1 440 38

Украинское политическое руководство очень негативно относится к экспорту технологий за границу, - оружейники

Экспорт украинского оружия: проблемы и вызовы

Политическое руководство Украины фактически делает невозможным открытие совместных предприятий или дочерних компаний по производству оружия за рубежом.

Об этом говорится в материале Цензор.НЕТ "Голова в облаках и душа от Паппергера: завоюют ли украинские оружейники мировой рынок".

Что известно?

Ранее советник президента Александр Камышин заявил в интервью Forbes, что для начала экспорта компания должна получить контракт со стороны иностранных правительств.

Для подписания контракта компания должна иметь экспортную лицензию, которую выдает государство.

Оружейники задают вопрос: это будет прозрачный набор правил для всех или узкое горлышко только для своих?

"И те, кто подозревал скорее второе или вообще не хотели иметь дело с государством, создавали свои заводы с самого начала за рубежом. И поэтому вопрос экспорта их уже и не интересует", — отмечает автор материала Татьяна Николаенко.

Украинское предприятие может сейчас создать совместное предприятие (СП) за рубежом.

"Но если предприятие хочет в этом СП производить продукцию военного назначения, предварительно разработанную в Украине, то предприятие должно подать заявку на получение разрешения на экспорт технологии. Потому что если просто по электронной почте или на флешке передать чертежи, это уже будет статья 333 (Нарушение порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю. — Ред.)", — говорит собеседник издания из числа оружейников.

"И вопрос в том, что украинское политическое руководство очень негативно относится к экспорту технологий. И, фактически, делает невозможным открытие СП или дочерних предприятий за рубежом", — добавил другой.

Больше об экспорте оружия

  • Напомним, после начала полномасштабного российского вторжения в 2022 году Украина запретила экспорт товаров военного назначения, стремясь обеспечить армию всем необходимым. Однако в 2024 году в Украине допустили возможность снятия такого запрета.
  • Летом президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что украинское вооружение можно контролируемо экспортировать в формате производственной линии за рубежом.
  • В ноябре глава государства сообщил, что Украина откроет два представительства для экспорта оружия — в Берлине и Копенгагене — и готовит соглашение о продаже дронов США под названием Drone-deal.
  • Зеленский поручил довести долю оружия украинского производства в обороне нашей страны до более 50%.

+10
а "українське політичне керівництво"-дійсно українське?
07.04.2026 17:32 Ответить
+9
технології належать науковцям та інженерам, що винайшли та удосконалили ці технології!!!!
що, заважає зброярам зареєструвати ці технології у цивілізованих вільних країнах?
чи, у нас патентне право на рівні тупорилого сов'єтського союзу? все належить рабочім і крєстьянам? і партії?
07.04.2026 17:37 Ответить
+8
Українці дуже негативно ставляться до прострочених недонаполеончиків піськограїв
07.04.2026 17:38 Ответить
а "українське політичне керівництво"-дійсно українське?
07.04.2026 17:32 Ответить
С одной стороны действительно, государство должно регулировать эти процессы. А с другой стороны, на фоне миндичей-циферблатов, которые в свои прожорливые хари откусывают и запихивают огромные куски пирога с чужого бизнеса-Да ну нах. Такое государство. Поэтому талантливые разработчики пытаются скинуть этих паразитов со своей шеи.
07.04.2026 17:46 Ответить
Вони нікому не віддадуть батьківщину даром.
07.04.2026 18:09 Ответить
Досить скиглити. Розвезли нюні на весь Цензор.
07.04.2026 17:35 Ответить
Спільне підприємство міндічів з цукерманами до себе не підпустить.
07.04.2026 18:05 Ответить
технології належать науковцям та інженерам, що винайшли та удосконалили ці технології!!!!
що, заважає зброярам зареєструвати ці технології у цивілізованих вільних країнах?
чи, у нас патентне право на рівні тупорилого сов'єтського союзу? все належить рабочім і крєстьянам? і партії?
07.04.2026 17:37 Ответить
Все належить тим, хто його захопив а не розробив.
07.04.2026 17:40 Ответить
У нас йде Велика Вітчизняна Війна проти московсько-фашистських загарбників, які переважають нас за людськими, фінансовими і промисловими ресурсами. Технології - це те, що дає нам можливості. Але ж Гриша завжди проти наших можливостей, так, Гриша? Ти ж за те, щоб кацапи завдяки нашим же технологіям вбивали більше захисників України, вірно?
07.04.2026 17:55 Ответить
прошу тебе!
закінчуй бухати стєкломой!
бо, в тебе в черепі суцільні чорні плями.
тебе рідні розуміють, коли ти намагаєшся розмовляти?
07.04.2026 18:00 Ответить
Коли кацапського троля аргументовано притискаєш до стіни - кацапський троль строго за методичкою переходить на особисті образи, нічого не відповідаючи по суті, так, Гріша? Цікаво, коли тебе вже закриють СБУ...
07.04.2026 18:03 Ответить
Невдячний? А я маю дякувати за щось ворогу, який послідовно виступає проти моєї країни? Ні, ворога знищують, а не дякують йому.
07.04.2026 18:27 Ответить
розумію. тобі тяжко з бодуна.
але, нагадую!!!!

