ЄС працює над пошуком дипломатичних рішень, - Каллас про загострення на Близькому Сході

ЄС підтримує зв’язок з Ізраїлем і координує дії з арабськими партнерами для вивчення дипломатичних шляхів вирішення ситуації на Близькому Сході.

Про це у соціальній мережі Х пише висока представниця ЄС із закордонної політики та політики безпеки Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ.

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Останні події на Близькому Сході є небезпечними, зазначила Каллас. Вона розповіла про обговорення з міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром та іншими міністрами регіону.

"ЄС також тісно координує свої дії з арабськими партнерами, щоб дослідити дипломатичні шляхи", - написала топ-дипломатка ЄС.

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Каллас нагадала, що іранський режим уже вбив тисячі людей, а його програми з виробництва балістичних ракет та ядерної зброї, а також підтримка терористичних угруповань становлять серйозну загрозу для глобальної безпеки.

"ЄС запровадив жорсткі санкції проти Ірану та підтримав дипломатичні рішення, зокрема щодо ядерного питання", – додала вона.

Водночас Каллас підкреслила, що захист цивільного населення та дотримання міжнародного гуманітарного права залишаються пріоритетом.

"Наша консульська мережа повністю залучена до сприяння виїзду громадян ЄС. Необов'язковий персонал ЄС виводиться з регіону", - зазначила вона.

Крім того, військово-морська місія ЄС "Аспідес" перебуває в стані підвищеної готовності в Червоному морі та готова забезпечити відкритість морського коридору.

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Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

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