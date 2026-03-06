Україна не приймає ультиматумів від Угорщини щодо відновлення "Дружби", - МЗС
У Міністерстві закордонних справ України відкинули ультимативні заяви Угорщини про відновлення транзиту російської нафти "Дружбою" через три дні.
Про це заявив глава МЗС Андрій Сибіга, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
Реакція Києва
"Україна ультиматумів не приймає", - наголосив Сибіга.
Очільник МЗС нагадав, що напередодні президент України Володимир Зеленський "чітко повідомив, що інфраструктура "Дружби" була атакована Росією".
Президент казав, що нафтопровід "Дружба", серйозно пошкоджений ударами росіян наприкінці січня, може запрацювати протягом місяця-півтора.
Питання відновлення "Дружби" також прокоментував голова правління НАК "Нафтогаз України" Сергій Корецький, який підтвердив прогнозний в місяць-півтора термін для ремонту.
Нагадаємо, раніше міністр енергетики Угорщини Габор Чепек заявив, що Київ має три дні на відновлення роботи нафтопроводу "Дружба" або доступ інспекторів, інакше Будапешт заблокує фінансування ЄС.
Що відомо про стан "Дружби"?
- 27 січня російські окупаційні війська завдали удару по об'єкту критичної інфраструктури групи "Нафтогаз" у західному регіоні України. Ймовірно, ціллю атаки стала розташована у Бродах найбільша нафтоперекачувальна станція України, яка забезпечує роботу південної гілки нафтопроводу "Дружба".
- Прем'єр-міністри Угорщини та Словаччини Віктор Орбан та Роберт Фіцо звинуватили Україну у затягуванні відновлення роботи нафтопроводу через "політичні мотиви", а 18 лютого влада цих двох країн оголосила про припинення експорту нафтопродуктів в Україну як відповідь на зупинку транзиту Україною російської нафти.
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Це треба пояснювати ?
але це потім Україна вже не побачить, бо перестане існувати.
А ти з якого місця те "потім" розраховуєш подивитися ?
Стаття 106. Президент України:
3) представляє державу в міжнародних відносинах, здійснює керівництво зовнішньополітичною діяльністю держави, веде переговори та укладає міжнародні договори України;
Хоча в кого я питаю...
А сам востаннє коли був в Антарктиді ?
Мощно !
По криворозькі !
Ми тут всі на форумі - це диванні війська. Світогляд кожного з нас формується під впливом якоїсь інформації, суджень і висновків авторитетних для нас публічних спеціалістів в певній галузі.
Просто назви мені хоч одне прізвище авторитетної саме для тебе публічної особи, яка шарить в дипломатії на предмет підтримки того, що Зеленський погрожував Орбану розбірками з ЗСУ.
От просто одну таку людину назви і все стане зрозуміло.
тобто ти працюєш репортером одночасно у всіх світових виданнях і все бачив своїми очима, а до сторонньої інформації тягу здолав ще в юному віці ?
Мощно !
а чому не Одісей і Гомер ?
Кстаті, "так говорив Заратустра" - це найтупіший напівхудожній витвір Фрідріха. Я його в 19 років почав читати з "Антихристианин", а величнішою його працею вважаю "Волю до влади".
Ти спробуй 4 сторінки прочитати і переказати своїми словами )))
Але воно чомусь має нахабство істерити, чванитись і підлітково гіпертрофіровано максималізувати свої пубертатні комплекси від імені громадян України, в тому числі і від мого імені.
****** ? Воно ж тупе, як пробка !!!
ану дай мені посилання на твори Заратустри )))
А видавець хто ?
я розумію, що С2Н5ОН роблять різні кульбіти, ну щоб заявляти, що ти вільно читаєш древньогрецьку 2,5 тисячі років давнини - це вже перебор. Йди проспись
Персей, Будда і Іісус в якості авторів також є на твоїй книжковій полиці ?
але 300 дипломатичних способи цього уникнути не виберемо, бо у нашого головного дипломата пубертантна істерика
я так само і дружині своїй кажу, коли в неї ПМС
Це ключове. Бо, якщо бояться допустити експертів, то, швидше за все, нічого там насправді не роздовбане.
зелений дегенерат дебіл сибіга!!!
ми не не хочемо!
ми не можемо, бо "дружбу" пошкодили підари!!!!
а, як що і не пошкодили, то під шумок, це потрібно було підірвати дуже давно!!!!
****** зелена потороч!!!!!
Поки не пізно, дуй орбан на Ростов.
І "оманські договорняки" ні до чого... І "я - ваш вирок" ні до чого... І "зійтись посередині" теж ні до чого...
За що відповідає Президент, якщо зважати на Конституцію? За безпеку та оборону країни, її територіальну цілісність і дипломатію.
Питання (риторичне): що з цього не провалив сонцесяйний херпіду?