Українське політичне керівництво дуже негативно ставиться до експорту технологій за кордон, - зброярі
Джерело: https://censor.net/ua/n3609324

залиш свої гасла для лікарів, що тебе, бєлочніка будуть вести до швидкої.
07.04.2026 18:35 Ответить
Не вгадали жодної букви. В більшості світу (включаючи Україну) - капіталізм. Технології належать тому, хто оплатив їх розробку. Якщо інженери і науковці розробляли дрон, отримуючи на це кошти від держави, то він належить державі, а не науковцям і інженерам.
07.04.2026 18:06 Ответить
то, звідки це скиглення у зброярів, як що вони наймані кріпаки?
чи, може, я таки вгадав якісь букви?
07.04.2026 18:12 Ответить
Я думаю що це "скиглення" не від зброярів, а саме від тих, хто володіє приватними і полуприватними конторами по виробництву зброї. (і я ніяк не хочу применшити важливість їх внеску, іноді один організатор може вартувати десятка інженерів)
Далі, про "патент" - при регістрації ви в подробицях з кресленнями вказуєте в чому полягає сутність вашого винаходу і чим він відрізняється від папєрєдніков. От ви серьйозно хочете щоб дані про українські дрони в подробицях були викладені в загальний доступ? Ви бачили патент на ф-35? Чи на "томагавк"? Навіть не торкаючись теми, що технічно в дронах українці не винайшли нічого нового, за шо можна отримати патент.
07.04.2026 18:20 Ответить
який же дрімучий совок!!!!!!
скільки поважних науковців та інженерів посаджали у тюрми, при тому, що всі секрети виключно для упоротих кегебевських імбецилів!!!!

https://www.twz.com/
https://www.defensenews.com/
https://breakingdefense.com/
Army Army Times / Army Navy Army Times
https://militarnyi.com/uk/news/ssha-ozbroyuyutsya-gvyntivkamy-novogo-pokolinnya/
07.04.2026 18:31 Ответить
Розвивайте свою думку. Я не Ванга, шоб вгадувати шо ви мали на увазі .
Шо це за список сайтів? Там викладені креслення ф-35?
07.04.2026 18:34 Ответить
і вас розумію!
то, технології дронів, навіть важких, співставні з ф 35?
ви свято вірите, що підари не збили жодну "бабу ягу" і не знають "сєкрєтіков"?

