Украинское политическое руководство очень негативно относится к экспорту технологий за границу, - оружейники
Политическое руководство Украины фактически делает невозможным открытие совместных предприятий или дочерних компаний по производству оружия за рубежом.
Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Голова в облаках и душа от Паппергера: завоюют ли украинские оружейники мировой рынок".
Что известно?
Ранее советник президента Александр Камышин заявил в интервью Forbes, что для начала экспорта компания должна получить контракт со стороны иностранных правительств.
Для подписания контракта компания должна иметь экспортную лицензию, которую выдает государство.
Оружейники задают вопрос: это будет прозрачный набор правил для всех или узкое горлышко только для своих?
"И те, кто подозревал скорее второе или вообще не хотели иметь дело с государством, создавали свои заводы с самого начала за рубежом. И поэтому вопрос экспорта их уже и не интересует", — отмечает автор материала Татьяна Николаенко.
Украинское предприятие может сейчас создать совместное предприятие (СП) за рубежом.
"Но если предприятие хочет в этом СП производить продукцию военного назначения, предварительно разработанную в Украине, то предприятие должно подать заявку на получение разрешения на экспорт технологии. Потому что если просто по электронной почте или на флешке передать чертежи, это уже будет статья 333 (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю. — Ред.)", — говорит собеседник издания из числа оружейников.
"И вопрос в том, что украинское политическое руководство очень негативно относится к экспорту технологий. И, фактически, делает невозможным открытие СП или дочерних предприятий за рубежом", — добавил другой.
Полный текст материала об экспорте украинского вооружения читайте по ссылке.
Больше об экспорте оружия
- Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году Украина запретила экспорт товаров военного назначения, стремясь обеспечить армию всем необходимым. Однако в 2024 году в Украине допустили возможность снятия такого запрета.
- Летом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинское вооружение можно контролируемо экспортировать в формате производственной линии за рубежом.
- В ноябре глава государства сообщил, что Украина откроет два представительства для экспорта оружия — в Берлине и Копенгагене — и готовит соглашение о продаже дронов США под названием Drone-deal.
- Зеленский поручил довести долю оружия украинского производства в обороне нашей страны до более 50%.
що, заважає зброярам зареєструвати ці технології у цивілізованих вільних країнах?
чи, у нас патентне право на рівні тупорилого сов'єтського союзу? все належить рабочім і крєстьянам? і партії?
Українське політичне керівництво дуже негативно ставиться до експорту технологій за кордон, - зброярі
Далі, про "патент" - при регістрації ви в подробицях з кресленнями вказуєте в чому полягає сутність вашого винаходу і чим він відрізняється від папєрєдніков. От ви серьйозно хочете щоб дані про українські дрони в подробицях були викладені в загальний доступ? Ви бачили патент на ф-35? Чи на "томагавк"? Навіть не торкаючись теми, що технічно в дронах українці не винайшли нічого нового, за шо можна отримати патент.
то, технології дронів, навіть важких, співставні з ф 35?
ви свято вірите, що підари не збили жодну "бабу ягу" і не знають "сєкрєтіков"?
Я звичайно можу помилятися, але більшість дронів роблять з гімна і палок на колінках малосерійним виробництвом. Якщо почати це розпродавати, то хто завгодно це може скопіювати (бо і гімно і палки на заході (а тим більше на сході) є в асортименті).
