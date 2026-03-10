Здорожчання пального: у Мінагрополітики відповіли, чи підвищаться ціни на продукти

Зростання світових цін на пальне може вплинути на аграрний сектор України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві заступника міністра економіки, довкілля та сільського господарства України Тараса Висоцького в ефірі "Суспільного".

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Як подорожчання пального вплине на продукти

За словами Висоцького, у структурі собівартості аграрної продукції витрати на пальне становлять приблизно 10–15%. Тому навіть у разі зростання його вартості ціни на продукти аграрного сектору можуть зрости не більш як на 1–2%.

Він зазначив, що аграрії забезпечені пальним для проведення весняної посівної кампанії, оскільки значну частину ресурсу було закуплено завчасно. Водночас початок польових робіт дещо відкладається через промерзання ґрунту.

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Ситуація з посівною та озимими культурами

У південних регіонах України — зокрема у Дніпропетровській, Одеській та Миколаївській областях — посівна традиційно розпочнеться раніше.

Висоцький також оцінив втрати озимих культур. У середньому вони становлять 3–5%. Водночас у Кіровоградській області втрати можуть сягати 30–40%, у Вінницькій — 20–30%, а у Полтавській, Черкаській та Дніпропетровській — до 20%.

Попри це, за словами посадовця, така ситуація не становить загрози для продовольчої безпеки країни.

"Навіть з урахуванням втрат озимих загальна ситуація не становить ризику для продовольчої безпеки на національному рівні", — зазначив Висоцький.

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Зростання цін на нафту у світі

Тим часом святові ціни на паливо продовжуть підвищуватися. Президент США Дональд Трамп на тлі здорожчання нафти на понад $100 за барель заявив, що має план для врегулювання ситуації.

За словами американського лідера, він працює над рішенням, яке може стабілізувати ринок енергоносіїв.

"У мене є план на все. Ви будете дуже задоволені", — сказав Трамп в інтерв’ю виданню New York Post 9 березня.

Увечері понеділка, 9 березня, ціна на нафту обвалилася до $89 за барель. Сталося це після того, як Дональд Трамп заявив, що війна з Іраном "практично завершена".

Напередодні ціна Brent перевищувала $119.

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