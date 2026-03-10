Подорожание топлива: в Минагрополитики ответили, повысятся ли цены на продукты

Рост мировых цен на топливо может повлиять на аграрный сектор Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении заместителя министра экономики, окружающей среды и сельского хозяйства Украины Тараса Высоцкого в эфире "Суспільного".

Как подорожание топлива повлияет на продукты

По словам Высоцкого, в структуре себестоимости аграрной продукции расходы на топливо составляют примерно 10-15%. Поэтому даже в случае роста его стоимости цены на продукты аграрного сектора могут вырасти не более чем на 1-2%.

Он отметил, что аграрии обеспечены топливом для проведения весенней посевной кампании, поскольку значительная часть ресурса была закуплена заблаговременно. В то же время начало полевых работ несколько откладывается из-за промерзания почвы.

Ситуация с посевной и озимыми культурами

В южных регионах Украины — в частности в Днепропетровской, Одесской и Николаевской областях — посевная традиционно начнется раньше.

Высоцкий также оценил потери озимых культур. В среднем они составляют 3–5%. В то же время в Кировоградской области потери могут достигать 30–40%, в Винницкой — 20–30%, а в Полтавской, Черкасской и Днепропетровской — до 20%.

Несмотря на это, по словам чиновника, такая ситуация не представляет угрозы для продовольственной безопасности страны.

"Даже с учетом потерь озимых общая ситуация не представляет риска для продовольственной безопасности на национальном уровне", — отметил Высоцкий.

Рост цен на нефть в мире

Между тем мировые цены на топливо продолжат повышаться. Президент США Дональд Трамп на фоне подорожания нефти более чем на $100 за баррель заявил, что имеет план для урегулирования ситуации.

По словам американского лидера, он работает над решением, которое может стабилизировать рынок энергоносителей.

"У меня есть план на все. Вы будете очень довольны", — сказал Трамп в интервью изданию New York Post 9 марта.

Вечером понедельника, 9 марта, цена на нефть обвалилась до $89 за баррель. Произошло это после того, как Дональд Трамп заявил, что война с Ираном "практически завершена".

Накануне цена Brent превышала $119.

