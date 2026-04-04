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Новини Закриття Іраном Ормузької протоки
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Іран частково відкрив Ормузьку протоку для суден, які перевозять "товари першої необхідності", - CNN

CNN: Іран частково розблокував Ормузьку протоку

Іран заявив, що дозволить суднам, які перевозять "товари першої необхідності", проходити Ормузьку протоку.

Про це повідомило іранське державне інформаційне агентство "Tasnim", передає CNN, інформує Цензор.НЕТ.

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Наразі незрозуміло, які саме товари Іран визначає як "товари першої необхідності" і чи збереже блокаду протоки для суден з країн, які вважає ворожими.

У документі, адресованому голові іранської організації портів і морського транспорту, заступник з питань комерційного розвитку Хуман Фатхі зазначив, що "цим надається дозвіл на транзит суден, що перевозять товари першої необхідності - особливо товари широкого вжитку та товари для худоби - через Ормузьку протоку".

Іранський чиновник заявив, що наказ поширюється на "судна, що прямують до іранських портів або які наразі працюють у цьому регіоні".

"Відповідним виконавчим органам доручено вжити необхідних заходів для сприяння проходженню цих суден", - додав Фатхі.

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Що передувало?

  • Раніше Дональд Трамп повторив свій заклик до країн допомогти у розблокуванні Ормузької протоки та заявив, що деякі з них не зацікавленні у наданні допомоги.
  • Він висловив сподівання, що до охорони судноплавства долучаться, зокрема, "Китай, Франція, Японія, Південна Корея, Великобританія та інші держави".
  • Водночас в уряді Німеччини відхилили вимоги президента США про участь в операції.
  • Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський наголосив, що Польщатакож не планує брати участі у жодній подібній місії.
  • Нідерланди також повідомили, що не планують брати участь в розблокуванні водної артерії.
  • Глава МЗС Фінляндії Еліна Валтонен заявила, що участь у забезпеченні безпеки судноплавства в Ормузькій протоці не є першочерговим пріоритетом для її країни.
  • 27 березня країни "Великої сімки" погодилися захищати судноплавство через Ормузьку протоку, але лише після припинення війни на Близькому Сході.

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Іран (3586) корабель (1672) Ормузька протока (252)
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Топ коментарі
+4
"Так немає бути щоби одна держава із незрозуміло з яким правлінням диктувала умови усьому світові.. "
-Це Ви про Трампа?
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04.04.2026 19:20 Відповісти
+2
Під час офіційного сніданку у Білому домі, духовна наставниця Трампа пасторка Пола Вайт порівняла його з Ісусом Христом.
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04.04.2026 18:47 Відповісти
+2
Це вона натякнула що рудий Іісус повинен був ще 46 років тому здохнути.
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04.04.2026 18:55 Відповісти

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