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Новини Антиукраїнська позиція Орбана Поставки нафти через трубопровід Дружба
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Україна не приймає ультиматумів від Угорщини щодо відновлення "Дружби", - МЗС

орбан,сибіга

У Міністерстві закордонних справ України відкинули ультимативні заяви Угорщини про відновлення транзиту російської нафти "Дружбою" через три дні. 

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Реакція Києва

"Україна ультиматумів не приймає", - наголосив Сибіга.

Очільник МЗС нагадав, що напередодні президент України Володимир Зеленський "чітко повідомив, що інфраструктура "Дружби" була атакована Росією".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Я не відновлював би нафтопровід "Дружба", бо це російська нафта, - Зеленський

Президент казав, що нафтопровід "Дружба", серйозно пошкоджений ударами росіян наприкінці січня, може запрацювати протягом місяця-півтора.

Питання відновлення "Дружби" також прокоментував голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, який підтвердив прогнозний в місяць-півтора термін для ремонту.

Читайте також: ЄС розглядає надання Україні допомоги для ремонту "Дружби", щоб розблокувати кредит, - Bloomberg

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Угорщини Габор Чепек заявив, що Київ має три дні на відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" або доступ інспекторів, інакше Будапешт заблокує фінансування ЄС.

Що відомо про стан "Дружби"?

  • 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
  • Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

Також читайте: "Нафта була в киплячому стані": Шмигаль розповів про внутрішні пошкодження нафтопроводу "Дружба"

Автор: 

Угорщина (3020) дружба (167) нафта (6610) нафтопровід (453) Сибіга Андрій (1000)
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Топ коментарі
+25
Найкращею тактикою було б взагалі ігнорувати свинячий мадярський вереск - так, щоб у всіх складалося враження, ніби причмелений дегенерат Орбан сам із собою марить.
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06.03.2026 21:10 Відповісти
+21
справа не в тому нафтопроводі , тут діло в самих цих прокацапських йовбіках
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06.03.2026 21:02 Відповісти
+20
Орбан образився на Україну,що вона в перші дні нападу не капітулювала,бо йому Пуйло пообіцяв Закарпаття! ****** тоді навіть війська до кордону підвели!
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06.03.2026 21:07 Відповісти
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справа не в тому нафтопроводі , тут діло в самих цих прокацапських йовбіках
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06.03.2026 21:02 Відповісти
тут справа повинна бути в користі для України, а по факту якісь жаби пісюнами міряються
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06.03.2026 21:23 Відповісти
яка від мадяр може бути користь для нас ? прослідкуйте їх від початку великої війни , в них якщо не срачка то пердячка в наш бік .
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06.03.2026 21:29 Відповісти
користь - погодження 90 мільярдів.

