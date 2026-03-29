Танкер с саудовской нефтью прошел Ормузский пролив и направляется в Пакистан, - Bloomberg

Танкер с саудовской нефтью успешно прошел Ормузский пролив

Танкер, перевозящий саудовскую сырую нефть, прошел Ормузский пролив вдоль побережья Ирана и направляется в Пакистан.

Об этом пишет агентство Bloomberg, сообщает Цензор.НЕТ.

Семь судов вышли из Персидского залива 

Согласно данным отслеживания судов, в субботу, 28 марта, из Персидского залива вышли семь судов.

Помимо нефтяного танкера, в этот день из Персидского залива вышли два танкера для перевозки сжиженного нефтяного газа и четыре балкера.

Все они следовали по северному маршруту, который проходит через узкий пролив между двумя иранскими островами Ларак и Кешм, в то время как Тегеран усиливает свой контроль над водным путем, пишет Bloomberg.

В то же время танкеры, связанные с Ираном, продолжают транспортировать нефть с выключенными транспондерами. Отмечается, что средний поток перевозок составлял около 1,6 миллиона баррелей в сутки в марте.

Bloomberg добавляет, что уровень судоходства через Ормузский пролив остается существенно сокращенным по сравнению с довоенным периодом. 

Что предшествовало?

Під чиїм прапором?
29.03.2026 20:30 Ответить
В рулетку вирішили зіграти?
29.03.2026 20:32 Ответить
Це мабуть із тих 20 суден за які Пакистан заплатив домовився з Іраном ... ну і КВІР став мабуть трохи багатше 🤔
29.03.2026 20:36 Ответить
Думаю ні,просто 100 іранським чоловічкам анулювали золоті візи,а наступний крок,якщо іран буде бикувати, заблокують всі гроші.От і поплили танкери.А без грошей ні чіпи в китаї не купити ні дрони і жратву.
29.03.2026 20:37 Ответить
іран дав дозвіл пакистану, вони домовились
29.03.2026 20:37 Ответить
штірліц йшов по коридору! по якому коридору? по коридору який контролює америка.
Ну, що за новина , було ж сказано пропустить персія 20 танкерів для пакистану
29.03.2026 20:38 Ответить
Цікаво - а як заспіває Іран, коли Україна введе свої морські санкції на іранські танкери?
29.03.2026 21:07 Ответить
 
 