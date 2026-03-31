Предварительно, в районе Гришино ликвидирован офицер РФ ротного уровня, враг дезорганизован, - ДШВ
В районе Гришино в Донецкой области, по предварительным данным, уничтожен офицер РФ ротного уровня, что привело к дезорганизации вражеских подразделений и снизило боевые возможности противника.
Об этом сообщил 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Попытки врага использовать туман и мглу для скрытого продвижения в Гришино, что к северо-западу от Покровска, – безрезультатны.
Подразделения в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ отрабатывают вражеские цели еще на подходах к населенному пункту", – отметили там.
Ликвидация офицера РФ
В ДШВ рассказали, что, по предварительной информации, Силы обороны уничтожили в районе Гришино офицера ротного уровня. Это вызвало дезорганизацию вj вражеских подразделениях и снизило боевые возможности.
"Также, по имеющимся данным, враг жалуется на невозможность беспрепятственно войти в населенный пункт и продвигаться в его пределах, испытывая дефицит воды и еды. Зафиксированы случаи попыток передвижения врага по Гришино в поисках продовольствия", — добавили военные.
Что предшествовало?
- Напомним, ранее в ГВ "Схід" заявили, что в районе Покровско-Мирноградской агломерации ситуация остается сложной. Враг ведет штурмовые действия сразу на нескольких направлениях в Покровской агломерации с применением легкой техники, квадроциклов и пехотных групп.
- В 7 корпусе ДШВ заявили, что враг не сумел обойти Гришино и пытается атаковать в лобовом штурме.
