Танкер с саудовской нефтью прошел Ормузский пролив и направляется в Пакистан, - Bloomberg
Танкер, перевозящий саудовскую сырую нефть, прошел Ормузский пролив вдоль побережья Ирана и направляется в Пакистан.
Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.
Семь судов вышли из Персидского залива
Согласно данным отслеживания судов, в субботу, 28 марта, из Персидского залива вышли семь судов.
Помимо нефтяного танкера, в этот день из Персидского залива вышли два танкера для перевозки сжиженного нефтяного газа и четыре балкера.
Все они следовали по северному маршруту, который проходит через узкий пролив между двумя иранскими островами Ларак и Кешм, в то время как Тегеран усиливает свой контроль над водным путем, пишет Bloomberg.
В то же время танкеры, связанные с Ираном, продолжают транспортировать нефть с выключенными транспондерами. Отмечается, что средний поток перевозок составлял около 1,6 миллиона баррелей в сутки в марте.
Bloomberg добавляет, что уровень судоходства через Ормузский пролив остается существенно сокращенным по сравнению с довоенным периодом.
- Ранее сообщалось, что Иран разрешил 20 кораблям под пакистанским флагом проходить через Ормузский пролив.
Что предшествовало?
- Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам помочь в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
- Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
- В то же время в правительстве Германии отклонили требования президента США об участии в операции.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша также не планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
- Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
- Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.
- 27 марта страны "Большой семерки" согласились защищать судоходство через Ормузский пролив, но только после прекращения войны на Ближнем Востоке.
заплативдомовився з Іраном ... ну і КВІР став мабуть трохи багатше 🤔
Ну, що за новина , було ж сказано пропустить персія 20 танкерів для пакистану