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Новини Підозра Скороход
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ВАКС знову продовжив розслідування справи нардепки Скороход до 5 червня

Суд подовжив строк слідства щодо підозри нардепки Скороход

Вищий антикорупційний суд продовжив до 5 червня строк розслідування справи за підозрою народної депутатки Анни Скороход та інших підозрюваних у вимаганні неправомірної вигоди.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на ВАКС.

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"Сьогодні, 30 березня, слідчий суддя Вищого антикорупційного суду частково задовольнив клопотання детектива НАБУ та продовжив строк досудового розслідування у справі щодо підозри народної депутатки України та інших підозрюваних до 5 червня 2026 року", - ідеться в повідомленні.

Ухвала оскарженню не підлягає та набирає законної сили з моменту проголошення.

Нагадаємо, у цій справі троє підозрюваних (ч. 4 ст. 27, ч. 4 ст. 369 КК України).

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Справа нардепки Скороход

  • Раніше НАБУ за допомогою прихованої зйомки зафіксувало факт передачі нардепці та її представнику частини коштів. Йдеться про 125 тисяч доларів.
  • На кадрах пізніше також показують розписку, проте не видно, про що там йдеться. Із контексту зрозуміло, що цей "документ" фіксує конкретну суму і передачу частини коштів, щоб всі учасники "домовленостей" могли "спокійно спати".
  • 5 грудня Служба безпеки, НАБУ та САП викрили у Києві злочинну групу, яку очолювала народна депутатка України Анна Скороход.
  • Її звинувачують у створенні злочинної групи, яка пропонувала бізнесмену за 250 тисяч доларів організувати накладення санкцій РНБО на компанію конкурента.
  • 7 грудня спільнику Скороход у цій справі обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення 4 млн 542 тис. грн застави.
  • 8 грудня помічнику народної депутатки Анни Скороход ВАКС призначив запобіжний захід у вигляді 1,514 млн грн застави.
  • Вищий антикорупційний суд України обрав запобіжний захід народній депутатці Анні Скороход у вигляді застави розміром у 3 мільйони 28 тисяч гривень.

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Автор: 

ВАКС Антикорупційний суд (2237) Скороход Анна (71)
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