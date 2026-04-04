Іран частково відкрив Ормузьку протоку для суден, які перевозять "товари першої необхідності", - CNN
Іран заявив, що дозволить суднам, які перевозять "товари першої необхідності", проходити Ормузьку протоку.
Про це повідомило іранське державне інформаційне агентство "Tasnim", передає CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Наразі незрозуміло, які саме товари Іран визначає як "товари першої необхідності" і чи збереже блокаду протоки для суден з країн, які вважає ворожими.
У документі, адресованому голові іранської організації портів і морського транспорту, заступник з питань комерційного розвитку Хуман Фатхі зазначив, що "цим надається дозвіл на транзит суден, що перевозять товари першої необхідності - особливо товари широкого вжитку та товари для худоби - через Ормузьку протоку".
Іранський чиновник заявив, що наказ поширюється на "судна, що прямують до іранських портів або які наразі працюють у цьому регіоні".
"Відповідним виконавчим органам доручено вжити необхідних заходів для сприяння проходженню цих суден", - додав Фатхі.
Що передувало?
- Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомогти у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
- Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
- Водночас в уряді Німеччини відхилили вимоги президента США про участь в операції.
- Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
- Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
- Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.
- 27 березня країни "Великої сімки" погодилися захищати судноплавство через Ормузьку протоку, але лише після припинення війни на Близькому Сході.
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