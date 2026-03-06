РУС
Украина не принимает ультиматумов от Венгрии по восстановлению "Дружбы", - МИД

В Министерстве иностранных дел Украины отвергли ультимативные заявления Венгрии о возобновлении транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба" через три дня. 

Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

Реакция Киева

"Украина ультиматумов не принимает", - подчеркнул Сибига.

Глава МИД напомнил, что накануне президент Украины Владимир Зеленский "четко сообщил, что инфраструктура "Дружбы" была атакована Россией".

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Я не восстанавливал бы нефтепровод "Дружба", потому что это российская нефть, - Зеленский

Президент сказал, что нефтепровод "Дружба", серьезно поврежденный ударами россиян в конце января, может заработать в течение месяца-полутора.

Вопрос восстановления "Дружбы" также прокомментировал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, который подтвердил прогнозный в месяц-полтора срок для ремонта.

Читайте также: ЕС рассматривает предоставление Украине помощи для ремонта "Дружбы", чтобы разблокировать кредит, - Bloomberg

Напомним, ранее министр энергетики Венгрии Габор Чепек заявил, что Киев имеет три дня на восстановление работы нефтепровода "Дружба" или доступ инспекторов, иначе Будапешт заблокирует финансирование ЕС.

Что известно о состоянии "Дружбы"?

  • 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
  • Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.

Читайте также: "Нефть была в кипящем состоянии": Шмыгаль рассказал о внутренних повреждениях нефтепровода "Дружба"

Найкращею тактикою було б взагалі ігнорувати свинячий мадярський вереск - так, щоб у всіх складалося враження, ніби причмелений дегенерат Орбан сам із собою марить.
справа не в тому нафтопроводі , тут діло в самих цих прокацапських йовбіках
Орбан образився на Україну,що вона в перші дні нападу не капітулювала,бо йому Пуйло пообіцяв Закарпаття! ****** тоді навіть війська до кордону підвели!
справа не в тому нафтопроводі , тут діло в самих цих прокацапських йовбіках
тут справа повинна бути в користі для України, а по факту якісь жаби пісюнами міряються
яка від мадяр може бути користь для нас ? прослідкуйте їх від початку великої війни , в них якщо не срачка то пердячка в наш бік .
користь - погодження 90 мільярдів.

Це треба пояснювати ?
то у вас є надія що все ж орбан при тямі і не вигадає ще щось ? чи може зняти з санкційного списку ЄС шістьох кацапів , яких вчора вимагали орбан і фіцо ?
у мене є надія, що колись дипломатією України будуть займатися люди, які не пердять в гучномовець на всю Європу навіть в образливих питаннях, тим самим показуючи іншим членам ЄС, що вони дикуни і з ними цивілізовано спілкуватись немає сенсу. Краще про них забути
А йому і вигадувати нічого не потрібно , орбік і так вже висунув нову умову - 15 мільярдів для угорщини , тоді дасть згоду на 90 для України.
показать весь комментарий
От коли якийсь чиновник купив ферарі по ціні "жигулів", чи апартаменти в фешенебельному курорті по ціні гаража в забитому силі - то це схоже на корупцію. А коли в серце Європи ганяють нафту за пів ціни - то це "жест доброї волі"?
Орбан образився на Україну,що вона в перші дні нападу не капітулювала,бо йому Пуйло пообіцяв Закарпаття! ****** тоді навіть війська до кордону підвели!
І ЄС ні му му. Партнери блдь
у пердунів в гучномовець партнерів не буває
Від"їбіться від нас - дружбі кінець - Сибіга
настаящій діпламат. Криворогульський. Хай ще на стіл в посольстві угрів насере
Та ні , спочатку хай репарації за другу світову , посіпаки нацистів , нехай виплатять.
Не через 3 дні так через 3 тижня. Все одно без 90 млрд. Наркозельцер - труп. Так що буде прогинатись.
Тоді буде черга "європейців" воювали.
а ти особисто тоді де будеш ?
я бачу аватарку румунії, Чувак....як тільки Україна не матиме чим платит солдатам воювати будеш ти. Чи вся на дія на міфічне НАТО?
Ти ж не воюєш якось коли в тебе війна. Тому смішно.
До речі, в України теж надії на міфічне НАТО. 😂
А ти, бачу, ,,патріот,, Попуй що буде з Україною без цих грошей. Головне Зеленському погано стане.
Я не патріот жодним чином, тому це не по адресі.
А про Наркозельцера написав саме тому, що особисто він потужнічає і ескалює цю ситуацію.
Не варто поспішати поки не відремонтовано все інше, що атаковано росією. Вікна скрізь людям вставте і ремонти хоч якісь.зробіть, бо.людям жити ніде!!!
Найкращею тактикою було б взагалі ігнорувати свинячий мадярський вереск - так, щоб у всіх складалося враження, ніби причмелений дегенерат Орбан сам із собою марить.
Можна ще тролити направленями до психіатра, рецептами на галоперидол і т.і.
Відновлення дружби не на часі
а 90 мільярдів на часі ?
По суті, це питання до ЄС, з одним ******* впоратися не можуть. Там ще й "заморозка" в резерві є.
Ти вважаєш, що видача 90 мільярдів для чиновників ЄС важливіша, ніж отримання 90 мільярдів для чиновників України ?
Тут палка з двома кінцями - не дадуть нам 90 своєчасно - будуть по 90 щомісяця кацапам регулярно сплачувати.
можливо (!) вони й будуть потім (!) кацапам сплачувати.

