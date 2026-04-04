Иран частично открыл Ормузский пролив для судов, перевозящих "товары первой необходимости", - CNN

Иран заявил, что разрешит судам, перевозящим "товары первой необходимости", проходить через Ормузский пролив.

Об этом сообщило иранское государственное информационное агентство Tasnim, передает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Пока неясно, какие именно товары Иран определяет как "товары первой необходимости" и сохранит ли он блокаду пролива для судов из стран, которые считает враждебными.

В документе, адресованном главе иранской организации портов и морского транспорта, заместитель по вопросам коммерческого развития Хуман Фатхи отметил, что "этим предоставляется разрешение на транзит судов, перевозящих товары первой необходимости - особенно товары широкого потребления и товары для скота - через Ормузский пролив".

Иранский чиновник заявил, что приказ распространяется на "суда, следующие в иранские порты или в настоящее время работающие в этом регионе".

"Соответствующим исполнительным органам поручено принять необходимые меры для содействия прохождению этих судов", - добавил Фатхи.

