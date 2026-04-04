Стармеру вже не вдасться відновити стосунки із Трампом, - The Guardian

Британському прем’єру Кіру Стармеру повідомили, що його стосунки з президентом США Дональдом Трампом буде непросто відновити після того, як Трамп висміяв його за консультації з командою щодо військових рішень.

Про це пише The Guardian, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua.

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Непорозуміння між Трампом та Стармером

Цей епізод став черговим ударом з боку Трампа, зокрема, після того, як Стармер відмовився дозволити США використовувати британські військові бази для перших ударів по Ірану.

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Дипломати та політичні діячі заявили, що Стармер зробив правильно, відкинувши критику, але додали, що стосункам між двома лідерами завдано серйозної шкоди і британському прем'єру доведеться активніше налагоджувати зв'язки з іншими союзниками.

Президент США заявив, що Британія мала б бути "найкращим союзником" США, але цього не сталося під час війни з Іраном. Він також критикував Стармера за "ухиляння" в питанні відправки авіаносців до регіону.

Я запитав Велику Британію, яка мала б бути нашим найкращим союзником. Насправді король приїде сюди за два тижні, він приємна людина, король Чарльз …Я сказав: "У вас є два старі авіаносці, чи не могли б ви їх відправити?". "Ооо, мені треба запитати у своєї команди". Я сказав: "Ви ж прем’єр-міністр, вам не треба цього робити". "Ні, ні, ні, я мушу запитати у своєї команди. Моя команда має зібратися, ми збираємося наступного тижня", - заявив Трамп.

Водночас джерела The Guardian із Даунінг-стріт розповіли, що Трамп не звертався до Британії щодо відправки авіаносців і Лондон цього не пропонував. У попередній критиці на адресу Стармера два тижні тому Трамп сказав, що британський прем'єр попросив проконсультуватися зі своєю командою щодо відправки тральщиків, а не авіаносців.

Що кажуть у дипломатчних колах?

Один високопоставлений дипломат зазначив, що Стармер вчинив правильно, "фактично ігноруючи" критику з боку Трампа, і тепер повинен спробувати налагодити зв’язки з Канадою, Австралією та європейськими союзниками, оскільки важко уявити, як можна відновити стосунки з нинішнім американським президентом.

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Інший колишній дипломат сказав, що візит британського короля та, можливо, поїздка принца та принцеси Уельських Вільяма і Кейт до США можуть стати способом поліпшити відносини Британії з Трампом, але Стармер обрав правильний підхід, не підкоряючись вимогам американського президента.

Урядовий радник з питань закордонних справ зазначив, що Стармер завжди робитиме те, що відповідає найкращим інтересам Великої Британії, навіть якщо це означатиме налагодження стосунків із Трампом, але "непередбачуваний, нестабільний" характер образ з боку президента США на адресу Великої Британії ставить під сумнів, чи є спроба налагодити тісні особисті стосунки найкращим варіантом дій.

Міністри та законодавці від Лейбористської партії запевнили Стармера, що рішуче підтримують його підхід, який полягає у збереженні спокою на тлі гніву та образ з боку Трампа - причому деякі вважають підхід Стармера до війни з Іраном та критику з боку президента США додатковим аргументом на користь того, щоб він залишився лідером партії, незалежно від результатів місцевих виборів наступного місяця.

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"Я рада, що у нас у Британії є лідер, який працює з командою та прислухається до експертів. Прийняття рішень щодо зовнішньої політики, не кажучи вже про війну, без врахування думки інших призводить до проблем, таких як несподіванка, коли іранці закрили Ормузьку протоку", - сказала очільниця комітету з закордонних справ Палати громад Британії Емілі Торнберрі, представниця Лейбористської партії.

Колишній посол Британії в США Кім Даррок вважає, що Стармер "правильно вчинив, відмовившись брати безпосередню участь у цій "війні за вибором".

"Але це, безсумнівно, завдало значної шкоди його особистим стосункам із Трампом. Можливо, це все налагодиться. Але так само ймовірно, що ображений Трамп може накинутися, чи то на НАТО, чи то на окремих європейських союзників, включаючи Велику Британію, можливо, запровадивши нові або вищі мита - ризик, який робить відновлення наших зв’язків із єдиним ринком ЄС нагальним пріоритетом", - додав він.

Нападки Трампа на Британію та Стармера створили проблеми для правопопулістської партії Reform UK Найджела Фараджа та консерваторів, які спочатку підтримували американські удари по Ірану, але тепер пом’якшили свою позицію.

Трамп неодноразово критикував Британію за відмову дозволити використання військових баз для перших ударів по Ірану, а також за рішення передати суверенітет над архіпелагом Чагос Маврикію.

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Реакція Стармера

Стармер не відповів на ці нападки, але заявив, що дотримуватиметься своєї позиції щодо війни з Іраном "незалежно від тиску та галасу".

Я повністю зосереджений на тому, що відповідає найкращим інтересам нашої країни, і я не прошу вибачення за це. Попри тиск з боку інших, я й надалі буду зосереджений на тому, що відповідає національним інтересам Великої Британії", - відповів Стармер на запитання щодо "досить грубих" коментарів Трампа.

"І багато з того, що говориться або робиться, безсумнівно, робиться для того, щоб чинити на мене тиск, у цьому я не маю жодних сумнівів. Я розумію, що відбувається. Але я не збираюся відступати від своєї позиції. Я - прем’єр-міністр Великої Британії, і моє завдання полягає в тому, щоб цілком зосередитися на тому, що відповідає національним інтересам Великої Британії …саме цього принципу я й надалі дотримуватимуся, приймаючи складні рішення", - додав він.

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