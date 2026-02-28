МИД рекомендует украинцам не ехать в Израиль и Иран

В связи с обострением ситуации с безопасностью на Ближнем Востоке и угрозой ракетных обстрелов и атак, МИД рекомендует гражданам Украины до стабилизации ситуации воздержаться от поездок в Государство Израиль.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр МИД.

Рекомендации украинцам

Также МИД напоминает о действующей рекомендации воздержаться от поездок в Исламскую Республику Иран и покинуть ее территорию, обнародованной в начале января.

"Всем гражданам Украины, находящимся в странах региона, рекомендуем сохранять бдительность, внимательно следить за сообщениями местных компетентных органов стран пребывания, неукоснительно соблюдать меры безопасности, всегда иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - говорится в сообщении.

Гражданам Украины, которые уже находятся на территории Израиля, рекомендуется:

неукоснительно следовать указаниям Командования тыла Израиля постоянно отслеживать официальные сообщения местных властей и Посольства Украины в Государстве Израиль

минимизировать передвижения и избегать мест массового скопления людей заранее выяснить расположение ближайших укрытий

В случае чрезвычайной ситуации:

Горячая линия Посольства Украины в Израиле: +972 54 667 67 82 (Viber, Telegram)

email: [email protected]

Горячая линия Посольства Украины в Иране: +98 9128 436 681 (WhatsApp)

email: [email protected]

Круглосуточная горячая линия МИД Украины: +38 044 238 1588

email: [email protected].

Удары по Ирану 28 февраля

Напомним, утром 28 февраля Израиль начал операцию по бомбардировке столицы Ирана Тегерана. Это совместная операция с вооруженными силами США.

Израиль назвал операцию против Ирана "Ревущий лев", а США — "Эпичная ярость".

Президент США Дональд Трамп заявил, что целью операции против Ирана является "разрушение ракетной промышленности, флота" Ирана и "обеспечение невозможности дестабилизации мира" Ираном.

Трамп обвинил Иран в "финансировании и тренировке" боевиков в Сирии, Ливане, Ираке и ХАМАС в Палестине.

