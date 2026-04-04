РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14525 посетителей онлайн
9 629 58

Стармеру уже не удастся восстановить отношения с Трампом, - The Guardian

Стармер разозлил Трампа

Британскому премьеру Киру Стармеру сообщили, что его отношения с президентом США Дональдом Трампом будет непросто восстановить после того, как Трамп высмеял его за консультации с командой по поводу военных решений.

Об этом пишет The Guardian, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Недоразумения между Трампом и Стармером

Этот эпизод стал очередным ударом со стороны Трампа, в частности, после того, как Стармер отказался разрешить США использовать британские военные базы для первых ударов по Ирану.

Читайте также: Трамп раскритиковал Стармера: Это не Уинстон Черчилль

Дипломаты и политические деятели заявили, что Стармер поступил правильно, отвергнув критику, но добавили, что отношениям между двумя лидерами нанесен серьезный ущерб и британскому премьеру придется активнее налаживать связи с другими союзниками.

Президент США заявил, что Великобритания должна была бы быть "лучшим союзником" США, но этого не произошло во время войны с Ираном. Он также критиковал Стармера за "уклонение" в вопросе отправки авианосцев в регион.

Я спросил Великобританию, которая должна быть нашим лучшим союзником. На самом деле король приедет сюда через две недели, он приятный человек, король Чарльз… Я сказал: "У вас есть два старых авианосца, не могли бы вы их отправить?". "Ооо, мне нужно спросить у своей команды". Я сказал: "Вы же премьер-министр, вам не нужно этого делать". "Нет, нет, нет, я должен спросить у своей команды. Моя команда должна собраться, мы собираемся на следующей неделе", - заявил Трамп.

В то же время источники The Guardian на Даунинг-стрит рассказали, что Трамп не обращался к Великобритании по поводу отправки авианосцев, и Лондон этого не предлагал. В предыдущей критике в адрес Стармера две недели назад Трамп сказал, что британский премьер попросил проконсультироваться со своей командой по поводу отправки тральщиков, а не авианосцев.

Что говорят в дипломатических кругах?

Один высокопоставленный дипломат отметил, что Стармер поступил правильно, "фактически игнорируя" критику со стороны Трампа, и теперь должен попытаться наладить связи с Канадой, Австралией и европейскими союзниками, поскольку трудно представить, как можно восстановить отношения с нынешним американским президентом.

Читайте также: Трамп – Стармеру: Нам не нужны люди, которые вступают в войну после того, как мы уже победили

Другой бывший дипломат сказал, что визит британского короля и, возможно, поездка принца и принцессы Уэльских Уильяма и Кейт в США могут стать способом улучшить отношения Великобритании с Трампом, но Стармер выбрал правильный подход, не подчиняясь требованиям американского президента.

Правительственный советник по иностранным делам отметил, что Стармер всегда будет делать то, что отвечает наилучшим интересам Великобритании, даже если это будет означать налаживание отношений с Трампом, но "непредсказуемый, нестабильный" характер оскорблений со стороны президента США в адрес Великобритании ставит под сомнение, является ли попытка наладить тесные личные отношения лучшим вариантом действий.

Министры и законодатели от Лейбористской партии заверили Стармера, что решительно поддерживают его подход, заключающийся в сохранении спокойствия на фоне гнева и оскорблений со стороны Трампа - причем некоторые считают подход Стармера к войне с Ираном и критике со стороны президента США дополнительным аргументом в пользу того, чтобы он остался лидером партии, независимо от результатов местных выборов в следующем месяце.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Стармер провел беседу с Трампом после его заявления, что помощь Британии уже "не нужна": обсудили ситуацию на Ближнем Востоке

"Я рада, что у нас в Великобритании есть лидер, который работает с командой и прислушивается к экспертам. Принятие решений по внешней политике, не говоря уже о войне, без учета мнения других приводит к проблемам, таким как неожиданность, когда иранцы закрыли Ормузский пролив", - сказала глава комитета по иностранным делам Палаты общин Великобритании Эмили Торнберри, представительница Лейбористской партии.

Бывший посол Великобритании в США Ким Даррок считает, что Стармер "поступил правильно, отказавшись принимать непосредственное участие в этой "войне по выбору".

"Но это, несомненно, нанесло значительный ущерб его личным отношениям с Трампом. Возможно, все наладится. Но столь же вероятно, что обиженный Трамп может наброситься то ли на НАТО, то ли на отдельных европейских союзников, включая Великобританию, возможно, введя новые или более высокие пошлины - риск, который делает восстановление наших связей с единым рынком ЕС неотложным приоритетом", - добавил он.

