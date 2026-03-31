Новости Боевые действия на Покровском направлении
Предварительно, в районе Гришино ликвидирован офицер РФ ротного уровня, враг дезорганизован, - ДШВ

Бои в Гришино: ДШВ рассказали подробности

В районе Гришино в Донецкой области, по предварительным данным, уничтожен офицер РФ ротного уровня, что привело к дезорганизации вражеских подразделений и снизило боевые возможности противника.

Об этом сообщил 7-й корпус быстрого реагирования Десантно-штурмовых войск, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"Попытки врага использовать туман и мглу для скрытого продвижения в Гришино, что к северо-западу от Покровска, – безрезультатны.

Подразделения в зоне ответственности 7-го корпуса быстрого реагирования ДШВ отрабатывают вражеские цели еще на подходах к населенному пункту", – отметили там.

Читайте: В 155-й бригаде заявили, что Гришино в Донецкой области находится под контролем украинских защитников

Ликвидация офицера РФ

В ДШВ рассказали, что, по предварительной информации, Силы обороны уничтожили в районе Гришино офицера ротного уровня. Это вызвало дезорганизацию вj вражеских подразделениях и снизило боевые возможности.

"Также, по имеющимся данным, враг жалуется на невозможность беспрепятственно войти в населенный пункт и продвигаться в его пределах, испытывая дефицит воды и еды. Зафиксированы случаи попыток передвижения врага по Гришино в поисках продовольствия", — добавили военные.

Читайте: Россияне продолжают активное давление на Гришино, постепенно затягивая туда свою пехоту, — DeepState

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее в ГВ "Схід" заявили, что в районе Покровско-Мирноградской агломерации ситуация остается сложной. Враг ведет штурмовые действия сразу на нескольких направлениях в Покровской агломерации с применением легкой техники, квадроциклов и пехотных групп.
  • В 7 корпусе ДШВ заявили, что враг не сумел обойти Гришино и пытается атаковать в лобовом штурме.

Читайте также: Силы обороны сохраняют контроль в Васюковке, а из района Свято-Покровского отошли несколько недель назад, - ГВ "Схід"

Донецкая область (12010) боевые действия (5781) Покровский район (1655) Гришино (46)
зам ком взвода - це теж ротний рівень?
31.03.2026 13:10 Ответить
"Замок" сержант) Ком взвода уже ротный ривень)
31.03.2026 13:22 Ответить
Прочитав ліквідовано офіцера - ротного півня - подумав - нігуя собі дєвки пляшуть
31.03.2026 13:17 Ответить
Слава ЗСУ, ватні гостряки гребані!!!
31.03.2026 13:30 Ответить
прес-служба ДШВ-протсто відстій. Розуму не вистачає щось толкове вигадати.
31.03.2026 14:02 Ответить
 
 