Танкер із саудівською нафтою пройшов Ормузьку протоку й прямує до Пакистану, - Bloomberg
Танкер, що перевозить саудівську сиру нафту, пройшов Ормузьку протоку вздовж узбережжя Ірану та прямує до Пакистану.
Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.
Сім суден вийшли із Перської затоки
Згідно з даними відстеження суден, у суботу, 28 березня, з Перської затоки вийшли сім суден.
Крім нафтового танкера, цього дня з Перської затоки вийшли два танкери для перевезення зрідженого нафтового газу та чотири балкери.
Всі вони прямували північним маршрутом, який проходить через вузький проміжок між двома іранськими островами Ларак і Кешм, у той час, коли Тегеран посилює свій контроль над водним шляхом, пише Bloomberg.
Водночас танкери, пов’язані з Іраном, продовжують транспортувати нафту з вимкненими транспондерами. Зазначається, що середній потік перевезень становив близько 1,6 мільйона барелів за добу в березні.
Bloomberg додає, що рівень судноплавства через Ормузьку протоку залишається суттєво скороченим порівняно з довоєнним періодом.
- Раніше повідомлялося, що Іран дозволив 20 кораблям під пакистанським прапором проходити через Ормузьку протоку.
Що передувало?
- Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомогти у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
- Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
- Водночас в уряді Німеччини відхилили вимоги президента США про участь в операції.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
- Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
- Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.
- 27 березня країни "Великої сімки" погодилися захищати судноплавство через Ормузьку протоку, але лише після припинення війни на Близькому Сході.
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