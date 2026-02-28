ЄС працює над пошуком дипломатичних рішень, - Каллас про загострення на Близькому Сході
ЄС підтримує зв’язок з Ізраїлем і координує дії з арабськими партнерами для вивчення дипломатичних шляхів вирішення ситуації на Близькому Сході.
Про це у соціальній мережі Х пише висока представниця ЄС із закордонної політики та політики безпеки Кая Каллас, інформує Цензор.НЕТ.
Останні події на Близькому Сході є небезпечними, зазначила Каллас. Вона розповіла про обговорення з міністром закордонних справ Ізраїлю Гідеоном Сааром та іншими міністрами регіону.
"ЄС також тісно координує свої дії з арабськими партнерами, щоб дослідити дипломатичні шляхи", - написала топ-дипломатка ЄС.
Каллас нагадала, що іранський режим уже вбив тисячі людей, а його програми з виробництва балістичних ракет та ядерної зброї, а також підтримка терористичних угруповань становлять серйозну загрозу для глобальної безпеки.
"ЄС запровадив жорсткі санкції проти Ірану та підтримав дипломатичні рішення, зокрема щодо ядерного питання", – додала вона.
Водночас Каллас підкреслила, що захист цивільного населення та дотримання міжнародного гуманітарного права залишаються пріоритетом.
"Наша консульська мережа повністю залучена до сприяння виїзду громадян ЄС. Необов'язковий персонал ЄС виводиться з регіону", - зазначила вона.
Крім того, військово-морська місія ЄС "Аспідес" перебуває в стані підвищеної готовності в Червоному морі та готова забезпечити відкритість морського коридору.
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
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і оце:
"Каллас нагадала, що іранський режим уже вбив тисячі людей, а його програми з виробництва балістичних ракет та ядерної зброї, а також підтримка терористичних угруповань становлять серйозну загрозу для глобальної безпеки."
як можливо написати таке в одному зверненні? Я думаю вже нікого не дивує, що нєгри та араби захопили всю Європу.
просто.... це ж та сама рос. пропаганда.
ясно що Хоменеї треба знищити, проте, "агресія", коли ти допомагаєш "агресувати" комусь, а жертва, по суті, відповідає по базах на твоїй території, це ж розмивання. - тобто, щастя що у нас Зе і не відповів по Білосрації. бо злякався і втік у бункер.
цинічно просто жесть. ну не чіпали би "рушників", то і не зазнали б "агресії". все вірно крім лицемірства арабів - якщо би ви не допомагали справедливому удару Ізраїлю задля того щоб тільки він мав ЯЗ в регіоні, а інші сиділи під килимом, то це би було хоч по-Аллашому, Аллах казав - ееей, бедуїна, будь мужЫг, ага, вах.
реально лицеміри. а потім ще й дехто сере на британію яка напала на Рейх. взагалі будучи далеко звідтам. м? вітаю, рижа срака почала Тайваню веселую жизнь. і це домовлено, і це в.т.ч. через там як воно - Рамштейна. припливли(шукає штани та кулемет, продати це все та поїхати в норм. страну чи країну)
А тут під боком на вашому боці континенту-то язик в дупу.