнерами, чтобы исследовать дипломатические пути", - написала топ-дипломат ЕС.

Каллас напомнила, что иранский режим уже убил тысячи людей, а его программы по производству баллистических ракет и ядерного оружия, а также поддержка террористических группировок представляют серьезную угрозу для глобальной безопасности.

"ЕС ввел жесткие санкции против Ирана и поддержал дипломатические решения, в частности по ядерному вопросу", - добавила она.

В то же время Каллас подчеркнула, что защита гражданского населения и соблюдение международного гуманитарного права остаются приоритетом.

"Наша консульская сеть полностью вовлечена в содействие выезду граждан ЕС. Необязательный персонал ЕС выводится из региона", - отметила она.

Кроме того, военно-морская миссия ЕС "Аспидес" в состоянии повышенной готовности в Красном море и готова обеспечить открытость морского коридора.

Удары по Ирану 28 февраля

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США – "Эпическая ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

