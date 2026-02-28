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ЄС працює над пошуком дипломатичних рішень, - Каллас про загострення на Близькому Сході

Глава європейської дипломатії Кая Каллас

ЄС підтримує зв’язок з Ізраїлем і координує дії з арабськими партнерами для вивчення дипломатичних шляхів вирішення ситуації на Близькому Сході.

Про це у соціальній мережі Х пише висока представниця ЄС із закордонної політики та політики безпеки Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ.

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Останні події на Близькому Сході є небезпечними, зазначила Каллас. Вона розповіла про обговорення з міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром та іншими міністрами регіону.

"ЄС також тісно координує свої дії з арабськими партнерами, щоб дослідити дипломатичні шляхи", - написала топ-дипломатка ЄС.

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Каллас нагадала, що іранський режим уже вбив тисячі людей, а його програми з виробництва балістичних ракет та ядерної зброї, а також підтримка терористичних угруповань становлять серйозну загрозу для глобальної безпеки.

"ЄС запровадив жорсткі санкції проти Ірану та підтримав дипломатичні рішення, зокрема щодо ядерного питання", – додала вона.

Водночас Каллас підкреслила, що захист цивільного населення та дотримання міжнародного гуманітарного права залишаються пріоритетом.

"Наша консульська мережа повністю залучена до сприяння виїзду громадян ЄС. Необов'язковий персонал ЄС виводиться з регіону", - зазначила вона.

Крім того, військово-морська місія ЄС "Аспідес" перебуває в стані підвищеної готовності в Червоному морі та готова забезпечити відкритість морського коридору.

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Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

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Автор: 

Ізраїль (1988) Іран (3471) Близький Схід (346) Каллас Кая (519)
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Топ коментарі
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Другими словами- выразили озабоченность. Ожидаемо.
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28.02.2026 14:13 Відповісти
+5
просто розслабтесь, бо не буде консенсусу.
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28.02.2026 14:10 Відповісти
+5
Мистецтво переговорів з США. "За кілька годин після заяви глави МЗС Оману про те, що Іран погодився на нульові запаси збагаченого урану, "Ізраїль" негайно розпочав бомбардування Тегерана, США приєдналися. Це може означати тільки одне: справа НІКОЛИ не стосувалася ядерної зброї, і Трамп на гачку Нетаньягу, Кавказ-Центр."
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28.02.2026 14:16 Відповісти
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просто розслабтесь, бо не буде консенсусу.
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28.02.2026 14:10 Відповісти
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28.02.2026 14:13 Відповісти
Другими словами- выразили озабоченность. Ожидаемо.
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28.02.2026 14:13 Відповісти
Макрон, іран і кацапи ініціювали танцюльки в ООН Саме час для крилатої фрази кацапів - Макрооон, что ты делаешь?
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28.02.2026 15:09 Відповісти
Мистецтво переговорів з США. "За кілька годин після заяви глави МЗС Оману про те, що Іран погодився на нульові запаси збагаченого урану, "Ізраїль" негайно розпочав бомбардування Тегерана, США приєдналися. Це може означати тільки одне: справа НІКОЛИ не стосувалася ядерної зброї, і Трамп на гачку Нетаньягу, Кавказ-Центр."
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28.02.2026 14:16 Відповісти
ЄС працює над пошуком дипломатичних рішень, практика пошуку дипломатичних рішень ЄС В чотирирічні війні в Україні.вказує на те.що ЄС ШУКАЄ ВЛАСНУ ВИГОДУ.А НЕ ВИГОДУ ДЛЯ УКРАЇНИ.ЧИ ТО ІРАНУ....
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28.02.2026 14:22 Відповісти
"ЄС також тісно координує свої дії з арабськими партнерами, щоб дослідити дипломатичні шляхи"

і оце:

"Каллас нагадала, що іранський режим уже вбив тисячі людей, а його програми з виробництва балістичних ракет та ядерної зброї, а також підтримка терористичних угруповань становлять серйозну загрозу для глобальної безпеки."

як можливо написати таке в одному зверненні? Я думаю вже нікого не дивує, що нєгри та араби захопили всю Європу.
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28.02.2026 14:26 Відповісти
Арабські партнери - країни Перської затоки, по яких Іран завдав удару. В Ірані основне населення перси, з арабами вони не дуже...
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28.02.2026 17:06 Відповісти
Нє та ра піся....день до завтра, а завтра вихідний, а потім понеділок....не швиди
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28.02.2026 14:32 Відповісти
Саудівська Аравія відповіла на https://news.novyny.live/ssha-pochali-masshtabnu-viiskovu-operatsiiu-v-irani-zaiava-trampa-314442.html агресію Ірану. Водночас королівство закликало міжнародну спільноту засудити напади та вжити рішучих заходів.\\\\\\\

просто.... це ж та сама рос. пропаганда.
ясно що Хоменеї треба знищити, проте, "агресія", коли ти допомагаєш "агресувати" комусь, а жертва, по суті, відповідає по базах на твоїй території, це ж розмивання. - тобто, щастя що у нас Зе і не відповів по Білосрації. бо злякався і втік у бункер.
цинічно просто жесть. ну не чіпали би "рушників", то і не зазнали б "агресії". все вірно крім лицемірства арабів - якщо би ви не допомагали справедливому удару Ізраїлю задля того щоб тільки він мав ЯЗ в регіоні, а інші сиділи під килимом, то це би було хоч по-Аллашому, Аллах казав - ееей, бедуїна, будь мужЫг, ага, вах.
реально лицеміри. а потім ще й дехто сере на британію яка напала на Рейх. взагалі будучи далеко звідтам. м? вітаю, рижа срака почала Тайваню веселую жизнь. і це домовлено, і це в.т.ч. через там як воно - Рамштейна. припливли(шукає штани та кулемет, продати це все та поїхати в норм. страну чи країну)
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28.02.2026 14:35 Відповісти
В Ірані під час атаки Ізраїлю на початкову школу загинули 40 учениць, ще десятки поранені, - повідомляє IRNA
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28.02.2026 14:36 Відповісти
А насправді дивно, навіщо так поспішати? Чому не направити до аятолл Вітькофа з Кушнером, і нехай там собі перемовляються з бородачами кілька років. А ті будуть регулярно доповідати Трампу про "неймовірні досягнення, майже успішний пісділ і ось-ось підписання найкращої угоди".
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28.02.2026 15:07 Відповісти
Дійсно де ви не маєте голосу і ніхто по суті, то там дипломатичне рішення.
А тут під боком на вашому боці континенту-то язик в дупу.
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28.02.2026 16:25 Відповісти
 
 