Нападки Трампа на Великобританию и Стармера создали проблемы для правопопулистской партии Reform UK Найджела Фараджа и консерваторов, которые сначала поддерживали американские удары по Ирану, но теперь смягчили свою позицию.

Трамп неоднократно критиковал Великобританию за отказ разрешить использование военных баз для первых ударов по Ирану, а также за решение передать суверенитет над архипелагом Чагос Маврикию.

Читайте также: Зеленский призвал Трампа и Стармера к диалогу после напряженности из-за Ирана: Очень хочу, чтобы вы встретились

Реакция Стармера

Стармер не ответил на эти нападки, но заявил, что будет придерживаться своей позиции по поводу войны с Ираном "независимо от давления и шума".

  • Я полностью сосредоточен на том, что отвечает наилучшим интересам нашей страны, и я не прошу прощения за это. Несмотря на давление со стороны других, я и впредь буду сосредоточен на том, что отвечает национальным интересам Великобритании", - ответил Стармер на вопрос о "довольно грубых" комментариях Трампа.

"И многое из того, что говорится или делается, несомненно, делается для того, чтобы оказать на меня давление, в этом у меня нет никаких сомнений. Я понимаю, что происходит. Но я не собираюсь отступать от своей позиции. Я - премьер-министр Великобритании, и моя задача состоит в том, чтобы полностью сосредоточиться на том, что соответствует национальным интересам Великобритании… именно этого принципа я и впредь буду придерживаться, принимая сложные решения", - добавил он.

Читайте: Европа сталкивается с войной на два фронта, - Стармер

Автор: 

