МИД рекомендует украинцам не ехать в Израиль и Иран

МИД о поездках на Ближний Восток

В связи с обострением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и угрозой ракетных обстрелов и атак, МИД рекомендует гражданам Украины до стабилизации ситуации воздержаться от поездок в Государство Израиль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

Рекомендации украинцам

Также МИД напоминает о действующей рекомендации воздержаться от поездок в Исламскую Республику Иран и покинуть ее территорию, обнародованной в начале января.

"Всем гражданам Украины, находящимся в странах региона, рекомендуем сохранять бдительность, внимательно следить за сообщениями местных компетентных органов стран пребывания, неукоснительно соблюдать меры безопасности, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - говорится в сообщении.

Гражданам Украины, которые уже находятся на территории Израиля, рекомендуется:

  • ▫️ неукоснительно следовать указаниям Командования тыла Израиля
  • ▫️ постоянно отслеживать официальные сообщения местных властей и Посольства Украины в Государстве Израиль
  • ▫️ минимизировать передвижения и избегать мест массового скопления людей
  • ▫️ заранее выяснить расположение ближайших укрытий

В случае чрезвычайной ситуации:

📞 Горячая линия Посольства Украины в Израиле: +972 54 667 67 82 (Viber, Telegram)

📩 email: [email protected]

📞 Горячая линия Посольства Украины в Иране: +98 9128 436 681 (WhatsApp)

📩 email: [email protected]

📞 Круглосуточная горячая линия МИД Украины: +38 044 238 1588

📩 email: [email protected].

Удары по Ирану 28 февраля

  • Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
  • Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпичная ярость".
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
  • Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

+11
Як не їхати українцям в Ізраїль? А куди ж мають тікати дружбани-крадії *******??? Ааа...вони ж не українці...
показать весь комментарий
28.02.2026 14:44 Ответить
+10
Треба негайно міндічів евакуйовувати!
показать весь комментарий
28.02.2026 14:44 Ответить
+8
А так хотілося туди поїхати. А в Україні, типу, безпечніше ніж в Ірані, так?
---------
Може Міндіча з Цукерманом треба евакуювати в Україну?
показать весь комментарий
28.02.2026 14:45 Ответить
С трудом представляю необходимость ехать в Иран в принципе. Последние 50 лет.
показать весь комментарий
28.02.2026 14:41 Ответить
При цьому їдуть, і навіть до зєлі.
показать весь комментарий
28.02.2026 14:52 Ответить
МИНДИЧУ РАССКАЖИТЕ !)
показать весь комментарий
28.02.2026 14:43 Ответить
Ни падсказуй
показать весь комментарий
28.02.2026 14:45 Ответить
показать весь комментарий
28.02.2026 16:42 Ответить
На хера міндичів тут? Вороже видання "Яд вашем" надрукувало 3 статті про концтабори Треблінка, Белжець і Собібор як під копірку: охорона - українці. Всюди однакова кількість есесівців і українців. Після знищення таборів земля переорена і віддана українським фермерам. Ворожі брехуни, як і міндичі.
показать весь комментарий
28.02.2026 14:56 Ответить
А то...снєг башка парадьот
показать весь комментарий
28.02.2026 14:44 Ответить
Бог Яхве,бережи в Ізраїлі Міндіча,Цукермана,Рабіновіча та іншу файну українську еліту!
показать весь комментарий
28.02.2026 14:46 Ответить
Терміново потрібно віправити ГУР для евакуації "українців"! Можно і НАБУ, для Міндіча...
показать весь комментарий
28.02.2026 14:47 Ответить
"МЗС рекомендує українцям не їхати до Ізраїлю та Ірану..."
Це як у тому анекдоті:
- Заходьте, куме, горілки вип'ємо.
- Так у вас же Сірко відв'язаний.
- Так отож!
показать весь комментарий
28.02.2026 15:00 Ответить
Ех... Вже спакував валізи, а тут такий облом...
показать весь комментарий
28.02.2026 15:00 Ответить
Неєврейських біженців Ізраїль не пустить. Можеш їхати до Ірану автобусом через Ізраїль.
показать весь комментарий
28.02.2026 15:41 Ответить
Наврядчі безпекова ситуація в Ізраїлі гірша ніж у нас...
показать весь комментарий
28.02.2026 15:05 Ответить
самое забавное что даже с Ирана выпускают
показать весь комментарий
28.02.2026 16:07 Ответить
 
 