Це треба пояснювати ?
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06.03.2026 21:30 Відповісти
то у вас є надія що все ж орбан при тямі і не вигадає ще щось ? чи може зняти з санкційного списку ЄС шістьох кацапів , яких вчора вимагали орбан і фіцо ?
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06.03.2026 21:36 Відповісти
у мене є надія, що колись дипломатією України будуть займатися люди, які не пердять в гучномовець на всю Європу навіть в образливих питаннях, тим самим показуючи іншим членам ЄС, що вони дикуни і з ними цивілізовано спілкуватись немає сенсу. Краще про них забути
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06.03.2026 21:43 Відповісти
А йому і вигадувати нічого не потрібно , орбік і так вже висунув нову умову - 15 мільярдів для угорщини , тоді дасть згоду на 90 для України.
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06.03.2026 21:44 Відповісти
От коли якийсь чиновник купив ферарі по ціні "жигулів", чи апартаменти в фешенебельному курорті по ціні гаража в забитому силі - то це схоже на корупцію. А коли в серце Європи ганяють нафту за пів ціни - то це "жест доброї волі"?
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06.03.2026 21:05 Відповісти
Орбан образився на Україну,що вона в перші дні нападу не капітулювала,бо йому Пуйло пообіцяв Закарпаття! ****** тоді навіть війська до кордону підвели!
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06.03.2026 21:07 Відповісти
І ЄС ні му му. Партнери блдь
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06.03.2026 21:09 Відповісти
у пердунів в гучномовець партнерів не буває
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06.03.2026 21:45 Відповісти
Від"їбіться від нас - дружбі кінець - Сибіга
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06.03.2026 21:07 Відповісти
настаящій діпламат. Криворогульський. Хай ще на стіл в посольстві угрів насере
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06.03.2026 21:36 Відповісти
Та ні , спочатку хай репарації за другу світову , посіпаки нацистів , нехай виплатять.
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06.03.2026 21:45 Відповісти
За Корюківську трагедію. Там були мадяри
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07.03.2026 10:24 Відповісти
Тоді буде черга "європейців" воювали.
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06.03.2026 21:12 Відповісти
а ти особисто тоді де будеш ?
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06.03.2026 21:38 Відповісти
Може тобі ще пароль від мого рахунку сказати?
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07.03.2026 00:34 Відповісти
в тебе на рахунку 50 гривень за коммент. Нахір він мені ?
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07.03.2026 00:47 Відповісти
Знову по собі зашореним поглядом судиш.
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07.03.2026 22:51 Відповісти
Ті, що відмивають і перевозять державними машинами банку гроші в Європі воювати не будуть. Не будуть і ті, які сьогодні найбільше тут захищають владу, яка себе давно дискредитувала, як всередині країни, так і за її межами. Особисто я не вірю ні владі Обрана, ні нашим міндічам і цукерманам. Почекаю, коли впаде туман, розвидниться і в ЄС прокоментують реальні події по цьому затриманню.
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07.03.2026 08:48 Відповісти
ти віриш своєму пахану прутіну і не навидиш Україну це по всьому видно.
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07.03.2026 22:54 Відповісти
я бачу аватарку румунії, Чувак....як тільки Україна не матиме чим платит солдатам воювати будеш ти. Чи вся на дія на міфічне НАТО?
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06.03.2026 22:05 Відповісти
Звідки ти знаєш хто тут воює а хто ні. Не суди всіх по своєму жалюгідному мозжечку. Це ознака московита.
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07.03.2026 22:58 Відповісти
А ти, бачу, ,,патріот,, Попуй що буде з Україною без цих грошей. Головне Зеленському погано стане.
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06.03.2026 22:07 Відповісти
Іншої держави патріот, по всьому.Кацапської.
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07.03.2026 09:19 Відповісти
Бач, я вгадав. Згадки про Кацапстан для тебе вже еротика. Збуджуєшся від подібних слів, пратівний?
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07.03.2026 18:32 Відповісти
Не варто поспішати поки не відремонтовано все інше, що атаковано росією. Вікна скрізь людям вставте і ремонти хоч якісь.зробіть, бо.людям жити ніде!!!
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06.03.2026 21:07 Відповісти
Найкращею тактикою було б взагалі ігнорувати свинячий мадярський вереск - так, щоб у всіх складалося враження, ніби причмелений дегенерат Орбан сам із собою марить.
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06.03.2026 21:10 Відповісти
👍👍👍
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06.03.2026 21:29 Відповісти
Можна ще тролити направленями до психіатра, рецептами на галоперидол і т.і.
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06.03.2026 21:33 Відповісти
Відновлення дружби не на часі
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06.03.2026 21:11 Відповісти
а 90 мільярдів на часі ?
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06.03.2026 21:25 Відповісти
По суті, це питання до ЄС, з одним ******* впоратися не можуть. Там ще й "заморозка" в резерві є.
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06.03.2026 21:30 Відповісти
Ти вважаєш, що видача 90 мільярдів для чиновників ЄС важливіша, ніж отримання 90 мільярдів для чиновників України ?
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06.03.2026 21:32 Відповісти
Тут палка з двома кінцями - не дадуть нам 90 своєчасно - будуть по 90 щомісяця кацапам регулярно сплачувати.
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06.03.2026 21:48 Відповісти
можливо (!) вони й будуть потім (!) кацапам сплачувати.

