Цензор.НЕТ
Новости Закрытие Ираном Ормузского пролива
Иран частично открыл Ормузский пролив для судов, перевозящих "товары первой необходимости", - CNN

CNN: Иран частично разблокировал Ормузский пролив

Иран заявил, что разрешит судам, перевозящим "товары первой необходимости", проходить через Ормузский пролив.

Об этом сообщило иранское государственное информационное агентство Tasnim, передает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Пока неясно, какие именно товары Иран определяет как "товары первой необходимости" и сохранит ли он блокаду пролива для судов из стран, которые считает враждебными.

В документе, адресованном главе иранской организации портов и морского транспорта, заместитель по вопросам коммерческого развития Хуман Фатхи отметил, что "этим предоставляется разрешение на транзит судов, перевозящих товары первой необходимости - особенно товары широкого потребления и товары для скота - через Ормузский пролив".

Иранский чиновник заявил, что приказ распространяется на "суда, следующие в иранские порты или в настоящее время работающие в этом регионе".

"Соответствующим исполнительным органам поручено принять необходимые меры для содействия прохождению этих судов", - добавил Фатхи.

Читайте также: Украина открыта к обсуждению вопроса об Ормузском проливе, - Зеленский

Что предшествовало?

Читайте также: Гутерриш призвал к диалогу: ООН предупреждает о риске глобальной войны на Ближнем Востоке

Топ комментарии
+4
"Так немає бути щоби одна держава із незрозуміло з яким правлінням диктувала умови усьому світові.. "
-Це Ви про Трампа?
04.04.2026 19:20 Ответить
+2
Під час офіційного сніданку у Білому домі, духовна наставниця Трампа пасторка Пола Вайт порівняла його з Ісусом Христом.
04.04.2026 18:47 Ответить
+2
Це вона натякнула що рудий Іісус повинен був ще 46 років тому здохнути.
04.04.2026 18:55 Ответить
Якщо чесно я не розумію Чому іран не дозволяє?????? Весь світ від цього страждає а вони радіють, а можливо треба зібратися по і долалу зі світу і все . Так немає бути щоби одна держава із незрозуміло з яким правлінням диктувала умови усьому світові
04.04.2026 18:40 Ответить
А воно таки є. І качка нічого не може зробити.
04.04.2026 18:43 Ответить
"Так немає бути щоби одна держава із незрозуміло з яким правлінням диктувала умови усьому світові.. "
-Це Ви про Трампа?
показать весь комментарий
04.04.2026 19:20 Ответить
про куйла теж підходить або про Орбана і ЄС
04.04.2026 19:24 Ответить
навіть не знаю, як реагувати!
ти дійсно імбецил, чи на приколі?
04.04.2026 19:23 Ответить
Гроші заробляє. Нафта подорожчала в 2 рази. І з кожного танкера 2 млн доларів за прохід. З тобою явно щось не так....
04.04.2026 20:10 Ответить
израиль и сша напали на иран

контроль протокы - часть военных действий.
04.04.2026 21:22 Ответить
В аятол очко теж не залізне
04.04.2026 18:42 Ответить
Звісно. Сім'ї іранських чиновників і військових живуть в Еміратах. І їм всім, в одну мить анулювали посвідку на проживання і кофіскували приблизно 500 мільярдів іранських активів. Це виявилось дієвішим за авіаносці Трампа
04.04.2026 19:31 Ответить
Якшо вони там настільки взаємозалежні то нагуя вимахуватись
04.04.2026 19:54 Ответить
Спроба провести переговори ?
04.04.2026 18:43 Ответить
https://www.youtube.com/shorts/hbUsZ-V0bnQ
04.04.2026 18:46 Ответить
Під час офіційного сніданку у Білому домі, духовна наставниця Трампа пасторка Пола Вайт порівняла його з Ісусом Христом.
04.04.2026 18:47 Ответить
Це вона натякнула що рудий Іісус повинен був ще 46 років тому здохнути.
04.04.2026 18:55 Ответить
А бісером його вже вишивають? )
04.04.2026 19:06 Ответить
Духовна наставниця Трампа, випадково не родичка Лізи Богуцької?
Бо що одна, що інша лижуть дупу своєму тупорилому президенту.
В віруючих на стінах висять образи Ісуса Христа та Матері Божої.
В цих схиблених на стінах плакати з Трампом та Зеленським.
Вони напевно і не чули про перші дві заповіді?
04.04.2026 19:18 Ответить
https://www.reddit.com/r/atheism/comments/1s7u7tq/trump_adviser_paula_white_says_christians_must/?tl=uk Радниця Трампа Пола Вайт каже, що християни повинні відправляти 10% валового доходу в Ізраїль, інакше ризикують не послухатися Бога
04.04.2026 20:45 Ответить
Коли його вже розіпнуть?
04.04.2026 19:34 Ответить
Та ні, там вимальовується шлях Юди...
04.04.2026 19:37 Ответить
Теж непоганий варіянт якщо взяти до уваги що Іуда повісився
04.04.2026 20:13 Ответить
"...він вийшов, пішов і удавився, звалився додолу,
розпалося черево його i випали всі нутрощі його..." (Діян. 1:18).
04.04.2026 20:36 Ответить
Ні, я думаю що він повинен бути розп'ятим на хресті. І далі цю тушку золотим Боінгом будуть возити по світу і показувати за великі гроші.
04.04.2026 19:59 Ответить
Рудий кондом зараз заявить про винятково його заслугу.
04.04.2026 18:49 Ответить
Иран демонстрирует, шо последнее слово за ним. Так будет даже когда прибудет третья АУГ.
04.04.2026 18:52 Ответить
Найбільше торкнуло -"...товари для худоби"
04.04.2026 18:54 Ответить
Розвиваємо корупцію і клюєм пропагандонів....https://www.youtube.com/watch?v=Mo9KIpPOeqg
04.04.2026 19:28 Ответить
слава богу, баранів можно возить.
04.04.2026 19:41 Ответить
 
 