але це потім Україна вже не побачить, бо перестане існувати.

А ти з якого місця те "потім" розраховуєш подивитися ?
З того звідки і ти - з могили .
зашибісь перспектива ?
Маємо те що маємо , дякуємо за це тим хто у 2019 зробив свій "вибір " (((((
так у тебе з тим, кого вибрали головним дипломатом України в 19 році однаковий підхід до дипломатії - потужно перднути в перемовника і обісратися перед всіма союзниками.
Андрій Сибіга став міністром закордонних справ України 5 вересня 2024 року. Прийми пігулку ((
А це від відновлення труби не залежить. У Орбана чітка установка кремля - блокувати 90 млрд. за будь-яких умов. Він же і їх, і нові санкції до аварії на трубопроводі також блокував. Сіярто ж не просто так кожного тижня до Кацапляндії за інструкціями літає.
Ти взагалі розумієш, що таке дипломатія і для чого вона потрібна ?

Хоча в кого я питаю...
Сам послом у якій країні вірчі грамоти подавав ?
Ти про існування пінгвінів знаєш ?

А сам востаннє коли був в Антарктиді ?
ти нічого не знаєш. але гірше інше - ти нічого не розумієш. тобі ж пояснили, що питання 90 млрд. блокуватимуться циганами під різним соусом. бо так треба *****, а орбан на підсосі у цього садиста і з дешевої кацапської нафти фінансує все, аж до виборів, бо європа прикрила фінансовий краник.
тобто задача дипломатії полягає не в тому, щоб розрулити складні питання, а в тому, щоб обісрати перемовника ?

Мощно !

По криворозькі !
тебе ще ніхто "не обсирав" як ти дипломатично написав і назвавши скромно "перемовник" кого, орбана? - ти навіть смисл слів, які вживаєш, не знаєш...))) Ти сам себе виставив невігласом з претензією... а це виглядає смішно і примітивно-маніпулятивно... тому дійсно "мощно"...
Давай підемо іншим шляхом ?

Ми тут всі на форумі - це диванні війська. Світогляд кожного з нас формується під впливом якоїсь інформації, суджень і висновків авторитетних для нас публічних спеціалістів в певній галузі.

Просто назви мені хоч одне прізвище авторитетної саме для тебе публічної особи, яка шарить в дипломатії на предмет підтримки того, що Зеленський погрожував Орбану розбірками з ЗСУ.

От просто одну таку людину назви і все стане зрозуміло.
Обісрався, дипломате ? Сиди рівно - менше вонятимеш !
так ми разом з могили будемо воняти.

але 300 дипломатичних способи цього уникнути не виберемо, бо у нашого головного дипломата пубертантна істерика
До могили тобі іще обсохнути потрібно - обісраними не ховають ((
сохнеш ?
То виявляється можна чітко сформулювати свою позиціюду чисто дипломатичною мовою, не створюючи зайвої напруги для наших партнерів з ЄС!
Дурака учить , только портить. Понятно что у Зеленского в офисе , умственно отсталые . Получается и в МИДе такие как и в офисе. Неужели ума НЕ хватает , обставить всё это дело КРАСИВО ? Есть ведь КУЧА вариантов . Мжно ведь пригласить независимых экспертов , и показать им раздолбанный нефтепровод. Можно даже его и раздолбать . Да так раздолбать , чтоб комар и муху не подточил. Но это не для Зеленского. Он всё делает чтоб Орбан победил на выборах.
Можно ведь сказать , что у нас НЕТ специалистов по ремонту трубопровода . У нас война все на фронте . Пускай Венгрия свои ремонтные бригады отпраляет, Вместе с Фицо у руля. Но мы им безопастность гарантировать не можем , так как у нас война.
Приємна новина. Пишуть, що наші воїни СУ 34 сьогодні заКуярили.
дружба з пдрсми не відновлюєма
****!
зелений дегенерат дебіл сибіга!!!
ми не не хочемо!
ми не можемо, бо "дружбу" пошкодили підари!!!!
а, як що і не пошкодили, то під шумок, це потрібно було підірвати дуже давно!!!!
****** зелена потороч!!!!!
Рашистському холуєві дали чітку відповідь що до 12 квітня, тобто до виборів на мадярщині ніякої дружби не буде.
Поки не пізно, дуй орбан на Ростов.
Орбан іди нах.й чмо.
Угорці будуть в шоці після виборів коли дупа путіна програє от він і біситься
Зробіть іграшкову цю «друшбу» для торбана у вигляді вібратора яке ще нафтою.кінчає, нехай їм свою.дупу тішить)
Персональні образи Орбана від найвеличнішого лідера племені тут, звісно, ні до чого, правда?
І "оманські договорняки" ні до чого... І "я - ваш вирок" ні до чого... І "зійтись посередині" теж ні до чого...

За що відповідає Президент, якщо зважати на Конституцію? За безпеку та оборону країни, її територіальну цілісність і дипломатію.
Питання (риторичне): що з цього не провалив сонцесяйний херпіду?
Орбан знає, що це були за гроші😁 Не дарма гундосий Мадуро так психує
