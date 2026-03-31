Попередньо, у районі Гришиного ліквідовано офіцера РФ ротного рівня, ворога дезорганізовано, - ДШВ
У районі Гришиного на Донеччині, попередньо, ліквідовано офіцера РФ ротного рівня, що спричинило дезорганізацію у ворожих підрозділах та знизило бойові можливості ворога.
Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Спроби ворога використовувати туман і мряку для прихованого просування у Гришине, що на північний захід від Покровська, – безрезультатні.
Підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ відпрацьовують ворожі цілі ще на підходах до населеного пункту", - зазначили там.
Ліквідація офіцера РФ
У ДШВ розповіли, що за попередньою інформацією, Сили оборони знищили у районі Гришиного офіцера ротного рівня. Це спричинило дезорганізацію у ворожих підрозділах та знизило бойові можливості.
"Також за наявними даними, ворог скаржиться на неможливість безпроблемно увійти до населеного пункту та просуватися в його межах, відчуваючи дефіцит води та їжі. Зафіксовані випадки спроби пересування ворога по Гришиному в пошуках продовольства", - додали військові.
Що передувало?
- Нагадаємо, раніше в УВ "Схід" заявили, що в районі Покровсько-Мирноградської агломерації ситуація залишається складною. Ворог веде штурмові дії одразу на кількох напрямках у Покровській агломерації із застосуванням легкої техніки, квадроциклів та піхотних груп.
- У 7 корпусі ДШВ заявили, що ворог не зумів обійти Гришине і намагається атакувати у лобовому штурмі.
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