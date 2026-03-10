РУС
Новости Дело Павла Кириленко
Рада не поддержала неотложное рассмотрение постановления об увольнении главы АМКУ Кириленко

Павел Кириленко

Во время заседания 10 марта 2026 года Верховная Рада отказалась поручать Комитету по вопросам экономической политики безотлагательно рассмотреть проект постановления об увольнении с должности председателя Антимонопольного комитета Павла Кириленко.

Об этом сообщил в Facebook нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.

Для неотложного рассмотрения увольнения Кириленко не хватило голосов в парламенте

Гончаренко напомнил, что чиновник имеет несколько подозрений от НАБУ, суд отказывает ему в зарубежных командировках, однако он до сих пор продолжает возглавлять Антимонопольный комитет.

"Есть проект постановления от коллеги из "Слуги народа" Павлюка, поэтому предлагал безотлагательно это рассмотреть. За - только 132. Этих голосов не хватает, чтобы дать поручение", - пояснил нардеп.

Читайте: ВАКС отказал в отстранении Кириленко от должности главы АМКУ

Ранее НАБУ и СП сообщили о подозрении жене Павла Кириленко в пособничестве в незаконном обогащении.

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения жене главы АМКУ Павла Кириленко Алле в виде залога в размере 9 миллионов гривен. Впоследствии залог уменьшили до 242 тыс. грн.

Читайте также: Дело в отношении главы АМКУ Кириленко и его жены направили в суд: обвинение в недекларировании имущества

Дело Кириленко

9 декабря 2024 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что завершили расследование в отношении главы Антимонопольного комитета Павла Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении на сумму 72 млн грн и декларировании недостоверной информации.

Согласно материалам следствия, в период с 2020 по 2023 год, находясь на должности главы Донецкой облгосадминистрации, Кириленко приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав их на родственников своей жены.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Десятка самых громких антикоррупционных дел НАБУ и САП: Среди фигурантов - Чернышов, Кириленко и Смирнов

Топ комментарии
+7
своїм все , ворогам закон
показать весь комментарий
10.03.2026 14:30 Ответить
+3
То ж крім буферної зони нам нічого не світить
показать весь комментарий
10.03.2026 14:29 Ответить
+2
"Бо це наш сучий син!"
показать весь комментарий
10.03.2026 14:39 Ответить
То ж крім буферної зони нам нічого не світить
показать весь комментарий
10.03.2026 14:29 Ответить
72 млн грн - то те, що виявили, а скільки ще не виявлено "чесно заробленого" бабла
показать весь комментарий
10.03.2026 15:18 Ответить
своїм все , ворогам закон
показать весь комментарий
10.03.2026 14:30 Ответить
насправді зеля своїм ворогам сує свавільне беззаконня.
показать весь комментарий
10.03.2026 15:07 Ответить
Кириленка звільнити? Так у нього брателла рідний в днр не остання людини!?
показать весь комментарий
10.03.2026 14:30 Ответить
"Бо це наш сучий син!"
показать весь комментарий
10.03.2026 14:39 Ответить
Amicis omnia, aliis lex
показать весь комментарий
10.03.2026 14:43 Ответить
Сучі діти порозуміються з сучми "детками"?
Так ось чому все це сталося у 2019 році!
показать весь комментарий
10.03.2026 14:45 Ответить
Конверты получены, содержимое отработано, несите следующие.
показать весь комментарий
10.03.2026 14:47 Ответить
Життя - малина: голова АМКУ Кириленко пояснив як заробив на малині 300 тисяч доларів
показать весь комментарий
10.03.2026 15:04 Ответить
Чому не прийняли постанову про звільнення корупціонера Кириленка з посади Голови АМКУ? Він повинен сісти але коли ще при посаді такій він продовжує фінансово підтримати ЗЕлених скотів.ЗЕлені це аналог "Партії регіонів".Вони піднялись за 7 років,з них за 4 війни,вони кормляться зі всих ключових посад які є в державі."Міндічгейт" це тільки вершина айсберга
показать весь комментарий
10.03.2026 15:17 Ответить
Цю так звану ВР ,давно треба розпустити це не більшість, це вороги ,корупціонери .
показать весь комментарий
10.03.2026 15:22 Ответить
Звільнять одного "кириленка", на його місце призначать іншого "кириленка".
Кругообіг кириленків лайна у владі. І традиційно жодна дупа хабарника не постраждає...
показать весь комментарий
10.03.2026 15:32 Ответить
колона з 100 фур замороженої малини...
показать весь комментарий
10.03.2026 15:46 Ответить
 
 