Рада не поддержала неотложное рассмотрение постановления об увольнении главы АМКУ Кириленко
Во время заседания 10 марта 2026 года Верховная Рада отказалась поручать Комитету по вопросам экономической политики безотлагательно рассмотреть проект постановления об увольнении с должности председателя Антимонопольного комитета Павла Кириленко.
Об этом сообщил в Facebook нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко, информирует Цензор.НЕТ.
Для неотложного рассмотрения увольнения Кириленко не хватило голосов в парламенте
Гончаренко напомнил, что чиновник имеет несколько подозрений от НАБУ, суд отказывает ему в зарубежных командировках, однако он до сих пор продолжает возглавлять Антимонопольный комитет.
"Есть проект постановления от коллеги из "Слуги народа" Павлюка, поэтому предлагал безотлагательно это рассмотреть. За - только 132. Этих голосов не хватает, чтобы дать поручение", - пояснил нардеп.
Ранее НАБУ и СП сообщили о подозрении жене Павла Кириленко в пособничестве в незаконном обогащении.
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения жене главы АМКУ Павла Кириленко Алле в виде залога в размере 9 миллионов гривен. Впоследствии залог уменьшили до 242 тыс. грн.
Дело Кириленко
9 декабря 2024 года Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили, что завершили расследование в отношении главы Антимонопольного комитета Павла Кириленко, которого подозревают в незаконном обогащении на сумму 72 млн грн и декларировании недостоверной информации.
Согласно материалам следствия, в период с 2020 по 2023 год, находясь на должности главы Донецкой облгосадминистрации, Кириленко приобрел 21 объект недвижимости и люксовый автомобиль, зарегистрировав их на родственников своей жены.
