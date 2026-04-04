Іран частково відкрив Ормузьку протоку для суден, які перевозять "товари першої необхідності", - CNN

Іран заявив, що дозволить суднам, які перевозять "товари першої необхідності", проходити Ормузьку протоку.

Про це повідомило іранське державне інформаційне агентство "Tasnim", передає CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Наразі незрозуміло, які саме товари Іран визначає як "товари першої необхідності" і чи збереже блокаду протоки для суден з країн, які вважає ворожими.

У документі, адресованому голові іранської організації портів і морського транспорту, заступник з питань комерційного розвитку Хуман Фатхі зазначив, що "цим надається дозвіл на транзит суден, що перевозять товари першої необхідності - особливо товари широкого вжитку та товари для худоби - через Ормузьку протоку".

Іранський чиновник заявив, що наказ поширюється на "судна, що прямують до іранських портів або які наразі працюють у цьому регіоні".

"Відповідним виконавчим органам доручено вжити необхідних заходів для сприяння проходженню цих суден", - додав Фатхі.

Читайте також: Україна відкрита до обговорення питання щодо Ормузької протоки, - Зеленський

Що передувало?

Читайте також: Гутерріш закликав до діалогу: ООН попереджає про ризик глобальної війни на Близькому Сході