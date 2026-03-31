1 947 19

Минобороны предложит решение, которое позволит избавиться от застарелых проблем с ТЦК, - Мойсюк

В Минобороны прокомментировали изменения в процессе мобилизации

Информация о том, что процесс мобилизации с 1 апреля переходит на новый этап администрирования, не соответствует действительности.

Об этом заявил заместитель министра обороны Евгений Мойсюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Подробности

"На посту министра обороны Украины Михаил Федоров сразу четко обозначил план по наиболее актуальным вопросам, одним из которых является реформирование ТЦК. С тех пор Министерство обороны последовательно воплощает эти изменения в жизнь.

Реформа ТЦК — это сложный и многоуровневый вопрос, который невозможно решить быстрыми действиями, а нужен системный комплексный подход. Сегодня у нас есть четкий план и график реализации конкретных проектов, по которым команда последовательно движется вперед. Именно поэтому информация, которую распространяют СМИ, не соответствует действительности", - подчеркнул Мойсюк.

В настоящее время, по словам заместителя министра, Минобороны уже разработано целостный план трансформации системы.

Он основан на Data-driven подходе, проанализировав тысячи отзывов и сотни часов консультаций и встреч с военными, экспертами и профильными институтами.

"Каждое решение проходит "краш-тест" на эффективность. Поэтому сейчас движемся по графику. Вскоре начнем публично представлять конкретные шаги. Это будет логично, прозрачно и технологично.

На основе комплексного аудита мы предложим решения, которые позволят избавиться от застарелых проблем и одновременно укрепить армию", — добавил Мойсюк.

Что предшествовало?

Раніше був офіс простих рішень, а зараз все стало складно. Зник турборежим, якщо не йде мова про розкрадання.
"Кожне рішення проходить "Краш-Тест"
На Цівільних...
Бачимо, Віримо...
31.03.2026 10:26 Ответить
Раніше був офіс простих рішень, а зараз все стало складно. Зник турборежим, якщо не йде мова про розкрадання.
пізно!!!
забагато крові пролилося. забагато біди, принесли тцк в родини українців.
ліцензія від зелених дегенератів мародерів на викрадення людей не врятує від народної "вдячності".
спитайте у ветеранів!!!

то ж:
кто нє спратался,
я нє віноват.
31.03.2026 10:28 Ответить
Зрозуміло. Щоб піти в туалет в умовах війни, треба подумати, бо це складне і багаторівневе питання, яке неможливо вирішити швидкими діями, а потрібен системний комплексний підхід. Прийняти рішення, пройти "краш-тест" на ефективність. І рухатися за графіком.
31.03.2026 10:30 Ответить
"Кожне рішення проходить "краш-тест" на ефективність. Тому зараз рухаємося за графіком. Незабаром почнемо публічно презентувати конкретні кроки. Це буде логічно, прозоро та технологічно.

На основі комплексного аудиту ми запропонуємо рішення, які дозволять позбутися застарілих проблем і водночас посилити армію", - додав Мойсюк.

Мамо рідна, скільки модних і гарних слів. "Ну й розумний! Аж страшно... "©
31.03.2026 10:32 Ответить
Беруть приклад з зелебобіка, тобто, багато й незрозуміло патякати, щоб придати видимість розуму й великої роботи
31.03.2026 10:48 Ответить
узаконять бусифікацію
31.03.2026 10:37 Ответить
не вижу в тексте вывод тцк из подчинения сухопутке и отъем потоков бабла у дружков сырка
31.03.2026 10:37 Ответить
а з якою метою і коли були створені ТЦК, і заодно ще раніше ліквідовано допризовну підготовку в усіх закладах освіти? 🤓 отож бо.
31.03.2026 10:37 Ответить
У 2022 році Зеленський одним розпорядженням "реформував" ТЦК у цей непотріб!
А тепер вони все це будуть "виправляти" років п'ять?
Ще й кілька мільярдів на це витратять?
31.03.2026 10:41 Ответить
мусорів роззбронюють?
31.03.2026 10:47 Ответить
"системний комплексний підхід", "графік реалізації конкретних проєктів", "цілісний план трансформації системи", "тисячі фідбеків"...
А що ти сказати-то хотів, Мойсюк?
Сказано дуже багато слів, але жодної конкретики. Словоблуд.
31.03.2026 10:52 Ответить
ви всі там кінчені довбойоби. ніхто із вас не каже про МОТИВАЦІЮ. В тому числі і в грошовій формі. НІХТО ГИНУТИ ЗА 20000 НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ. На четвертому році війни суспільсво побачило кому війна - це горе, а кому війна- це щастя. І от ті, для кого війна є щастям розповідають суспільству про необхідність захисту Батьківщини, про те. що це стосується кожного і..... всяку таку маячню. Зеленський, Федоров, Сирський - це вже не працює. Ви ******* вагонами, а хтось за це повинен гинути. єрмак **** де, юзик де? вся ця гидота з 95 кварталу де? одні повтікали з воюючої країни, другі отримали бронь від сбу. ідіть в дупу всі.
31.03.2026 10:57 Ответить
Які ж ви жалюгідні, мамині черешеньки....
31.03.2026 11:03 Ответить
Скільки розумних слів... А варто всього-навсього діяти по закону, як це було під час мобілізації 2014-2015 років! Чомусь тоді скандалів було менше. І з ножами на воєнкомів ніхто не кидався, і в бусики нікого не пакували, і на ВЛК хронічних хворих придатними зазвичай не визнавали...

Так, ухилянтів треба карати, але прописане в законі покарання - не бусифікація, а штраф! От якщо ПДР порушуєш, то копи ж зазвичай на місці штраф виписують, а не у відділок везуть. Потім уже як хочеш, то можеш в суді оскаржити то.
Так ухилення (якщо не від бойової повістки) - також адмінпорушення, як і перевищення швидкості. Якби ухилянтам на вулиці групи оповіщення у складі представників ТЦК і копів виписували штраф 17 000 + повістку на завтра-післязавтра (за неявку по якій штраф уже 34 000 і обмеження в правах керувати авто і тд), то все було б ПО ЗАКОНУ і напруги в суспільстві було б менше!
31.03.2026 10:57 Ответить
 
 