Предварительно, в районе Гришино ликвидирован офицер РФ ротного уровня, враг дезорганизован, - ДШВ

В районе Гришино в Донецкой области, по предварительным данным, уничтожен офицер РФ ротного уровня, что привело к дезорганизации вражеских подразделений и снизило боевые возможности противника.

Об этом сообщил 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Попытки врага использовать туман и мглу для скрытого продвижения в Гришино, что к северо-западу от Покровска, – безрезультатны.

Подразделения в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ отрабатывают вражеские цели еще на подходах к населенному пункту", – отметили там.

Ликвидация офицера РФ

В ДШВ рассказали, что, по предварительной информации, Силы обороны уничтожили в районе Гришино офицера ротного уровня. Это вызвало дезорганизацию вj вражеских подразделениях и снизило боевые возможности.

"Также, по имеющимся данным, враг жалуется на невозможность беспрепятственно войти в населенный пункт и продвигаться в его пределах, испытывая дефицит воды и еды. Зафиксированы случаи попыток передвижения врага по Гришино в поисках продовольствия", — добавили военные.

Что предшествовало?

Напомним, ранее в ГВ "Схід" заявили, что в районе Покровско-Мирноградской агломерации ситуация остается сложной. Враг ведет штурмовые действия сразу на нескольких направлениях в Покровской агломерации с применением легкой техники, квадроциклов и пехотных групп.

В 7 корпусе ДШВ заявили, что враг не сумел обойти Гришино и пытается атаковать в лобовом штурме.

