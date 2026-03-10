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Новини Справа Павла Кириленка
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Рада не підтримала невідкладний розгляд постанови про звільнення голови АМКУ Кириленка

Павло Кириленко

Під час засідання 10 березня 2026 року Верховна Рада відмовилась доручати Комітету з питань економічної політики невідкладно розглянути проєкт постанови про звільнення з посади голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка.

Про це повідомив у фейсбуку нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.

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Для невідкладного розгляду звільнення Кириленка забракло голосів у парламенті

Гончаренко нагадав, що чиновник має декілька підозр від НАБУ, суд відмовляє йому в закордонних відрядженнях, однак він досі продовжує очолювати Антимонопольний комітет.

"Є проект постанови зі колеги зі "Слуги народу" Павлюка, тому пропонував невідкладно це розгляду. За - тільки 132. Цих голосів не вистачає, щоб надати доручення", - пояснив нардеп.

Читайте: ВАКС відмовив у відстороненні Кириленка від посади голови АМКУ

Раніше НАБУ та СП повідомили про підозру дружині Павла Кириленка у пособництві в незаконному збагаченні.

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід дружині очільника АМКУ Павла Кириленка Аллі у вигляді застави у розмірі 9 мільйонів гривень. Згодом заставу зменшили до 242 тис. грн.

Також читайте: Справу щодо керівника АМКУ Кириленка та його дружини направили до суду: обвинувачення у недекларуванні майна

Справа Кириленка

9 грудня 2024 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що завершили розслідування щодо керівника Антимонопольного комітету Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні на суму 72 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.

Згідно з матеріалами слідства, в період з 2020 по 2023 рік, перебуваючи на посаді голови Донецької облдержадміністрації, Кириленко придбав 21 об'єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши їх на родичів своєї дружини.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Десятка найгучніших антикорупційних справ НАБУ і САП: Серед фігурантів - Чернишов, Кириленко та Смирнов

Автор: 

ВР (15176) Антимонопольний комітет (1774) Кириленко Павло (915)
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Топ коментарі
+8
своїм все , ворогам закон
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10.03.2026 14:30 Відповісти
+3
То ж крім буферної зони нам нічого не світить
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10.03.2026 14:29 Відповісти
+2
Кириленка звільнити? Так у нього брателла рідний в днр не остання людини!?
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10.03.2026 14:30 Відповісти
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То ж крім буферної зони нам нічого не світить
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10.03.2026 14:29 Відповісти
72 млн грн - то те, що виявили, а скільки ще не виявлено "чесно заробленого" бабла
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10.03.2026 15:18 Відповісти
своїм все , ворогам закон
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10.03.2026 14:30 Відповісти
насправді зеля своїм ворогам сує свавільне беззаконня.
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10.03.2026 15:07 Відповісти
Кириленка звільнити? Так у нього брателла рідний в днр не остання людини!?
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10.03.2026 14:30 Відповісти
"Бо це наш сучий син!"
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10.03.2026 14:39 Відповісти
Amicis omnia, aliis lex
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10.03.2026 14:43 Відповісти
Сучі діти порозуміються з сучми "детками"?
Так ось чому все це сталося у 2019 році!
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10.03.2026 14:45 Відповісти
Конверты получены, содержимое отработано, несите следующие.
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10.03.2026 14:47 Відповісти
Життя - малина: голова АМКУ Кириленко пояснив як заробив на малині 300 тисяч доларів
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10.03.2026 15:04 Відповісти
Чому не прийняли постанову про звільнення корупціонера Кириленка з посади Голови АМКУ? Він повинен сісти але коли ще при посаді такій він продовжує фінансово підтримати ЗЕлених скотів.ЗЕлені це аналог "Партії регіонів".Вони піднялись за 7 років,з них за 4 війни,вони кормляться зі всих ключових посад які є в державі."Міндічгейт" це тільки вершина айсберга
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10.03.2026 15:17 Відповісти
Цю так звану ВР ,давно треба розпустити це не більшість, це вороги ,корупціонери .
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10.03.2026 15:22 Відповісти
Звільнять одного "кириленка", на його місце призначать іншого "кириленка".
Кругообіг кириленків лайна у владі. І традиційно жодна дупа хабарника не постраждає...
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10.03.2026 15:32 Відповісти
колона з 100 фур замороженої малини...
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10.03.2026 15:46 Відповісти
 
 