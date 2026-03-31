Минобороны предложит решение, которое позволит избавиться от застарелых проблем с ТЦК, - Мойсюк

Информация о том, что процесс мобилизации с 1 апреля переходит на новый этап администрирования, не соответствует действительности.

Об этом заявил заместитель министра обороны Евгений Мойсюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"На посту министра обороны Украины Михаил Федоров сразу четко обозначил план по наиболее актуальным вопросам, одним из которых является реформирование ТЦК. С тех пор Министерство обороны последовательно воплощает эти изменения в жизнь.

Реформа ТЦК — это сложный и многоуровневый вопрос, который невозможно решить быстрыми действиями, а нужен системный комплексный подход. Сегодня у нас есть четкий план и график реализации конкретных проектов, по которым команда последовательно движется вперед. Именно поэтому информация, которую распространяют СМИ, не соответствует действительности", - подчеркнул Мойсюк.

В настоящее время, по словам заместителя министра, Минобороны уже разработано целостный план трансформации системы.

Он основан на Data-driven подходе, проанализировав тысячи отзывов и сотни часов консультаций и встреч с военными, экспертами и профильными институтами.

"Каждое решение проходит "краш-тест" на эффективность. Поэтому сейчас движемся по графику. Вскоре начнем публично представлять конкретные шаги. Это будет логично, прозрачно и технологично.

На основе комплексного аудита мы предложим решения, которые позволят избавиться от застарелых проблем и одновременно укрепить армию", — добавил Мойсюк.

Что предшествовало?

Ранее министр обороны Михаил Федоров заявил, что министерство работает над комплексной реформой мобилизации.

Президент Зеленский предположил, что Украина может перевести армию с мобилизации на контракты, но для этого должна быть финансовая помощь от Европы.