всьо!
я втомився від дегенератів, що пишуть, просто що б писати.
чи, ви так самостверджуєтесь?
треніруйтєсь на кошках.....
07.04.2026 18:39 Ответить
Це ви так в "пессів-агрессів" манері назвали мене "дегенератом"? Ну якшо вам більше немачого сказати...
07.04.2026 18:43 Ответить
Науковці і інженери вчились в Україні бескоштовно, протім працювали і набирались досвіду на державних підприємствах, потім поробили приватні компанії... Під час війни росії проти України в співпраці з війсковими вірацювали зразки зброї на котрактах з державою, заробили гроші та розвинули свою промислову базу... Тепер кричать ми самі будемо вирішувать кому провати, пішли ви нах..р. Здоровеньки були!
07.04.2026 18:46 Ответить
зємлю крєстьянам!
заводи рабочім!
мір труд май!
ура товаріщі!
все на шашликі!!!!
07.04.2026 19:01 Ответить
Українці дуже негативно ставляться до прострочених недонаполеончиків піськограїв
07.04.2026 17:38 Ответить
зброярам відомий вислів "державна таемниця" ?? чи за грубі гроші вони готові і московитів забезпечувати, що багато раз вже відбувалось.
07.04.2026 17:40 Ответить
Дивно, двушки на москву йдуть аж гай гуде а тут відразу негативно.
07.04.2026 17:42 Ответить
Українці ставляться дуже негативно до такої некомпетентної , непрофесійної, корупційної влади яка працює на ворога.
07.04.2026 17:43 Ответить
Досить мати прибиральника єврея в конструкторському бюро і всі розробки та винаходи наукового колективу будуть патентуватися десь в Тель-Авівському університеті миттєво... У нас на чолі держави єврей! Ви хоча б розумієте нарешті що ви накоїли?...
07.04.2026 17:51 Ответить
Америка ці злодійські пригоди вже пережила. І з Ізраїлем, і з Китаєм. Тепер обережна.
07.04.2026 18:02 Ответить
І в чому ж ця обережність проявляється? Подивіться на оточення Трампа і його родину і витрати бюджету на військову допомогу Ізраїлю в агресії та військових злочинах. Може ви пропустили, але Нетаньяху визнано МКС військовим злочинцем і оголошено в розшук, але Ізраїль та США не визнають МКС...
07.04.2026 18:08 Ответить
Одному мені здається, що корінь п*здуватості законів, постанов і офіційних заяв у "безликості" їх "породільців", яку ці "законотворці" ховають за "таємницею голосування"?
Бл*дь, я хочу знати хто пропонує, хто потім голосує за цю х*йню і кому потім треба буде у гланди заштовхати суспільне "велике дякую", коли вони вилізе усій країні боком...
07.04.2026 17:53 Ответить
Те що може бути таємницею для заходу вже давно не таємниця для Московії. Таки домовленності.
07.04.2026 18:54 Ответить
Бо все має йти через Згаманець.
07.04.2026 18:00 Ответить
Дуже складне питання.
Я звичайно можу помилятися, але більшість дронів роблять з гімна і палок на колінках малосерійним виробництвом. Якщо почати це розпродавати, то хто завгодно це може скопіювати (бо і гімно і палки на заході (а тим більше на сході) є в асортименті).
07.04.2026 18:10 Ответить
Все вирішує інтерпретація...
Брежнєв і Картер (президент США) вирішили влаштувати забіг. Американці серйозно підготували Картера: він тренувався і прибіг на фініш першим.
Наступного дня совєцкі газети написали:
«У змаганнях з бігу Генеральний секретар ЦК КПРС Леонід Ілліч Брежнєв зайняв почесне друге місце, а Картер прийшов до фінішу передостаннім».
07.04.2026 18:17 Ответить
Яке політичне керівництво?
Те що дарує королю Чарльзу ІІІ планшет з секретним програмним софтом ЗСУ?😂
07.04.2026 18:41 Ответить
Тільки справжній клоун може сказати, що є таємницею , і що ні.
07.04.2026 18:50 Ответить
Все просто, продаж зброї повинен проходити виключно через фірми-прокладки зелених мародерів, інакше звідки брати бабло для двушок на москву? Та й вілли в Ніцці і золоті унітази самі себе не куплять!
07.04.2026 18:52 Ответить
Та Зельоні до експорту ставляться тільки позитивно. АЛЕ! Зброярі повинні продавати продукцію по собівартості їм. А вони вже будуть торгувати самі.
07.04.2026 19:21 Ответить
 
 