Иран Трамп Дональд Стармер Кир
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+26
Трампло хворе на голову. Досить з ним загравати,європейці. Це нічого не дасть.
показать весь комментарий
04.04.2026 11:55 Ответить
+21
трамп хворий , і сенат США починає шось підозрювати ...
показать весь комментарий
04.04.2026 11:49 Ответить
+16
Стармеру, котрого поважають більшість світових політиків.за виважену позицію мабуть наплювати на думку американо -рашистського холуя і шизоїда "трампона"???
показать весь комментарий
04.04.2026 11:55 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Стармер ти ніхто і звати тебе ніяк! - паперовий тигр - Трамп
показать весь комментарий
04.04.2026 11:47 Ответить
Трамп вже став нецікавим, підтримувати стосунки з ним дуже витратна справа. Краще йти в опозицію до Трампа, це дешевше.
показать весь комментарий
04.04.2026 13:34 Ответить
показать весь комментарий
А Эптштейну с Миланкой.
показать весь комментарий
04.04.2026 11:53 Ответить
показать весь комментарий
Адекватним світовим лідерам вже пора забанити і ігнорувати того брехливого шахрая і педофіла трумпа
показать весь комментарий
05.04.2026 08:29 Ответить
показать весь комментарий
Ні, Нетаньягу
показать весь комментарий
04.04.2026 12:12 Ответить
в Тебе .якесь збочення.Де Ти про муслімів і дупу вичитав???Я ж не кажу що "виважена політика США йти на поводу Ізраїлю ,забивши болт на думку і ЄС і на НАТО,,,
показать весь комментарий
04.04.2026 12:14 Ответить
Головне щоб було розуміння, що Трамп і його кодло, то не все США.
показать весь комментарий
04.04.2026 12:07 Ответить
Прутін і його кодло то не вся росія також? Рассіяне невінаваті. Оні нічего не зналі. Так по твоєму? А може і американським виборцям підкинули марсіани Краснова? А бідні амерканці не винні?
показать весь комментарий
04.04.2026 12:15 Ответить
Ты реально тупой, или дурачка включил?
показать весь комментарий
04.04.2026 12:49 Ответить
Реально
показать весь комментарий
04.04.2026 13:19 Ответить
А в чому винні американці, що підтримують Укрвїну? Погана у вас сортіровка!
показать весь комментарий
04.04.2026 12:52 Ответить
Ми бачимо як Трамп "підтримує Україну". Насправді він "гарант Ізраїлю".
показать весь комментарий
04.04.2026 17:18 Ответить
У вас гострий зір! Зеленська братія привела війну, обкрадає державу, деморалізує суспільство! Так бачити Україну з Америки і Європи? Чи то другоє? За логіку -👎
показать весь комментарий
04.04.2026 17:39 Ответить
Мова тут не про "зелену братію", тобто етнічну мафію яка захопила владу в Україні, а про виконання США своїх зобов'язань. Адміністрація Трампа порушує навіть той закон, який Трамп прийняв в 2017 (115/44) і який пройшов Сенат і Конгрес стосовно допомоги Україні в відстоюванні територіальної цілісності. Цей закон формально в дії... але Трампісти його саботують. З 2,16 трильйона доларів, які адміністрація Трампа виділяє на військові потреби, на допомогу Україні виділено "нуль". Звідси для нас Америка стає де-факто спільником *****. Трампісти навіть можуть зняти американські санкції з **********. На щастя жити Трампу лишилось недовго і сподіваюсь він не встигне накоїти ще більше лиха і хаосу на планеті.
показать весь комментарий
04.04.2026 18:02 Ответить
Етнічні теми тут зайві. Адміністрація Трампа шкодить Європі, Світові й самій Америці. І посилює Росію своїми діями. Десь 60% американців за більшу підтримку України. Тому Трамп і США - не одне й те саме. Хоча реально, бачення Трампом України - це і є те, що можемо чекати від
Америки. З цим згоден.
показать весь комментарий
04.04.2026 18:30 Ответить
Ви собі навіть уявити не можете що я зробив би з зєлєнскім якби це падло трапилось мені в темному куточку... Але держава діє під його керівництвом і приймаються рішення які народ України не підтримує. Це тому що у нас демократії немає і ніколи не було. Нам казали що в США вона є. Де? Та ж сама корупція, кумівство і диктатура керівництва. Америку Трамп поставив раком і Америка стала. Тиждень тому 9 млн. вийшло на протести і що? Ні-чо-го. Адміністрація не тільки проігнорувала а ще й облила брудом. Протестанти втелися... Ну і що ж пересічні американці можуть вдіяти за такої "демократії"? А нічого. Як і ми чекають виборів...
показать весь комментарий
04.04.2026 19:27 Ответить
Схожі картини.
показать весь комментарий
04.04.2026 21:24 Ответить
Не зовсім. Тепер в Америці стане більше голодних, а в Україні більше мертвих...
показать весь комментарий
04.04.2026 21:52 Ответить
Тому потрібно працювати з Конгресом. Я давно пишу, що європейцям варто ігнорувати Дурдом і демонстративно звертатись до Конгресу.
показать весь комментарий
05.04.2026 01:09 Ответить
схоже Стармер дотримується негласного правила конкретних хлопців: "навіть не намагайся сподобатися конченому педофілу чи ПРасу - цим гнидам не звикати ходити обпльованими, а ти- не відмиєся"..
показать весь комментарий
04.04.2026 12:14 Ответить
В дупу рудого скоро не цілуватимуть а посилатимуть
показать весь комментарий
04.04.2026 12:24 Ответить
На фоні Черчіля і Маргарет Тетчер цей тіп і правда не очень .
показать весь комментарий
04.04.2026 12:37 Ответить
Зараз він на фоні Трампа.
показать весь комментарий
04.04.2026 12:42 Ответить
А на фоні Дуайта Ейзенхауера та Рональда Рейгана трампон не просто погано виглядає, він очевидне лайно!
показать весь комментарий
04.04.2026 12:43 Ответить
может, Трампу вже не вдасться відновити стосунки із Стармером?
Хотя, Трамп это уже генератор случайных чисел. Там спрашивать уже не с кого и все это видят
показать весь комментарий
04.04.2026 12:45 Ответить
https://www.theguardian.com/world/2026/apr/04/children-us-israel-iran-war-middle-east
показать весь комментарий
04.04.2026 12:53 Ответить
За даними агентства ООН у справах дітей ЮНІСЕФ, понад 340 дітей загинули та тисячі отримали поранення з моменту початку атак США та Ізраїлю на Іран, який відповів бомбардуваннями по всьому регіону.

Найбільша кількість жертв серед дітей сталася в перший день війни, коли внаслідок ракетного удару США по школі в Ірані загинуло щонайменше 160 дітей та вчителів.