але це потім Україна вже не побачить, бо перестане існувати.

А ти з якого місця те "потім" розраховуєш подивитися ?
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06.03.2026 21:53 Відповісти
З того звідки і ти - з могили .
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06.03.2026 21:57 Відповісти
зашибісь перспектива ?
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06.03.2026 22:09 Відповісти
Маємо те що маємо , дякуємо за це тим хто у 2019 зробив свій "вибір " (((((
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06.03.2026 22:11 Відповісти
так у тебе з тим, кого вибрали головним дипломатом України в 19 році однаковий підхід до дипломатії - потужно перднути в перемовника і обісратися перед всіма союзниками.
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06.03.2026 22:14 Відповісти
Андрій Сибіга став міністром закордонних справ України 5 вересня 2024 року. Прийми пігулку ((
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06.03.2026 22:18 Відповісти
Головний дипломат України - це Президент України.

Стаття 106. Президент України:

3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;
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06.03.2026 22:33 Відповісти
А це від відновлення труби не залежить. У Орбана чітка установка кремля - блокувати 90 млрд. за будь-яких умов. Він же і їх, і нові санкції до аварії на трубопроводі також блокував. Сіярто ж не просто так кожного тижня до Кацапляндії за інструкціями літає.
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06.03.2026 21:35 Відповісти
Ти взагалі розумієш, що таке дипломатія і для чого вона потрібна ?

Хоча в кого я питаю...
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06.03.2026 21:40 Відповісти
Сам послом у якій країні вірчі грамоти подавав ?
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06.03.2026 21:49 Відповісти
Ти про існування пінгвінів знаєш ?

А сам востаннє коли був в Антарктиді ?
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06.03.2026 21:54 Відповісти
ти нічого не знаєш. але гірше інше - ти нічого не розумієш. тобі ж пояснили, що питання 90 млрд. блокуватимуться циганами під різним соусом. бо так треба *****, а орбан на підсосі у цього садиста і з дешевої кацапської нафти фінансує все, аж до виборів, бо європа прикрила фінансовий краник.
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06.03.2026 22:00 Відповісти
тобто задача дипломатії полягає не в тому, щоб розрулити складні питання, а в тому, щоб обісрати перемовника ?

Мощно !

По криворозькі !
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06.03.2026 22:08 Відповісти
Давай підемо іншим шляхом ?

Ми тут всі на форумі - це диванні війська. Світогляд кожного з нас формується під впливом якоїсь інформації, суджень і висновків авторитетних для нас публічних спеціалістів в певній галузі.

Просто назви мені хоч одне прізвище авторитетної саме для тебе публічної особи, яка шарить в дипломатії на предмет підтримки того, що Зеленський погрожував Орбану розбірками з ЗСУ.

От просто одну таку людину назви і все стане зрозуміло.
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06.03.2026 22:28 Відповісти
я виріс давно з того віку, коли існують "авторитетні прізвища". Я тобі так скажу - я ще пам'ятаю, як сенатор Обама бігав по території одного українського підприємства, коли в той час наш простий дядько різав балістичну ракету в таких дуже дорогих штіблетах... тому залиш авторитети для себе. я занадто багато знаю і багато пережив, щоб таких мати... А взагалі то одні з найкращих авторитетів - це Заратустра і Ніцше )))...
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06.03.2026 23:19 Відповісти
я виріс давно з того віку, коли існують "авторитетні прізвища"

тобто ти працюєш репортером одночасно у всіх світових виданнях і все бачив своїми очима, а до сторонньої інформації тягу здолав ще в юному віці ?

Мощно !
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06.03.2026 23:30 Відповісти
А взагалі то одні з найкращих авторитетів - це Заратустра і Ніцше ))).

а чому не Одісей і Гомер ?

Кстаті, "так говорив Заратустра" - це найтупіший напівхудожній витвір Фрідріха. Я його в 19 років почав читати з "Антихристианин", а величнішою його працею вважаю "Волю до влади".

