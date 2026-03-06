Украина не принимает ультиматумов от Венгрии по восстановлению "Дружбы", - МИД
В Министерстве иностранных дел Украины отвергли ультимативные заявления Венгрии о возобновлении транзита российской нефти по трубопроводу "Дружба" через три дня.
Об этом заявил глава МИД Андрей Сибига, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
Реакция Киева
"Украина ультиматумов не принимает", - подчеркнул Сибига.
Глава МИД напомнил, что накануне президент Украины Владимир Зеленский "четко сообщил, что инфраструктура "Дружбы" была атакована Россией".
Президент сказал, что нефтепровод "Дружба", серьезно поврежденный ударами россиян в конце января, может заработать в течение месяца-полутора.
Вопрос восстановления "Дружбы" также прокомментировал председатель правления НАК "Нафтогаз Украины" Сергей Корецкий, который подтвердил прогнозный в месяц-полтора срок для ремонта.
Напомним, ранее министр энергетики Венгрии Габор Чепек заявил, что Киев имеет три дня на восстановление работы нефтепровода "Дружба" или доступ инспекторов, иначе Будапешт заблокирует финансирование ЕС.
Что известно о состоянии "Дружбы"?
- 27 января российские оккупационные войска нанесли удар по объекту критической инфраструктуры группы "Нафтогаз" в западном регионе Украины. Вероятно, целью атаки стала расположенная в Бродах крупнейшая нефтеперекачивающая станция Украины, которая обеспечивает работу южной ветки нефтепровода "Дружба".
- Премьер-министры Венгрии и Словакии Виктор Орбан и Роберт Фицо обвинили Украину в затягивании восстановления работы нефтепровода из-за "политических мотивов", а 18 февраля власти этих двух стран объявили о прекращении экспорта нефтепродуктов в Украину в ответ на остановку транзита через Украину российской нефти.
Це треба пояснювати ?
А про Наркозельцера написав саме тому, що особисто він потужнічає і ескалює цю ситуацію.
але це потім Україна вже не побачить, бо перестане існувати.
А ти з якого місця те "потім" розраховуєш подивитися ?
Хоча в кого я питаю...
А сам востаннє коли був в Антарктиді ?
Мощно !
По криворозькі !
Ми тут всі на форумі - це диванні війська. Світогляд кожного з нас формується під впливом якоїсь інформації, суджень і висновків авторитетних для нас публічних спеціалістів в певній галузі.
Просто назви мені хоч одне прізвище авторитетної саме для тебе публічної особи, яка шарить в дипломатії на предмет підтримки того, що Зеленський погрожував Орбану розбірками з ЗСУ.
От просто одну таку людину назви і все стане зрозуміло.
але 300 дипломатичних способи цього уникнути не виберемо, бо у нашого головного дипломата пубертантна істерика
зелений дегенерат дебіл сибіга!!!
ми не не хочемо!
ми не можемо, бо "дружбу" пошкодили підари!!!!
а, як що і не пошкодили, то під шумок, це потрібно було підірвати дуже давно!!!!
****** зелена потороч!!!!!
Поки не пізно, дуй орбан на Ростов.
І "оманські договорняки" ні до чого... І "я - ваш вирок" ні до чого... І "зійтись посередині" теж ні до чого...
За що відповідає Президент, якщо зважати на Конституцію? За безпеку та оборону країни, її територіальну цілісність і дипломатію.
Питання (риторичне): що з цього не провалив сонцесяйний херпіду?