За оцінкою ЮНІСЕФ, понад 1,1 мільйона людей, включаючи майже 400 000 дітей, були змушені покинути свої домівки в Лівані через бомбардування та накази про переміщення Ізраїлю. Майже 90% з них живуть поза межами укриттів, багато хто спить на вулиці.
показать весь комментарий
04.04.2026 13:02 Ответить
Так Стармер не психотерапевт.
показать весь комментарий
04.04.2026 12:55 Ответить
должен попытаться наладить связи с Канадой, Австралией и европейскими союзниками
Это тампону теперь необходимо искать союзников. А у господина Стармера, а точнее у Великобритании отличные отношения со своими союзниками.
показать весь комментарий
04.04.2026 12:57 Ответить
А чи треба воно Стармеру?
Краще обійти руде гівно стороною і не чіпати зайвий раз.
показать весь комментарий
04.04.2026 13:01 Ответить
Нy, так, Китаю без нафти теж дуже погано буде!

Зараз - зірковий час для Європи!
Вона, як кажуть, в одне рило може все порішати!

Ультиматум Китаю по агресії Росії в Україні - нехай забираються, все віддають.
Інакше - Європа допомагає США у Перській затоці - і тоді голяк для китайців навіки без нафти.

США - забирається із Азії, затоки/протоки - все по-старому.
Трампу шНобелівську Премію за розв'язання війни в Україні і можливість нормально забратися звідти і шанси на осінні вибoри!
показать весь комментарий
04.04.2026 13:09 Ответить
Иранцы согласны пропускать все корабли, кроме США и Израиля. А пролив очень узкий, даже если завоевать береговую зону - не поможет, ракеты можно сбить, а дроны могут лететь сотни километров. Только прокладывать трубопроводы, другого выхода нет
показать весь комментарий
04.04.2026 15:43 Ответить
Трампонутий -" всі повинні слухатись мене так як я слухаюсь ху...ло, мого найкращого повелителя.
показать весь комментарий
04.04.2026 13:15 Ответить
показать весь комментарий
04.04.2026 13:20 Ответить
(с) Марк Твен.

А Сократ сказав ще коротше:
"Коли ти сперечаєшся з дурнем, він робить... те ж саме!"
показать весь комментарий
04.04.2026 15:05 Ответить
показать весь комментарий
04.04.2026 15:31 Ответить
А кому вдасться? Навіть )(уйлові ні (бо їхні стосунки з чубчиком усе ніяк не псуються).
показать весь комментарий
04.04.2026 13:45 Ответить
все ж таки Стармеру буде легше відновити стосунки із трампом, ніж наслідному принцу Мухаммаду ібн Салман Аль Сауду, нехай не пересохнуть потоки його нафтової щедрості, бо все ж таки трамп ще не вимагав Стармера цілувати його сраку.
показать весь комментарий
04.04.2026 14:28 Ответить
От жеж чортов Стармер, зiпсував стосунки iз Тампом, невдячний, хуже Зiленского.
показать весь комментарий
04.04.2026 14:47 Ответить
А The Guardian може навести приклад іноземних лідерів з "осі добра", в яких гарні стосунки з трампом? Бо враження, що трамп дружить тільки з поганцями, серед яких:

підор путін, сі, кімчі, лукашенко, орбан та інша ******* (що заслуговує на повішання).
показать весь комментарий
04.04.2026 14:53 Ответить
Тобто рейтинг Страммера, як світового політика виріс.
показать весь комментарий
04.04.2026 15:41 Ответить
керівникам всіх країн
треба брати приклад
зі Стармера
показать весь комментарий
04.04.2026 17:15 Ответить
У Стармера є мужність і гідність. У Трампа є склади зброї, відсутність розуму, честі і гідності. Тепер не у Британії, а у США проблема років так на 30-40 - як відновити стосунки з ЄС та Британією - 585 мільйонів європейців не будуть тупими васалами США. І хто ж захоче бути васалом країни яка зраджує і принижує своїх союзників? Скоро саботаж американської гегемонії стане світовим трендом. Тихо, непомітно, але невідворотно. Довіри до США вже нема, бо країна стала диктаторською.
показать весь комментарий
04.04.2026 17:30 Ответить
Стармеру залишилось підтертись трампом. А наш незламний і далі потужно цілує зад рудого кондома.
показать весь комментарий
04.04.2026 18:47 Ответить
"Я сказав: "У вас є два старі авіаносці, Джерело: https://censor.net/ua/n3608849"
HMS Queen Elizabeth - старий?
HMS Prince of Wales - старий?
давайте поровнювати Авраамом Лінкольном
показать весь комментарий
04.04.2026 19:32 Ответить
Ясєн хрен, це ж не Україну підставляти під удар кацапів. Тут і відповідати може доведеться.
показать весь комментарий
04.04.2026 23:28 Ответить
 
 