Ти спробуй 4 сторінки прочитати і переказати своїми словами )))
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06.03.2026 23:35 Відповісти
ех...))) не зрозумів ти думки. я не про твір Ніцше писав, а про твори цих двох авторів .... зрозуміло... а з приводу "прочитати" - я їх прочитав, як і Гомера і його творИ перший раз ще біля 50 років тому...))). До того ж в оригіналі. Ти читаєш німецькою, наприклад? )))
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06.03.2026 23:40 Відповісти
Я дійсно не зрозумів, чому ти сюди Гомера приплів і чому на чолі моєї країни дипломатію робить той, хто навіть прізвища Мак'явелі ніколи в житті не чув.

Але воно чомусь має нахабство істерити, чванитись і підлітково гіпертрофіровано максималізувати свої пубертатні комплекси від імені громадян України, в тому числі і від мого імені.

****** ? Воно ж тупе, як пробка !!!
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06.03.2026 23:46 Відповісти
я не про твір Ніцше писав, а про твори цих двох авторів .

ану дай мені посилання на твори Заратустри )))
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06.03.2026 23:47 Відповісти
серйозно? о-о-о. та ти реально невіглас. ти в курсі, що таке "Авеста" чи "Гати". одним словом, хлопче, не понтуйся і попустися.
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07.03.2026 18:15 Відповісти
Авеста і Гаті написав Заратустра ?

А видавець хто ?
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07.03.2026 18:18 Відповісти
"дитино, ти шо, забанений в інтернеті" ? шукай видавців, їх багато. Я читав ці твори німецькою мовою. одним словом - попустись хлопче і не лізь в дискусію з таким рівнем знань.
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07.03.2026 18:22 Відповісти
...і правильно відмінюй ці назви... В твоєму випадку "Авесту і Гати написав пророк Заратустра?".
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07.03.2026 18:23 Відповісти
все, с тобою тема закрита. тобі ще вчитися потрібно, а не понтуватися на цьому форумі. Тут бувають дуже мудрі дядьки пишуть - це я навіть не про себе, хоча також не останній в цій когорті.
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07.03.2026 18:25 Відповісти
я їх прочитав, як і Гомера і його творИ перший раз ще біля 50 років тому...))). До того ж в оригіналі.

я розумію, що С2Н5ОН роблять різні кульбіти, ну щоб заявляти, що ти вільно читаєш древньогрецьку 2,5 тисячі років давнини - це вже перебор. Йди проспись
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06.03.2026 23:50 Відповісти
не хотів переходити на особистості, але реально ти вівця... навіть не баран... я про німецьку писав, і між іншим давньогрецькою я особисто не читаю, але це відома мова і існує достатньо фахівців, які нею читають, а в старі часи її навіть обов'язково вивчали в гімназіях.... одним словом ти типовий невіглас.... набрався "вершків" від "умовного тік-току" і вирішив, що супер мудрий... іди дитино з миром і реально ніколи навіть не починай "бухати" - це поганий варіант проводити життя.
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07.03.2026 18:20 Відповісти
"я їх прочитав, як і Гомера і його творИ перший раз ще біля 50 років тому...))). До того ж в оригіналі."
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07.03.2026 18:22 Відповісти
так шо ти за книжку прочитав з авторством Заратустри ?

Персей, Будда і Іісус в якості авторів також є на твоїй книжковій полиці ?
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07.03.2026 18:24 Відповісти
так ми разом з могили будемо воняти.

але 300 дипломатичних способи цього уникнути не виберемо, бо у нашого головного дипломата пубертантна істерика
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06.03.2026 22:11 Відповісти
сохнеш ?
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06.03.2026 22:29 Відповісти
тобі нема після чого
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06.03.2026 22:34 Відповісти
ти завжди у всьому правий, навіть не сумнівайся.

