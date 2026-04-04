Стармеру уже не удастся восстановить отношения с Трампом, - The Guardian

Британскому премьеру Киру Стармеру сообщили, что его отношения с президентом США Дональдом Трампом будет непросто восстановить после того, как Трамп высмеял его за консультации с командой по поводу военных решений.

Об этом пишет The Guardian.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Недоразумения между Трампом и Стармером

Этот эпизод стал очередным ударом со стороны Трампа, в частности, после того, как Стармер отказался разрешить США использовать британские военные базы для первых ударов по Ирану.

Дипломаты и политические деятели заявили, что Стармер поступил правильно, отвергнув критику, но добавили, что отношениям между двумя лидерами нанесен серьезный ущерб и британскому премьеру придется активнее налаживать связи с другими союзниками.

Президент США заявил, что Великобритания должна была бы быть "лучшим союзником" США, но этого не произошло во время войны с Ираном. Он также критиковал Стармера за "уклонение" в вопросе отправки авианосцев в регион.

Я спросил Великобританию, которая должна быть нашим лучшим союзником. На самом деле король приедет сюда через две недели, он приятный человек, король Чарльз… Я сказал: "У вас есть два старых авианосца, не могли бы вы их отправить?". "Ооо, мне нужно спросить у своей команды". Я сказал: "Вы же премьер-министр, вам не нужно этого делать". "Нет, нет, нет, я должен спросить у своей команды. Моя команда должна собраться, мы собираемся на следующей неделе", - заявил Трамп.

В то же время источники The Guardian на Даунинг-стрит рассказали, что Трамп не обращался к Великобритании по поводу отправки авианосцев, и Лондон этого не предлагал. В предыдущей критике в адрес Стармера две недели назад Трамп сказал, что британский премьер попросил проконсультироваться со своей командой по поводу отправки тральщиков, а не авианосцев.

Что говорят в дипломатических кругах?

Один высокопоставленный дипломат отметил, что Стармер поступил правильно, "фактически игнорируя" критику со стороны Трампа, и теперь должен попытаться наладить связи с Канадой, Австралией и европейскими союзниками, поскольку трудно представить, как можно восстановить отношения с нынешним американским президентом.

Другой бывший дипломат сказал, что визит британского короля и, возможно, поездка принца и принцессы Уэльских Уильяма и Кейт в США могут стать способом улучшить отношения Великобритании с Трампом, но Стармер выбрал правильный подход, не подчиняясь требованиям американского президента.

Правительственный советник по иностранным делам отметил, что Стармер всегда будет делать то, что отвечает наилучшим интересам Великобритании, даже если это будет означать налаживание отношений с Трампом, но "непредсказуемый, нестабильный" характер оскорблений со стороны президента США в адрес Великобритании ставит под сомнение, является ли попытка наладить тесные личные отношения лучшим вариантом действий.

Министры и законодатели от Лейбористской партии заверили Стармера, что решительно поддерживают его подход, заключающийся в сохранении спокойствия на фоне гнева и оскорблений со стороны Трампа - причем некоторые считают подход Стармера к войне с Ираном и критике со стороны президента США дополнительным аргументом в пользу того, чтобы он остался лидером партии, независимо от результатов местных выборов в следующем месяце.

"Я рада, что у нас в Великобритании есть лидер, который работает с командой и прислушивается к экспертам. Принятие решений по внешней политике, не говоря уже о войне, без учета мнения других приводит к проблемам, таким как неожиданность, когда иранцы закрыли Ормузский пролив", - сказала глава комитета по иностранным делам Палаты общин Великобритании Эмили Торнберри, представительница Лейбористской партии.

Бывший посол Великобритании в США Ким Даррок считает, что Стармер "поступил правильно, отказавшись принимать непосредственное участие в этой "войне по выбору".

"Но это, несомненно, нанесло значительный ущерб его личным отношениям с Трампом. Возможно, все наладится. Но столь же вероятно, что обиженный Трамп может наброситься то ли на НАТО, то ли на отдельных европейских союзников, включая Великобританию, возможно, введя новые или более высокие пошлины - риск, который делает восстановление наших связей с единым рынком ЕС неотложным приоритетом", - добавил он.

Нападки Трампа на Великобританию и Стармера создали проблемы для правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа и консерваторов, которые сначала поддерживали американские удары по Ирану, но теперь смягчили свою позицию.

Трамп неоднократно критиковал Великобританию за отказ разрешить использование военных баз для первых ударов по Ирану, а также за решение передать суверенитет над архипелагом Чагос Маврикию.

Реакция Стармера

Стармер не ответил на эти нападки, но заявил, что будет придерживаться своей позиции по поводу войны с Ираном "независимо от давления и шума".

Я полностью сосредоточен на том, что отвечает наилучшим интересам нашей страны, и я не прошу прощения за это. Несмотря на давление со стороны других, я и впредь буду сосредоточен на том, что отвечает национальным интересам Великобритании", - ответил Стармер на вопрос о "довольно грубых" комментариях Трампа.

"И многое из того, что говорится или делается, несомненно, делается для того, чтобы оказать на меня давление, в этом у меня нет никаких сомнений. Я понимаю, что происходит. Но я не собираюсь отступать от своей позиции. Я - премьер-министр Великобритании, и моя задача состоит в том, чтобы полностью сосредоточиться на том, что соответствует национальным интересам Великобритании… именно этого принципа я и впредь буду придерживаться, принимая сложные решения", - добавил он.

