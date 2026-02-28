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МЗС рекомендує українцям не їхати до Ізраїлю та Ірану

МЗС про поїздки на Близький Схід

У зв’язку із загостренням безпекової ситуації на Близькому Сході та загрозою ракетних обстрілів і атак, МЗС рекомендує громадянам України до стабілізації ситуації утриматися від поїздок до Держави Ізраїль.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.

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Рекомендації українцям

Також МЗС нагадує про дійсну оприлюднену на початку січня рекомендацію утриматися від поїздок до Ісламської Республіки Іран і залишити її територію.

"Усім громадянам України, які перебувають в країнах регіону, рекомендуємо зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями місцевих компетентних органів країн перебування, неухильно дотримуватися заходів безпеки, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу", - йдеться у повідомленні.

Громадянам України, які вже перебувають на території Ізраїлю, рекомендується:

  • ▫️ неухильно дотримуватися вказівок Командування тилу Ізраїлю
  • ▫️ постійно відстежувати офіційні повідомлення місцевої влади та Посольства України в Державі Ізраїль
  • ▫️ мінімізувати пересування та уникати місць масового скупчення людей
  • ▫️ завчасно з’ясувати розташування найближчих укриттів

У разі надзвичайної ситуації:

📞 Гаряча лінія Посольства України в Ізраїлі: +972 54 667 67 82 (Viber, Telegram)

📩 email: [email protected]

📞 Гаряча лінія Посольства України в Ірані: +98 9128 436 681 (WhatsApp)

📩 email: [email protected]

📞 Цілодобова гаряча лінія МЗС України: +38 044 238 1588

📩 email: [email protected].

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Іран атакував військові об’єкти США на Близькому Сході: одна людина загинула в Абу-Дабі, – 3МІ. ВIДЕО

Удари по Ірану 28 лютого

  • Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
  • Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
  • Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
  • Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.

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Ізраїль (1988) Іран (3471) МЗС (4337)
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Топ коментарі
+13
Як не їхати українцям в Ізраїль? А куди ж мають тікати дружбани-крадії *******??? Ааа...вони ж не українці...
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28.02.2026 14:44 Відповісти
+10
Треба негайно міндічів евакуйовувати!
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28.02.2026 14:44 Відповісти
+8
А так хотілося туди поїхати. А в Україні, типу, безпечніше ніж в Ірані, так?
---------
Може Міндіча з Цукерманом треба евакуювати в Україну?
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28.02.2026 14:45 Відповісти
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С трудом представляю необходимость ехать в Иран в принципе. Последние 50 лет.
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28.02.2026 14:41 Відповісти
При цьому їдуть, і навіть до зєлі.
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28.02.2026 14:52 Відповісти
МИНДИЧУ РАССКАЖИТЕ !)
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28.02.2026 14:43 Відповісти
Як не їхати українцям в Ізраїль? А куди ж мають тікати дружбани-крадії *******??? Ааа...вони ж не українці...
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28.02.2026 14:44 Відповісти
Треба негайно міндічів евакуйовувати!
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28.02.2026 14:44 Відповісти
Ни падсказуй
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28.02.2026 14:45 Відповісти
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28.02.2026 16:42 Відповісти
А то...снєг башка парадьот
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28.02.2026 14:44 Відповісти
А так хотілося туди поїхати. А в Україні, типу, безпечніше ніж в Ірані, так?
---------
Може Міндіча з Цукерманом треба евакуювати в Україну?
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28.02.2026 14:45 Відповісти
Бог Яхве,бережи в Ізраїлі Міндіча,Цукермана,Рабіновіча та іншу файну українську еліту!
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28.02.2026 14:46 Відповісти
Терміново потрібно віправити ГУР для евакуації "українців"! Можно і НАБУ, для Міндіча...
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28.02.2026 14:47 Відповісти
"МЗС рекомендує українцям не їхати до Ізраїлю та Ірану..."
Це як у тому анекдоті:
- Заходьте, куме, горілки вип'ємо.
- Так у вас же Сірко відв'язаний.
- Так отож!
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28.02.2026 15:00 Відповісти
Ех... Вже спакував валізи, а тут такий облом...
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28.02.2026 15:00 Відповісти
Неєврейських біженців Ізраїль не пустить. Можеш їхати до Ірану автобусом через Ізраїль.
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28.02.2026 15:41 Відповісти
Наврядчі безпекова ситуація в Ізраїлі гірша ніж у нас...
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28.02.2026 15:05 Відповісти
самое забавное что даже с Ирана выпускают
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28.02.2026 16:07 Відповісти
Заява в день ескалації ???
Ну це тіпа історія - збирайте манаття з шашликів - війна таки почалася...
Що ще можна сказати про вовчине МЗС - те саме що й про увесь кабмін стюардеси Єрмака Татарівського
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28.02.2026 17:54 Відповісти
Дякуємо, наше любе МЗС! Велика частина українців 25-60 як раз обдумує похздку в Іран, і це в той час, коли вийти винести сміття може бути ризиковано.
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28.02.2026 19:23 Відповісти
 
 