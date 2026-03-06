Україна не приймає ультиматумів від Угорщини щодо відновлення "Дружби", - МЗС

У Міністерстві закордонних справ України відкинули ультимативні заяви Угорщини про відновлення транзиту російської нафти "Дружбою" через три дні.

Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

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Реакція Києва

"Україна ультиматумів не приймає", - наголосив Сибіга.

Очільник МЗС нагадав, що напередодні президент України Володимир Зеленський "чітко повідомив, що інфраструктура "Дружби" була атакована Росією".

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Президент казав, що нафтопровід "Дружба", серйозно пошкоджений ударами росіян наприкінці січня, може запрацювати протягом місяця-півтора.

Питання відновлення "Дружби" також прокоментував голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, який підтвердив прогнозний в місяць-півтора термін для ремонту.

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Нагадаємо, раніше міністр енергетики Угорщини Габор Чепек заявив, що Київ має три дні на відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" або доступ інспекторів, інакше Будапешт заблокує фінансування ЄС.

Що відомо про стан "Дружби"?

27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".

Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.

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