я так само і дружині своїй кажу, коли в неї ПМС
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06.03.2026 22:49 Відповісти
То виявляється можна чітко сформулювати свою позиціюду чисто дипломатичною мовою, не створюючи зайвої напруги для наших партнерів з ЄС!
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06.03.2026 21:12 Відповісти
🔥🔥🔥
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06.03.2026 21:30 Відповісти
Дурака учить , только портить. Понятно что у Зеленского в офисе , умственно отсталые . Получается и в МИДе такие как и в офисе. Неужели ума НЕ хватает , обставить всё это дело КРАСИВО ? Есть ведь КУЧА вариантов . Мжно ведь пригласить независимых экспертов , и показать им раздолбанный нефтепровод. Можно даже его и раздолбать . Да так раздолбать , чтоб комар и муху не подточил. Но это не для Зеленского. Он всё делает чтоб Орбан победил на выборах.
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06.03.2026 21:13 Відповісти
"Можно даже его и раздолбать ."

Це ключове. Бо, якщо бояться допустити експертів, то, швидше за все, нічого там насправді не роздовбане.
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07.03.2026 00:36 Відповісти
І цим вони дискредитують не тільки себе,та всю Україну. Залишилося ще посваритися з Європою і ми залишимося один на один з ворогом. В саме страшне - залишимо наші ЗСУ без зброї і зарплат.
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07.03.2026 09:00 Відповісти
Можно ведь сказать , что у нас НЕТ специалистов по ремонту трубопровода . У нас война все на фронте . Пускай Венгрия свои ремонтные бригады отпраляет, Вместе с Фицо у руля. Но мы им безопастность гарантировать не можем , так как у нас война.
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06.03.2026 21:17 Відповісти
Приємна новина. Пишуть, що наші воїни СУ 34 сьогодні заКуярили.
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06.03.2026 21:18 Відповісти
дружба з пдрсми не відновлюєма
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06.03.2026 21:19 Відповісти
****!
зелений дегенерат дебіл сибіга!!!
ми не не хочемо!
ми не можемо, бо "дружбу" пошкодили підари!!!!
а, як що і не пошкодили, то під шумок, це потрібно було підірвати дуже давно!!!!
****** зелена потороч!!!!!
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06.03.2026 21:21 Відповісти
Рашистському холуєві дали чітку відповідь що до 12 квітня, тобто до виборів на мадярщині ніякої дружби не буде.
Поки не пізно, дуй орбан на Ростов.
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06.03.2026 21:28 Відповісти
Орбан іди нах.й чмо.
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06.03.2026 21:28 Відповісти
Угорці будуть в шоці після виборів коли дупа путіна програє от він і біситься
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06.03.2026 21:31 Відповісти
Зробіть іграшкову цю «друшбу» для торбана у вигляді вібратора яке ще нафтою.кінчає, нехай їм свою.дупу тішить)
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06.03.2026 21:32 Відповісти
Персональні образи Орбана від найвеличнішого лідера племені тут, звісно, ні до чого, правда?
І "оманські договорняки" ні до чого... І "я - ваш вирок" ні до чого... І "зійтись посередині" теж ні до чого...

За що відповідає Президент, якщо зважати на Конституцію? За безпеку та оборону країни, її територіальну цілісність і дипломатію.
Питання (риторичне): що з цього не провалив сонцесяйний херпіду?
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06.03.2026 21:45 Відповісти
Орбан знає, що це були за гроші😁 Не дарма гундосий Мадуро так психує
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06.03.2026 21:57 Відповісти
Я говорив, Зе Наполеон ніколи нікому не програє.
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06.03.2026 23:24 Відповісти
Ця історія повинна закінчитись епічно - ****** грохне ФСБ руками якогось дирляндівця, що ще не викинув український паспорт.
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07.03.2026 00:57 Відповісти
Підтримую що відхилили ультиматум, потрібно розібратися чому Дружба порти і танкери не були під ударом не були знищені ще в 22- му році. Які гниди прикривали багатомільярдний бізнес Рф, кажуть кацапи платили щою не били по трубам. Це питання держзради до головкому і РНБО
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07.03.2026 05:41 Відповісти
 
 