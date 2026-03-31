Міноборони запропонує рішення, що дозволить позбутися застарілих проблем із ТЦК, - Мойсюк
Інформація про те, що процес мобілізації переходить на оновлений етап адміністрування з 1 квітня, не відповідає дійсності.
Про це заявив заступник міністра оборони Євген Мойсюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Подробиці
"На посаді міністра оборони України Михайло Федоров одразу чітко окреслив план з найбільш нагальних питань, одне з яких - реформування ТЦК. Відтоді Міністерство оборони послідовно втілює ці зміни в життя.
Реформа ТЦК - це складне і багаторівневе питання, яке неможливо вирішити швидкими діями, а потрібен системний комплексний підхід. Сьогодні ми маємо чіткий план і графік реалізації конкретних проєктів, за якими команда послідовно рухається вперед. Саме тому інформація, яку поширюють медіа, не відповідає дійсності", - наголосив Мойсюк.
Наразі, за словами заступника міністра, Міноборони вже напрацьовано цілісний план трансформації системи.
Він базується на основі Data-driven підходу, проаналізувавши тисячі фідбеків та сотні годин консультацій і зустрічей із військовими, експертами та профільними інституціями.
"Кожне рішення проходить "краш-тест" на ефективність. Тому зараз рухаємося за графіком. Незабаром почнемо публічно презентувати конкретні кроки. Це буде логічно, прозоро та технологічно.
На основі комплексного аудиту ми запропонуємо рішення, які дозволять позбутися застарілих проблем і водночас посилити армію", - додав Мойсюк.
Що передувало?
- Раніше міністр оборони Михайло Федоров заявив, що міністерство працює над комплексною реформою мобілізації.
- Президент Зеленський припустив, що Україна може перевести армію з мобілізації на контракти, але для цього має бути фінансова допомога від Європи.
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На основі комплексного аудиту ми запропонуємо рішення, які дозволять позбутися застарілих проблем і водночас посилити армію", - додав Мойсюк.
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