Минобороны предложит решение, которое позволит избавиться от застарелых проблем с ТЦК, - Мойсюк
Информация о том, что процесс мобилизации с 1 апреля переходит на новый этап администрирования, не соответствует действительности.
Об этом заявил заместитель министра обороны Евгений Мойсюк, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Подробности
"На посту министра обороны Украины Михаил Федоров сразу четко обозначил план по наиболее актуальным вопросам, одним из которых является реформирование ТЦК. С тех пор Министерство обороны последовательно воплощает эти изменения в жизнь.
Реформа ТЦК — это сложный и многоуровневый вопрос, который невозможно решить быстрыми действиями, а нужен системный комплексный подход. Сегодня у нас есть четкий план и график реализации конкретных проектов, по которым команда последовательно движется вперед. Именно поэтому информация, которую распространяют СМИ, не соответствует действительности", - подчеркнул Мойсюк.
В настоящее время, по словам заместителя министра, Минобороны уже разработано целостный план трансформации системы.
Он основан на Data-driven подходе, проанализировав тысячи отзывов и сотни часов консультаций и встреч с военными, экспертами и профильными институтами.
"Каждое решение проходит "краш-тест" на эффективность. Поэтому сейчас движемся по графику. Вскоре начнем публично представлять конкретные шаги. Это будет логично, прозрачно и технологично.
На основе комплексного аудита мы предложим решения, которые позволят избавиться от застарелых проблем и одновременно укрепить армию", — добавил Мойсюк.
Что предшествовало?
- Ранее министр обороны Михаил Федоров заявил, что министерство работает над комплексной реформой мобилизации.
- Президент Зеленский предположил, что Украина может перевести армию с мобилизации на контракты, но для этого должна быть финансовая помощь от Европы.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
На Цівільних...
Бачимо, Віримо...
забагато крові пролилося. забагато біди, принесли тцк в родини українців.
ліцензія від зелених дегенератів мародерів на викрадення людей не врятує від народної "вдячності".
спитайте у ветеранів!!!
то ж:
кто нє спратался,
я нє віноват.
На основі комплексного аудиту ми запропонуємо рішення, які дозволять позбутися застарілих проблем і водночас посилити армію", - додав Мойсюк.
Мамо рідна, скільки модних і гарних слів. "Ну й розумний! Аж страшно... "©
А тепер вони все це будуть "виправляти" років п'ять?
Ще й кілька мільярдів на це витратять?
А що ти сказати-то хотів, Мойсюк?
Сказано дуже багато слів, але жодної конкретики. Словоблуд.
Так, ухилянтів треба карати, але прописане в законі покарання - не бусифікація, а штраф! От якщо ПДР порушуєш, то копи ж зазвичай на місці штраф виписують, а не у відділок везуть. Потім уже як хочеш, то можеш в суді оскаржити то.
Так ухилення (якщо не від бойової повістки) - також адмінпорушення, як і перевищення швидкості. Якби ухилянтам на вулиці групи оповіщення у складі представників ТЦК і копів виписували штраф 17 000 + повістку на завтра-післязавтра (за неявку по якій штраф уже 34 000 і обмеження в правах керувати авто і тд), то все було б ПО ЗАКОНУ і напруги в суспільстві було б менше!