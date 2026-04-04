Иран частично открыл Ормузский пролив для судов, перевозящих "товары первой необходимости", - CNN
Иран заявил, что разрешит судам, перевозящим "товары первой необходимости", проходить через Ормузский пролив.
Об этом сообщило иранское государственное информационное агентство Tasnim, передает CNN, информирует Цензор.НЕТ.
Пока неясно, какие именно товары Иран определяет как "товары первой необходимости" и сохранит ли он блокаду пролива для судов из стран, которые считает враждебными.
В документе, адресованном главе иранской организации портов и морского транспорта, заместитель по вопросам коммерческого развития Хуман Фатхи отметил, что "этим предоставляется разрешение на транзит судов, перевозящих товары первой необходимости - особенно товары широкого потребления и товары для скота - через Ормузский пролив".
Иранский чиновник заявил, что приказ распространяется на "суда, следующие в иранские порты или в настоящее время работающие в этом регионе".
"Соответствующим исполнительным органам поручено принять необходимые меры для содействия прохождению этих судов", - добавил Фатхи.
Что предшествовало?
- Ранее Дональд Трамп повторил свой призыв к странам помочь в разблокировании Ормузского пролива и заявил, что некоторые из них не заинтересованы в оказании помощи.
- Он выразил надежду, что к охране судоходства присоединятся, в частности, "Китай, Франция, Япония, Южная Корея, Великобритания и другие государства".
- В то же время в правительстве Германии отклонили требования президента США об участии в операции.
- Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский подчеркнул, что Польша такжене планирует участвовать ни в одной подобной миссии.
- Нидерланды также сообщили, что не планируют участвовать в разблокировании водной артерии.
- Глава МИД Финляндии Элина Валтонен заявила, что участие в обеспечении безопасности судоходства в Ормузском проливе не является первоочередным приоритетом для ее страны.
- 27 марта страны "Большой семерки" согласились защищать судоходство через Ормузский пролив, но только после прекращения войны на Ближнем Востоке.
-Це Ви про Трампа?
ти дійсно імбецил, чи на приколі?
контроль протокы - часть военных действий.
Бо що одна, що інша лижуть дупу своєму тупорилому президенту.
В віруючих на стінах висять образи Ісуса Христа та Матері Божої.
В цих схиблених на стінах плакати з Трампом та Зеленським.
Вони напевно і не чули про перші дві заповіді?
розпалося черево його i випали всі нутрощі його..." (Діян. 1:18).