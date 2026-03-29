Танкер с саудовской нефтью прошел Ормузский пролив и направляется в Пакистан, - Bloomberg

Танкер, перевозящий саудовскую сырую нефть, прошел Ормузский пролив вдоль побережья Ирана и направляется в Пакистан.

Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Семь судов вышли из Персидского залива

Согласно данным отслеживания судов, в субботу, 28 марта, из Персидского залива вышли семь судов.

Помимо нефтяного танкера, в этот день из Персидского залива вышли два танкера для перевозки сжиженного нефтяного газа и четыре балкера.

Все они следовали по северному маршруту, который проходит через узкий пролив между двумя иранскими островами Ларак и Кешм, в то время как Тегеран усиливает свой контроль над водным путем, пишет Bloomberg.

В то же время танкеры, связанные с Ираном, продолжают транспортировать нефть с выключенными транспондерами. Отмечается, что средний поток перевозок составлял около 1,6 миллиона баррелей в сутки в марте.

Bloomberg добавляет, что уровень судоходства через Ормузский пролив остается существенно сокращенным по сравнению с довоенным периодом.

Ранее сообщалось, что Иран разрешил 20 кораблям под пакистанским флагом проходить через Ормузский пролив.

