Попередньо, у районі Гришиного ліквідовано офіцера РФ ротного рівня, ворога дезорганізовано, - ДШВ

У районі Гришиного на Донеччині, попередньо, ліквідовано офіцера РФ ротного рівня, що спричинило дезорганізацію у ворожих підрозділах та знизило бойові можливості ворога.

Про це повідомив 7 корпус швидкого реагування Десантно-штурмових військ, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Спроби ворога використовувати туман і мряку для прихованого просування у Гришине, що на північний захід від Покровська, – безрезультатні.

Підрозділи у смузі відповідальності 7 корпусу швидкого реагування ДШВ відпрацьовують ворожі цілі ще на підходах до населеного пункту", - зазначили там.

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Ліквідація офіцера РФ

У ДШВ розповіли, що за попередньою інформацією, Сили оборони знищили у районі Гришиного офіцера ротного рівня. Це спричинило дезорганізацію у ворожих підрозділах та знизило бойові можливості.

"Також за наявними даними, ворог скаржиться на неможливість безпроблемно увійти до населеного пункту та просуватися в його межах, відчуваючи дефіцит води та їжі. Зафіксовані випадки спроби пересування ворога по Гришиному в пошуках продовольства", - додали військові.

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Що передувало?

Нагадаємо, раніше в УВ "Схід" заявили, що в районі Покровсько-Мирноградської агломерації ситуація залишається складною. Ворог веде штурмові дії одразу на кількох напрямках у Покровській агломерації із застосуванням легкої техніки, квадроциклів та піхотних груп.

У 7 корпусі ДШВ заявили, що ворог не зумів обійти Гришине і намагається атакувати у лобовому штурмі.

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