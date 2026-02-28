МЗС рекомендує українцям не їхати до Ізраїлю та Ірану
У зв’язку із загостренням безпекової ситуації на Близькому Сході та загрозою ракетних обстрілів і атак, МЗС рекомендує громадянам України до стабілізації ситуації утриматися від поїздок до Держави Ізраїль.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр МЗС.
Рекомендації українцям
Також МЗС нагадує про дійсну оприлюднену на початку січня рекомендацію утриматися від поїздок до Ісламської Республіки Іран і залишити її територію.
"Усім громадянам України, які перебувають в країнах регіону, рекомендуємо зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями місцевих компетентних органів країн перебування, неухильно дотримуватися заходів безпеки, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу", - йдеться у повідомленні.
Громадянам України, які вже перебувають на території Ізраїлю, рекомендується:
- неухильно дотримуватися вказівок Командування тилу Ізраїлю
- постійно відстежувати офіційні повідомлення місцевої влади та Посольства України в Державі Ізраїль
- мінімізувати пересування та уникати місць масового скупчення людей
- завчасно з’ясувати розташування найближчих укриттів
У разі надзвичайної ситуації:
Гаряча лінія Посольства України в Ізраїлі: +972 54 667 67 82 (Viber, Telegram)
email: [email protected]
Гаряча лінія Посольства України в Ірані: +98 9128 436 681 (WhatsApp)
email: [email protected]
Цілодобова гаряча лінія МЗС України: +38 044 238 1588
email: [email protected].
Удари по Ірану 28 лютого
- Нагадаємо, вранці 28 лютого Ізраїль розпочав операцію з бомбардування столиці Ірану Тегерана. Це спільна операція зі збройними силами США.
- Ізраїль назвав операцію проти Ірану "Ревучий лев", а США — "Епічна лють".
- Президент США Дональд Трамп заявив, що метою операції проти Ірану є "зруйнування ракетної промисловості, флоту" Ірану та "забезпечення неможливості дестабілізації світу" Іраном.
- Трамп звинуватив Іран у "фінансуванні та тренуванні" бойовиків у Сирії, Лівані, Іраку та ХАМАС у Палестині.
Будь ласка, зачекайте...
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Може Міндіча з Цукерманом треба евакуювати в Україну?
Це як у тому анекдоті:
- Заходьте, куме, горілки вип'ємо.
- Так у вас же Сірко відв'язаний.
- Так отож!
Ну це тіпа історія - збирайте манаття з шашликів - війна таки почалася...
Що ще можна сказати про вовчине МЗС - те саме що й про увесь кабмін стюардеси Єрмака Татарівського