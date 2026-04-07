Українське політичне керівництво дуже негативно ставиться до експорту технологій за кордон, - зброярі

Політичне керівництво України фактично унеможливлює відкриття спільних підприємств чи дочірніх підприємств з виробництва зброї за кордоном.

Про це йдеться в матеріалі Цензор.НЕТ "Голова у хмарах і душ від Паппергера: чи завоюють українські зброярі світовий ринок".

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Що відомо?

Раніше радник президента Олександр Камишін заявив в інтерв'ю Forbes, що для початку експорту компанія має отримати контракт з боку іноземних урядів.

Для підписання контракту компанія повинна мати експортну ліцензію, яку видає держава.

Зброярі ставлять питання: це буде прозорий набір правил для всіх чи вузьке горлечко лише для своїх?

"І ті, хто підозрювали радше друге або взагалі не хотіли мати справу з державою, постворювали свої заводи від початку за кордоном. І тому питання експорту їх вже і не цікавить", - зазначає авторка матеріалу Тетяна Ніколаєнко.

Українське підприємство може зараз створити спільне підприємство (СП) за кордоном.

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"Але якщо підприємство хоче в цьому СП виробляти продукти військового призначення, які попередньо розроблені в Україні, то підприємство має заявитися на отримання дозволу на експорт технології. Бо якщо просто по email чи на флешці передати креслення, це вже буде 333 стаття (Порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю. - Ред.)", - каже співрозмовник видання серед зброярів.

"І питання в тому, що українське політичне керівництво дуже негативно ставиться до експорту технологій. І, фактично, унеможливлює відкриття СП чи дочірніх підприємств за кордоном", - додав інший.

Повний текст матеріалу про експорт українського озброєння читайте за посиланням.

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Більше про експорт зброї

Нагадаємо, після початку повномасштабного російського вторгнення у 2022 році Україна заборонила експорт товарів військового призначення, прагнучи забезпечити армію всім необхідним. Однак у 2024 році в Україні допустили можливість зняття такої заборони.

Улітку президент України Володимир Зеленський заявляв, що українське озброєння можуть контрольовано експортувати у форматі лінії виробництва за кордоном.

У листопаді голова держави повідомив, що Україна відкриє два представництва для експорту зброї — у Берліні та Копенгагені — та готує угоду щодо продажу дронів США під назвою Drone-deal.

Зеленський доручив вийти на показник у понад 50% зброї українського виробництва в захисті нашої держави.

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