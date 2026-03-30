ВАКС знову продовжив розслідування справи нардепки Скороход до 5 червня

Вищий антикорупційний суд продовжив до 5 червня строк розслідування справи за підозрою народної депутатки Анни Скороход та інших підозрюваних у вимаганні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВАКС.

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"Сьогодні, 30 березня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив строк досудового розслідування у справі щодо підозри народної депутатки України та інших підозрюваних до 5 червня 2026 року", - ідеться в повідомленні.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Нагадаємо, у цій справі троє підозрюваних (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України).

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Справа нардепки Скороход

Раніше НАБУ за допомогою прихованої зйомки зафіксувало факт передачі нардепці та її представнику частини коштів. Йдеться про 125 тисяч доларів.

На кадрах пізніше також показують розписку, проте не видно, про що там йдеться. Із контексту зрозуміло, що цей "документ" фіксує конкретну суму і передачу частини коштів, щоб всі учасники "домовленостей" могли "спокійно спати".

5 грудня Служба безпеки, НАБУ та САП викрили у Києві злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України Анна Скороход.

Її звинувачують у створенні злочинної групи, яка пропонувала бізнесмену за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.

7 грудня спільнику Скороход у цій справі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн застави.

8 грудня помічнику народної депутатки Анни Скороход ВАКС призначив запобіжний захід у вигляді 1,514 млн грн застави.

Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід народній депутатці Анні Скороход у вигляді застави розміром у 3 мільйони 28 тисяч гривень.

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