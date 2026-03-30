ВАКС снова продлил расследование дела нардепа Скороход до 5 июня

Высший антикоррупционный суд продлил до 5 июня срок расследования дела по подозрению народного депутата Анны Скороход и других подозреваемых в вымогательстве неправомерной выгоды.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ВАКС.

"Сегодня, 30 марта, следственный судья Высшего антикоррупционного суда частично удовлетворил ходатайство детектива НАБУ и продлил срок досудебного расследования по делу о подозрении народного депутата Украины и других подозреваемых до 5 июня 2026 года", — говорится в сообщении.

Постановление не подлежит обжалованию и вступает в законную силу с момента оглашения.

Напомним, по этому делу подозреваются трое (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 УК Украины).

Дело народного депутата Скороход

  • Ранее НАБУ с помощью скрытой съемки зафиксировало факт передачи народному депутату и ее представителю части средств. Речь идет о 125 тысячах долларов.
  • На кадрах позже также показывают расписку, однако не видно, о чем там идет речь. Из контекста понятно, что этот "документ" фиксирует конкретную сумму и передачу части средств, чтобы все участники "договоренностей" могли "спокойно спать".
  • 5 декабря Служба безопасности, НАБУ и САП разоблачили в Киеве преступную группу, которую возглавляла народный депутат Украины Анна Скороход.
  • Ее обвиняют в создании преступной группы, которая предлагала бизнесмену за 250 тысяч долларов организовать наложение санкций СНБО на компанию конкурента.
  • 7 декабря соучастнику Скороход по этому делу избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога в размере 4 млн 542 тыс. грн.
  • 8 декабря помощнику народного депутата Анны Скороход ВАКС назначил меру пресечения в виде залога в размере 1,514 млн грн.
  • Высший антикоррупционный суд Украины избрал меру пресечения народному депутату Анне Скороход в виде залога в размере 3 миллионов 28 тысяч гривен.

