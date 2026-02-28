РУС
849 14

ЕС работает над поиском дипломатических решений, - Каллас об обострении на Ближнем Востоке

Глава европейской дипломатии Кая Каллас

ЕС поддерживает связь с Израилем и координирует действия с арабскими партнерами для изучения дипломатических путей решения ситуации на Ближнем Востоке.

Об этом в социальной сети Х пишет высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, информирует Цензор.НЕТ.

Последние события на Ближнем Востоке являются опасными, отметила Каллас. Она рассказала об обсуждениях с министром иностранных дел Израиля Гидеоном Сааром и другими министрами региона.

"ЕС также тесно координирует свои действия с арабскими партнерами, чтобы исследовать дипломатические пути", - написала топ-дипломат ЕС.

Читайте также: Целями ударов по Ирану были верховный лидер Хаменеи и президент Пезешкиан, - СМИ

Каллас напомнила, что иранский режим уже убил тысячи людей, а его программы по производству баллистических ракет и ядерного оружия, а также поддержка террористических группировок представляют серьезную угрозу для глобальной безопасности.

"ЕС ввел жесткие санкции против Ирана и поддержал дипломатические решения, в частности по ядерному вопросу", - добавила она.

В то же время Каллас подчеркнула, что защита гражданского населения и соблюдение международного гуманитарного права остаются приоритетом.

"Наша консульская сеть полностью вовлечена в содействие выезду граждан ЕС. Необязательный персонал ЕС выводится из региона", - отметила она.

Кроме того, военно-морская миссия ЕС "Аспидес" в состоянии повышенной готовности в Красном море и готова обеспечить открытость морского коридора.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Иран атаковал военные объекты США на Ближнем Востоке: один человек погиб в Абу-Даби, – 3МИ. ВИДЕО

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США – "Эпическая ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

Читайте также: Украина поддерживает народ Ирана, а не режим, – МИД об операции Израиля и США

Автор: 

Израиль (501) Иран (760) Ближний Восток (21) Каллас Кая (299)
Топ комментарии
+5
просто розслабтесь, бо не буде консенсусу.
28.02.2026 14:10 Ответить
+5
Другими словами- выразили озабоченность. Ожидаемо.
28.02.2026 14:13 Ответить
+3
Мистецтво переговорів з США. "За кілька годин після заяви глави МЗС Оману про те, що Іран погодився на нульові запаси збагаченого урану, "Ізраїль" негайно розпочав бомбардування Тегерана, США приєдналися. Це може означати тільки одне: справа НІКОЛИ не стосувалася ядерної зброї, і Трамп на гачку Нетаньягу, Кавказ-Центр."
28.02.2026 14:16 Ответить
просто розслабтесь, бо не буде консенсусу.
28.02.2026 14:10 Ответить
28.02.2026 14:13 Ответить
Другими словами- выразили озабоченность. Ожидаемо.
28.02.2026 14:13 Ответить
Макрон, іран і кацапи ініціювали танцюльки в ООН Саме час для крилатої фрази кацапів - Макрооон, что ты делаешь?
28.02.2026 15:09 Ответить
Мистецтво переговорів з США. "За кілька годин після заяви глави МЗС Оману про те, що Іран погодився на нульові запаси збагаченого урану, "Ізраїль" негайно розпочав бомбардування Тегерана, США приєдналися. Це може означати тільки одне: справа НІКОЛИ не стосувалася ядерної зброї, і Трамп на гачку Нетаньягу, Кавказ-Центр."
28.02.2026 14:16 Ответить
ЄС працює над пошуком дипломатичних рішень, практика пошуку дипломатичних рішень ЄС В чотирирічні війні в Україні.вказує на те.що ЄС ШУКАЄ ВЛАСНУ ВИГОДУ.А НЕ ВИГОДУ ДЛЯ УКРАЇНИ.ЧИ ТО ІРАНУ....
28.02.2026 14:22 Ответить
"ЄС також тісно координує свої дії з арабськими партнерами, щоб дослідити дипломатичні шляхи"

і оце:

"Каллас нагадала, що іранський режим уже вбив тисячі людей, а його програми з виробництва балістичних ракет та ядерної зброї, а також підтримка терористичних угруповань становлять серйозну загрозу для глобальної безпеки."

як можливо написати таке в одному зверненні? Я думаю вже нікого не дивує, що нєгри та араби захопили всю Європу.
28.02.2026 14:26 Ответить
Арабські партнери - країни Перської затоки, по яких Іран завдав удару. В Ірані основне населення перси, з арабами вони не дуже...
28.02.2026 17:06 Ответить
Нє та ра піся....день до завтра, а завтра вихідний, а потім понеділок....не швиди
28.02.2026 14:32 Ответить
Саудівська Аравія відповіла на https://news.novyny.live/ssha-pochali-masshtabnu-viiskovu-operatsiiu-v-irani-zaiava-trampa-314442.html агресію Ірану. Водночас королівство закликало міжнародну спільноту засудити напади та вжити рішучих заходів.\\\\\\\

просто.... це ж та сама рос. пропаганда.
ясно що Хоменеї треба знищити, проте, "агресія", коли ти допомагаєш "агресувати" комусь, а жертва, по суті, відповідає по базах на твоїй території, це ж розмивання. - тобто, щастя що у нас Зе і не відповів по Білосрації. бо злякався і втік у бункер.
цинічно просто жесть. ну не чіпали би "рушників", то і не зазнали б "агресії". все вірно крім лицемірства арабів - якщо би ви не допомагали справедливому удару Ізраїлю задля того щоб тільки він мав ЯЗ в регіоні, а інші сиділи під килимом, то це би було хоч по-Аллашому, Аллах казав - ееей, бедуїна, будь мужЫг, ага, вах.
реально лицеміри. а потім ще й дехто сере на британію яка напала на Рейх. взагалі будучи далеко звідтам. м? вітаю, рижа срака почала Тайваню веселую жизнь. і це домовлено, і це в.т.ч. через там як воно - Рамштейна. припливли(шукає штани та кулемет, продати це все та поїхати в норм. страну чи країну)
28.02.2026 14:35 Ответить
В Ірані під час атаки Ізраїлю на початкову школу загинули 40 учениць, ще десятки поранені, - повідомляє IRNA
28.02.2026 14:36 Ответить
А насправді дивно, навіщо так поспішати? Чому не направити до аятолл Вітькофа з Кушнером, і нехай там собі перемовляються з бородачами кілька років. А ті будуть регулярно доповідати Трампу про "неймовірні досягнення, майже успішний пісділ і ось-ось підписання найкращої угоди".
28.02.2026 15:07 Ответить
Дійсно де ви не маєте голосу і ніхто по суті, то там дипломатичне рішення.
А тут під боком на вашому боці континенту-то язик в дупу.
28.02.2026 16:25 Ответить
 
 