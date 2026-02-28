"МЗС рекомендує українцям не їхати до Ізраїлю та Ірану..."

У зв’язку із загостренням безпекової ситуації на Близькому Сході та загрозою ракетних обстрілів і атак, МЗС рекомендує громадянам України до стабілізації ситуації утриматися від поїздок до Держави Ізраїль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

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Рекомендації українцям

Також МЗС нагадує про дійсну оприлюднену на початку січня рекомендацію утриматися від поїздок до Ісламської Республіки Іран і залишити її територію.

"Усім громадянам України, які перебувають в країнах регіону, рекомендуємо зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями місцевих компетентних органів країн перебування, неухильно дотримуватися заходів безпеки, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу", - йдеться у повідомленні.

Громадянам України, які вже перебувають на території Ізраїлю, рекомендується:

неухильно дотримуватися вказівок Командування тилу Ізраїлю

неухильно дотримуватися вказівок Командування тилу Ізраїлю постійно відстежувати офіційні повідомлення місцевої влади та Посольства України в Державі Ізраїль

постійно відстежувати офіційні повідомлення місцевої влади та Посольства України в Державі Ізраїль мінімізувати пересування та уникати місць масового скупчення людей

мінімізувати пересування та уникати місць масового скупчення людей завчасно з’ясувати розташування найближчих укриттів

У разі надзвичайної ситуації:

Гаряча лінія Посольства України в Ізраїлі: +972 54 667 67 82 (Viber, Telegram)

email: [email protected]

Гаряча лінія Посольства України в Ірані: +98 9128 436 681 (WhatsApp)

email: [email protected]

Цілодобова гаряча лінія МЗС України: +38 044 238 1588

email: [email protected].

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Удари по Ірану 28 лютого

Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.

Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".

Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.

Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

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