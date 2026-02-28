МИД рекомендует украинцам не ехать в Израиль и Иран
В связи с обострением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и угрозой ракетных обстрелов и атак, МИД рекомендует гражданам Украины до стабилизации ситуации воздержаться от поездок в Государство Израиль.
Рекомендации украинцам
Также МИД напоминает о действующей рекомендации воздержаться от поездок в Исламскую Республику Иран и покинуть ее территорию, обнародованной в начале января.
"Всем гражданам Украины, находящимся в странах региона, рекомендуем сохранять бдительность, внимательно следить за сообщениями местных компетентных органов стран пребывания, неукоснительно соблюдать меры безопасности, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - говорится в сообщении.
Гражданам Украины, которые уже находятся на территории Израиля, рекомендуется:
- неукоснительно следовать указаниям Командования тыла Израиля
- постоянно отслеживать официальные сообщения местных властей и Посольства Украины в Государстве Израиль
- минимизировать передвижения и избегать мест массового скопления людей
- заранее выяснить расположение ближайших укрытий
В случае чрезвычайной ситуации:
Горячая линия Посольства Украины в Израиле: +972 54 667 67 82 (Viber, Telegram)
email: [email protected]
Горячая линия Посольства Украины в Иране: +98 9128 436 681 (WhatsApp)
email: [email protected]
Круглосуточная горячая линия МИД Украины: +38 044 238 1588
email: [email protected].
Удары по Ирану 28 февраля
- Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.
- Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпичная ярость".
- Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.
- Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.
