Танкер із саудівською нафтою пройшов Ормузьку протоку й прямує до Пакистану, - Bloomberg

Танкер, що перевозить саудівську сиру нафту, пройшов Ормузьку протоку вздовж узбережжя Ірану та прямує до Пакистану.

Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Сім суден вийшли із Перської затоки

Згідно з даними відстеження суден, у суботу, 28 березня, з Перської затоки вийшли сім суден.

Крім нафтового танкера, цього дня з Перської затоки вийшли два танкери для перевезення зрідженого нафтового газу та чотири балкери.

Всі вони прямували північним маршрутом, який проходить через вузький проміжок між двома іранськими островами Ларак і Кешм, у той час, коли Тегеран посилює свій контроль над водним шляхом, пише Bloomberg.

Водночас танкери, пов’язані з Іраном, продовжують транспортувати нафту з вимкненими транспондерами. Зазначається, що середній потік перевезень становив близько 1,6 мільйона барелів за добу в березні.

Bloomberg додає, що рівень судноплавства через Ормузьку протоку залишається суттєво скороченим порівняно з довоєнним періодом.

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Раніше повідомлялося, що Іран дозволив 20 кораблям під пакистанським прапором проходити через Ормузьку протоку.

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