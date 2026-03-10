Рада не підтримала невідкладний розгляд постанови про звільнення голови АМКУ Кириленка
Під час засідання 10 березня 2026 року Верховна Рада відмовилась доручати Комітету з питань економічної політики невідкладно розглянути проєкт постанови про звільнення з посади голови Антимонопольного комітету Павла Кириленка.
Про це повідомив у фейсбуку нардеп "Європейської солідарності" Олексій Гончаренко, інформує Цензор.НЕТ.
Для невідкладного розгляду звільнення Кириленка забракло голосів у парламенті
Гончаренко нагадав, що чиновник має декілька підозр від НАБУ, суд відмовляє йому в закордонних відрядженнях, однак він досі продовжує очолювати Антимонопольний комітет.
"Є проект постанови зі колеги зі "Слуги народу" Павлюка, тому пропонував невідкладно це розгляду. За - тільки 132. Цих голосів не вистачає, щоб надати доручення", - пояснив нардеп.
Раніше НАБУ та СП повідомили про підозру дружині Павла Кириленка у пособництві в незаконному збагаченні.
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід дружині очільника АМКУ Павла Кириленка Аллі у вигляді застави у розмірі 9 мільйонів гривень. Згодом заставу зменшили до 242 тис. грн.
Справа Кириленка
9 грудня 2024 року Національне антикорупційне бюро та Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомили, що завершили розслідування щодо керівника Антимонопольного комітету Павла Кириленка, якого підозрюють у незаконному збагаченні на суму 72 млн грн та декларуванні недостовірної інформації.
Згідно з матеріалами слідства, в період з 2020 по 2023 рік, перебуваючи на посаді голови Донецької облдержадміністрації, Кириленко придбав 21 об'єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши їх на родичів своєї дружини.
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кириленківлайна у владі. І традиційно жодна дупа хабарника не постраждає...